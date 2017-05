Nên mua hay không? NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti

2016 thực sự là năm hết sức thịnh vượng của NVIDIA với loạt sản phẩm đồ họa mới, đặc biệt là nhóm sử dụng kiến trúc Pascal 16nm gần như đã thống trị hoàn toàn thị trường máy tính cá nhân.

Được mệnh danh là chiếc card GeForce tối thượng, GTX 1080 Ti được kỳ vọng giúp NVIDIA củng cố ngôi đầu trong sân chơi đồ họa máy tính cá nhân.

Củng cố vị thế

Khi tung ra thị trường thế hệ GeForce GTX 1080 hồi tháng 5/2016, NVIDIA đã đặt ra một mốc mới cho hiệu năng card đồ họa máy tính cá nhân, và hầu như suốt từ đó tới nay hãng không hề phải đối mặt với bất cứ đe dọa nào từ phía đối thủ kì cựu AMD. Hệ quả là trong hơn 10 tháng qua, người dùng chỉ duy nhất có lựa chọn cao cấp là GTX 1080, trong khi phần lớn lợi nhuận ở phân khúc này cũng đều về “túi” của NVIDIA, và chỉ có NVIDIA mà thôi.

Tuy nhiên, sau một thời gian dài, kể cả khi những sản phẩm đồ họa đối thủ chưa thực sự tạo thành mối đe dọa, sức ép từ phần mềm – chính là các trò chơi máy tính – cũng như những công nghệ mới như thực tại ảo (VR) đã dần đặt ra yêu cầu về một thế hệ sản phẩm đồ họa mạnh mẽ hơn. Chính vì vậy, nếu muốn lặp lại kì tích như một năm qua, NVIDIA sẽ phải cần tới một lá bài mới mẻ và mạnh mẽ hơn, trong đó tỉ lệ giá thành/hiệu năng cũng phải rất tốt, đủ để thâu tóm nốt phân khúc card đồ họa vốn vẫn đang “dính” với các kiến trúc 28nm như Maxwell, Kepler và GCN 1.x. Và vì vậy, sự ra đời của GeForce GTX 1080 Ti là điều tất yếu.

Với hiệu năng được tuyên bố là cải thiện tới 35% so với GTX 1080 trước đây, GeForce GTX 1080 Ti vẫn sử dụng chip xử lý đồ họa (GPU) GP102 – một biến thể mới hơn của kiến trúc Pascal - do chính NVIDIA phát triển. Như vậy, có thể coi đây là một phiên bản “làm mới” giữa chu kỳ vòng đời sản phẩm của dòng GeForce 10. Ở góc độ này, GeForce GTX 1080 Ti có gì đó giống với GTX 980 Ti và GTX 780 Ti trước đó khi tận dụng công nghệ sản xuất mới nhằm đạt mức hiệu năng tốt hơn trên kiến trúc sẵn có, đồng thời giảm chi phí bán ra thị trường để tăng sức cạnh tranh – một chiến thuật không chỉ NVIDIA mà cả Intel cũng thường xuyên tận dụng (tick-tock). Tuy nhiên, liệu điều này có thể hiện được hiệu quả với chiếc card đồ họa vốn được CEO NVIDIA Jen-Hsun Huang tuyên bố là được thiết kế nhắm vào việc đáp ứng nhu cầu chơi game 4K cũng như các trải nghiệm thực tại ảo “không đối thủ” này hay không?

GeForce GTX 1080 Ti trên tay CEO NVIDIA Jen-Hsun Hwang trong sự kiện ra mắt chính thức hồi cuối tháng 2/2017 vừa qua.

Những khác biệt đáng chú ý

Thông qua việc ra mắt GeForce GTX 1080 Ti, NVIDIA nhắm tới sản phẩm được tuyên bố là bước nhảy hiệu năng chưa từng có trên một sản phẩm dòng Ti hiện đại. Điều này đồng nghĩa với việc card mới được kì vọng đủ sức hấp dẫn để thuyết phục nhóm người dùng đang sở hữu GTX 980 Ti hay thậm chí là GTX 1080 trước đó “lên đời”. Để đạt được mức hiệu năng mới, GTX 1080 Ti được cấu hình sát với Titan X hơn bao giờ hết – cũng với 28/30 cụm xử lý truyền tải (Streaming Multiprocessor) trong kiến trúc GP102 được kích hoạt. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc NVIDIA tung ra 2 sản phẩm giống nhau ở cùng một thời điểm.

