6 cách tăng cường bảo mật cho tài khoản Dropbox

(PCWorldVN) Những giải pháp sau đây sẽ giúp thông tin trong tài khoản dịch vụ lưu trữ đám mây Dropbox của bạn an toàn hơn.

Dùng mật khẩu mạnh

Hiện nay, vẫn còn rất nhiều người dùng không quan tâm đến sự an toàn thông tin cá nhân khi lên mạng Internet nói chung và khi đăng nhập tài khoản các dịch vụ trực tuyến nói riêng, trong đó có cả dịch vụ lưu trữ đám mây Dropbox. Có thể nói, ví dụ dễ thấy nhất của việc này là hầu hết người dùng đều sử dụng mật khẩu quá thông dụng, dễ đoán hay thậm chí dùng một mật khẩu duy nhất cho nhiều tài khoản khác nhau.

Password mạnh sẽ giúp bảo vệ tài khoản của bạn an toàn hơn.

Mật khẩu là công cụ cơ bản nhằm ngăn chặn người khác đăng nhập trái phép vào tài khoản của bạn, giống như chìa khóa để mở cửa vào nhà hay hộc tủ đồ cá nhân của bạn. Do đó, theo các chuyên gia về bảo mật, bạn nên thực hiện các biện pháp an toàn để bảo vệ tài khoản nhằm tránh rủi ro thất thoát thông tin, dữ liệu ngoài ý muốn khi truy cập các dịch vụ trực tuyến. Một trong những biện pháp mà bạn cần làm trước tiên là đặt mật khẩu thật “mạnh” cho các tài khoản trực tuyến của mình.

Để tạo một mật khẩu mạnh và khó đoán, bạn nên tuân thủ các nguyên tắc là không dùng cùng mật khẩu cho nhiều dịch vụ; hạn chế dùng các tên gọi quen thuộc, các ký tự đơn giản, các cụm từ phổ biến, các thông tin có liên quan đến bản thân như ngày tháng năm sinh, số điện thoại, số nhà,… Nên đặt mật khẩu gồm các ký tự kết hợp vừa chữ, số, ký tự đặc biệt, chữ hoa, chữ thường và không quá ngắn, nên từ 8 ký tự trở lên. Thường thì mật khẩu càng dài sẽ càng khó “phá vỡ” hơn.

Xác thực hai bước

Nhằm tăng cường bảo vệ thông tin cho người dùng, Dropbox đã triển khai tính năng xác thực hai bước (two-step authentication) vốn là giải pháp bảo mật an toàn hơn nhiều so với phương pháp nhập mật khẩu truyền thống. Dù không đảm bảo an toàn tuyệt đối nhưng cơ chế bảo mật xác thực hai bước sẽ giúp bảo vệ dữ liệu cá nhân của người dùng tốt hơn. Về mặt kỹ thuật, tính năng xác thực hai bước sẽ đòi hỏi người dùng phải thực hiện ít nhất hai bước hoàn toàn độc lập với nhau để xác nhận khi muốn đăng nhập vào một tài khoản trực tuyến.

Kích hoạt tính năng xác thực hai bước trong Dropbox.

Khi kích hoạt tính năng này, đầu tiên người dùng vẫn nhập mật khẩu đăng nhập như thông thường, sau đó Dropbox sẽ gửi một mã xác nhận đến số điện thoại mà người dùng đã đăng ký rồi yêu cầu người dùng phải nhập mã đó để hoàn tất quá trình kiểm tra khi đăng nhập. Nếu ai đó cố đăng nhập vào tài khoản của bạn nhưng không có trên tay số điện thoại đã đăng ký để nhận mã xác nhận thì không thể đăng nhập thành công.

Để kích hoạt tính năng xác thực hai bước, bạn hãy đăng nhập vào tài khoản Dropbox của mình như thông thường. Sau đó nhấn vào mũi tên bên cạnh tên tài khoản ở góc trên bên phải và chọn Settings. Tiếp theo, nhấn chọn vào thẻ Security, tìm đến mục Two-step verification rồi nhấn chọn Click to enable và làm theo vài bước hướng dẫn khá đơn giản trước khi hoàn thành. Lưu ý là trong hầu hết trường hợp thì điện thoại sẽ là thứ chính yếu cho quá trình xác thực hai bước, nên bạn cũng cần thiết lập bảo mật chặt chẽ cho thiết bị này để tránh những cặp mắt tò mò.