Sự khác biệt lớn nhất giữa GTX 1080 Ti và “đàn anh” Titan X nằm ở chỗ chip của card mới không có nhiều bộ nhớ, khối xử lý đầu ra (ROP) và bộ đệm cấp 2 (L2) bằng (ví dụ như chỉ 88 ROP so với 96, một phần khối điều khiển bộ nhớ và 256KB L2 bị vô hiệu hoá…). Tuy nhiên, nếu đặt cạnh GTX 1080, hầu hết các thành phần đều được tăng cường tới 40% - đủ để GTX 1080 Ti tạo ra một đẳng cấp khác biệt về hiệu năng, tạo ra khoảng cách cần thiết để không dẫm chân lên nhau trên thị trường đồ họa.

Một điểm đáng chú ý khác nữa là xung nhịp vận hành của GTX 1080 Ti thấp hơn chút ít so với GTX 1080 (1,48GHz-1,58GHz so với 1,6GHz-1,73GHz). Tuy nhiên, với những người dùng quen thuộc với các loại card đồ họa nhiều năm qua, đây là điều không quá khó hiểu. Thực tế, việc card ở nhóm thấp cấp sở hữu ít thành phần xử lý và được “bù” lại bằng xung nhịp cao hơn cũng là đặc điểm mang tính truyền thống nhiều năm qua.

Bảng so sánh cấu hình ba mẫu card đồ họa đầu bảng hiện nay của NVIDIA.

Trong khi đó, GTX 1080 Ti cũng là card đầu tiên của NVIDIA được trang bị thế hệ bộ nhớ GDDR5X thứ hai do Micron phát triển. Do AMD chủ yếu tập trung vào HBM2 và GDDR5 đối với Vega và Polaris, NVIDIA vào lúc này cũng đồng thời là nhà sản xuất duy nhất tiến tới sử dụng GDDR5X mới. Những cải tiến mới cho phép bộ nhớ này đạt xung nhịp cao hơn 10% (đạt 11Gps) so với loại có mặt trên Titan X và GTX 1080. Tuy nhiên, so với bộ nhớ của Titan X, bộ nhớ trên GTX 1080 Ti chỉ còn băng thông 352-bit – thay đổi một lần nữa giúp NVIDIA phân cấp rõ ràng sản phẩm trên thị trường. Việc bị vô hiệu hóa một kênh 32-bit cũng đồng nghĩa với việc GTX 1080 Ti sở hữu 11GB bộ nhớ RAM với tổng băng thông 484GB/giây.

Thiết kế bo mạch của GTX 1080 Ti Founder’s Edition.

Ở phương diện năng lực xử lý, hiệu năng dấu chấm động FP32 của GTX 1080 Ti cũng đạt mức 11,2 TFLOPS, cao hơn 28% so với GTX 1080. Năng lực xử lý ROP cũng tăng 26% - tất cả được “hậu thuẫn” bởi băng thông bộ nhớ tăng tới 51,2%. Điều này cho thấy hiệu năng thực tế của card mới chắc chắn sẽ vượt trội so với GTX 1080 và không thua kém nhiều so với Titan X. Khi kết hợp đặc điểm này với mức giá khuyến nghị chỉ bằng ½ Titan X và thậm chí còn thấp hơn của GTX 1080, không khó để nhận ra rằng NVIDIA đang có trong tay một vũ khí hết sức lợi hại. Đánh đổi duy nhất mà người dùng buộc phải chấp nhận có lẽ chỉ là mức công suất TDP 250W (so với 180W của GTX 1080 mà thôi).

Thông số kĩ thuật của GTX 1080 Ti Founder’s Edition.

Trong khi đó, cùng với việc ra mắt GTX 1080 Ti, NVIDIA cũng giảm giá GTX 1080 xuống chỉ còn 499 USD (549 USD đối với phiên bản Founder’s Edition). Động thái này cũng tạo ra một sản phẩm tầm trung hết sức lợi hại – đe dọa tới các giải pháp Radeon R9 mà AMD đang có trên thị trường hiện nay. Vì vậy, có thể khẳng định rằng, trừ khi RX Vega của AMD (dự kiến ra mắt trong quý 2/2017) có thể làm nên kì tích, nếu không GTX 1080 Ti sẽ tiếp tục giữ ngôi đầu trong một thời gian dài tới đây.

Với chiều dài 267mm và hai đường điện vào PCI-E, GTX 1080 Ti sẽ yêu cầu hệ thống vỏ máy và nguồn cao cấp.

GeForce GTX 1080 Ti Founder’s Edition

Ngay trong tháng đầu kể từ sau khi công bố, hầu hết các sản phẩm GTX 1080 Ti có mặt trên thị trường đều là phiên bản Founder’s Edition, với thiết kế không khác biệt nhiều so với GTX 1080, GTX 980 Ti, hay thậm chí là GTX 780 Ti. Tương tự như những card với công suất TDP 250W trước đây, GTX 1080 Ti Founder’s Edition cũng sử dụng ống dẫn chất lỏng nhằm tối ưu hiệu suất tản nhiệt cho cả GPU, hệ thống điện và bộ nhớ RAM. Ngoài ra, NVIDIA cũng loại bỏ cổng DVI và để trống hoàn toàn một khoảng phía dưới cho việc thoát khí nóng. Những cải tiến này khiến card mới hoạt động êm ái hơn các phiên bản cao cấp tiền nhiệm khá nhiều. Để cấp nguồn cho card mới, người dùng sẽ phải sở hữu bộ nguồn với hai dây PCI-Express (1 chân 6 chấu và 1 chân 8 chấu).

Một điểm đáng chú ý khác là việc GTX 1080 Ti Founder’s Edition cũng có hệ thống điện khá hoàn chỉnh với số lượng MOSFET lớn nhằm đảm bảo sự ổn định trong quá trình cấp nguồn. Trong khi đó, việc duy trì bản mạch (PCB) tương đồng với Titan X đồng nghĩa rằng các loại block tản nhiệt nước dành cho “đàn anh” cũng sẽ tái sử dụng được cho card mới.

Việc loại bỏ cổng DVI đồng nghĩa rằng GTX 1080 Ti Founder’s Edition sở hữu hầu như các giao tiếp hiện đại gồm ba cổng DisplayPort 1.4 và một cổng HDMI 2.0b. Với những người dùng có nhu cầu DVI, NVIDIA cũng tặng kèm sẵn adapter chuyển đổi DisplayPort-DVI. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng kết nối qua adapter sẽ không cho phép sử dụng độ phân giải lên tới 2.560x1.440 hoặc 2.560x1.600.

Hiệu năng thực tế

Trong thử nghiệm thực tế trên nền tảng Intel 6600K, bo mạch chủ Z270 và bộ nhớ RAM DDR4 2133 Mhz, mức hiệu năng cải thiện của GTX 1080 Ti Founder’s Edition so với GTX 1080 vào khoảng 34% khi chạy các trò chơi hiện đại ở độ phân giải 4K, và khoảng 28% ở độ phân giải 2K (2.560x1.440), mức khá sát với con số 35% mà NVIDIA tuyên bố. Điều này cho thấy GTX 1080 Ti là một lựa chọn nâng cấp khá hợp lý, đặc biệt là đối với nhóm người dùng GTX 980 Ti – với mức hiệu năng cải thiện trung bình lên tới trên 70% ở cả hai độ phân giải nêu trên. Đây là mức chênh lệch tương đương với GTX 1080 so với GTX 980 Ti hồi năm ngoái – và cao hơn cả GTX 980 Ti so với phiên bản trước đó. Đáng chú ý, cá biệt trong một số tựa game như Battlefield 1 hay Shadow of Mordor, hiệu năng của card mới thậm chí còn nhỉnh hơn cả Titan X. Dĩ nhiên, nếu bạn là dân chơi ép xung, mức hiệu năng sẽ còn tăng lên đáng kể. Một số thử nghiệm ban đầu cho thấy xung nhịp GPU trên GTX 1080 Ti Founder’s Edition dễ dàng vượt ngưỡng 1.900 Mhz ngay cả với tản nhiệt mặc định. Trong điều kiện như vậy, không khó để nhận ra rằng những tay chơi ép xung nhiều đam mê sẽ làm được hơn thế rất nhiều nếu chịu khó thử sức với các hệ thống tản nhiệt nước.

Ở góc độ khác, nếu không quá chú trọng vào những con số trong các thử nghiệm đo điểm, không khó để nhận ra rằng NVIDIA đã có trong tay một sản phẩm đồ họa đủ khả năng đem tới cho người dùng sự thoải mái khi trải nghiệm các nội dung 4K ở mức tốc độ dựng hình 60 khung hình/giây. Trong bối cảnh các loại màn hình 4K đang ngày càng có giá tốt hơn, đây thực sự là một yếu tố hết sức quan trọng trong việc tiếp cận người dùng cuối, đặc biệt là nhóm game thủ chuyên nghiệp.

Lựa chọn nào có mặt trên thị trường vào lúc này?

Với nhiều người dùng, lựa chọn card màn hình nguyên bản từ NVIDIA không phải lúc nào cũng được ưu ái. Thực tế, các sản phẩm từ những thương hiệu thứ ba luôn có sức hấp dẫn cao hơn nhờ hiệu năng cải thiện (hệ quả trực tiếp từ cơ cấu tản nhiệt tốt hơn cũng như các thủ thuật ép xung), song song với kiểu dáng bắt mắt. Dĩ nhiên, tương tự như một số sản phẩm trước đây, những đợt mở bán đầu tiên của GeForce GTX 1080 Ti sẽ chủ yếu chỉ có lựa chọn là các mẫu Founder’s Edition (với giá khoảng 700 USD). Vào lúc này, hầu như các tên tuổi lớn như ASUS, MSI, EVGA, Zotac… cùng một số đối tác khác của NVIDIA vẫn đang rất im ắng. Hầu như chưa có nhà sản xuất nào công bố mức giá bán hay thời điểm tung ra phiên bản GeForce GTX 1080 Ti của riêng họ. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin uy tín hiện đã tiết lộ thông số của một số mẫu sản phẩm đáng chú ý, mà chúng ta có thể điểm qua như sau:

* ASUS: Theo kế hoạch, ASUS sẽ có ít nhất hai dòng sản phẩm GeForce GTX 1080 Ti là Strix GTX 1080 Ti và Turbo GTX 1080 Ti. Trong đó, riêng Strix lại sẽ có ít nhất 2 biến thể: một với xung nhịp GPU có thể lên tới 1.620MHz nếu người dùng kích hoạt chế độ ép xung, và một (bản OC Edition) có thể lên tới 1.708 Mhz (cao hơn 126 MHz so với GeForce GTX 1080 Ti Founders Edition). Card của ASUS cũng sẽ tích hợp hai cổng HDMI, hai cổng Display Port và một cổng DVI (vốn đã bị NVIDIA loại bỏ khỏi card mẫu).

ASUS ROG Strix GTX 1080 Ti.

* MSI: Nhà sản xuất Đài Loan này dự kiến sẽ tung ra tới năm biến thể GeForce GTX 1080 Ti khác nhau. Tất cả số này đều sử dụng thiết kế tương đồng với các sản phẩm card đồ họa khác mà MSI đã ra mắt lâu nay, dĩ nhiên là với hệ thống tản nhiệt cao cấp hơn. Trong đó, phiên bản Aero hầu như không khác biệt với card mẫu của NVIDIA, còn Armor lại tạo điểm nhấn nhờ kết cấu quạt tản nhiệt kép với khả năng tự tắt khi không cần tới. Cao cấp nhất sẽ là MSI GTX 1080 Ti Gaming X với đèn LED RGB tích hợp, tản nhiệt Twin Froze VI và ba chế độ xung nhịp vận hành (điều khiển qua phần mềm của MSI). Xung nhịp tối đa của card có thể lên tới 1.683 Mhz. MSI cũng sẽ tung ra hai phiên bản với tản nhiệt nước, gồm Sea Hawk (tích hợp tản nhiệt hoàn chỉnh của Corsair) và Sea Hawk EK (chỉ tích hợp waterblock của EKWB).

* EVGA: Về phần mình, EVGA hiện có kế hoạch tung ra ba mẫu GeForce GTX 1080 Ti, toàn bộ đều tích hợp công nghệ làm mát iCX mới của hãng. Trong số này, phiên bản cơ sở EVGA GTX 1080 Ti SC Black Edition sở hữu quạt kép và xung nhịp vận hành tối đa 1.670 MHz – tương đồng với phiên bản SC2 cao cấp hơn. Mạnh mẽ hơn cả sẽ là GTX 1080 Ti FTW3 với ba quạt làm mát, nguồn điện tốt hơn (hỗ trợ ép xung hiệu quả), xung nhịp GPU 1.683 MHz và BIOS kép nhằm đảm bảo an toàn cho các tay chơi.

Ngoài ba thương hiệu trên, hiện tại Gigabyte, Inno3D và Zotac cũng cho biết sẽ sớm tung ra các mẫu GeForce GTX 1080 Ti, tuy nhiên những thông tin ban đầu còn khá ít ỏi.

PC World VN 04/2017