Gửi thông báo đến email

Thông thường, việc đăng ký nhận email thông báo tự động từ các dịch vụ có thể gây phiền phức cho người dùng, đặc biệt là khi máy chủ của nhiều dịch vụ thường xuyên gửi thư rác, quảng cáo. Tuy nhiên, trong trường hợp này chúng ta nên nghĩ đó là một ngoại lệ. Nếu kích hoạt tính năng này, Dropbox sẽ tự động gửi cho bạn email thông báo bất cứ khi nào một thiết bị mới hoặc một ứng dụng mới được kết nối với tài khoản Dropbox của bạn. Tính năng này có thể có ích nếu người khác cố gắng tìm cách đăng nhập vào tài khoản Dropbox của bạn để xem lén hoặc lấy dữ liệu.

Dropbox sẽ tự động gửi mail khi có thay đổi về tài khoản.

Để kích hoạt tính năng gửi email thông báo, hãy đăng nhập vào tài khoản Dropbox của bạn trên trình duyệt web máy tính. Nhấn vào mũi tên bên cạnh tên tài khoản ở góc trên bên phải và chọn Settings. Tiếp theo, nhấn chọn vào thẻ Profile, tìm đến phần Preferences và đánh dấu vào các tùy chọn mà bạn thích trong mục Email Notifications, chẳng hạn như “A new browser login to my Dropbox”, “A new device is linked to my Dropbox”, “A new app is connected to my Dropbox”...

Kích hoạt Selective Sync

Selective Sync là một tính năng rất hữu ích của Dropbox cho phép chọn những thư mục mà bạn muốn để đồng bộ với tài khoản của mình. Đối với hầu hết người dùng, Selective Sync có vẻ không phải là một tùy chọn bảo mật hiệu quả, nhưng nói chung nó có thể được sử dụng để giảm thiểu việc người khác truy xuất vào dữ liệu cá nhân của bạn.

Tính năng Selective Sync cho phép chọn những thư mục cụ thể.

Chẳng hạn, giả sử bạn đang kết nối với tài khoản Dropbox của mình trên máy tính để bàn ở văn phòng, máy tính xách tay và máy tính bảng. Nếu tất cả thiết bị của bạn đều luôn được đồng bộ với Dropbox, điều gì sẽ xảy ra nếu máy tính xách tay hoặc máy tính bảng vô tình bị thất lạc hay đánh cắp? Người khác sẽ có thể truy cập vào tất cả tập tin trong tài khoản Dropbox của bạn nếu những thiết bị đó không được cài đặt mật khẩu bảo vệ.

Tuy nhiên, trong trường hợp nếu máy tính xách tay của bạn chỉ đồng bộ hóa một vài thư mục cần thiết và máy tính bảng chỉ đồng bộ hóa vài thư mục khác, kẻ xấu sẽ chỉ có khả năng truy cập đến một số thư mục cụ thể trên thiết bị đó chứ không phải tất cả mọi dữ liệu riêng tư trong tài khoản Dropbox của bạn.

Để sử dụng Selective Sync, hãy nhấn nút chuột phải vào biểu tượng Dropbox nằm trong khay hệ thống của Windows rồi nhấn vào biểu tượng Settings hình bánh răng cưa phía trên bên phải. Tiếp theo chọn Preferences rồi chọn thẻ Accounts và cuối cùng nhấn vào nút Selective Sync nằm trong mục cùng tên. Trong cửa sổ nhỏ vừa xuất hiện, bạn có thể chọn vài thư mục cụ thể thay vì chọn đồng bộ hóa tất cả mọi thư mục trong tài khoản Dropbox của mình.

Tắt liên kết thiết bị và ứng dụng

Mỗi khi một thiết bị hoặc ứng dụng nào đó kết nối đến tài khoản của bạn, Dropbox đều theo dõi và lưu lại tên thiết bị cũng như ứng dụng đó. Trong trang chủ tài khoản Dropbox, thẻ Security của phần Settings, bạn có thể xem danh sách tất cả thiết bị và ứng dụng hiện có quyền truy cập vào tài khoản Dropbox của mình lần lượt trong phần Devices và Sessions. Tất nhiên, về cơ bản đây là những thông tin rất hữu ích để bạn có thể kiểm soát quyền truy xuất tài khoản Dropbox.

Giao diện để tắt liên kết thiết bị và ứng dụng của Dropbox.

Bên cạnh đó, việc lưu các liên kết thiết bị và ứng dụng Dropbox cũng khá hữu ích khi bạn muốn cắt quyền truy cập của một thiết bị hay ứng dụng nào đó khiến người khác không thể kết nối lại mà không có thông tin tài khoản của bạn. Giả sử, máy tính xách tay của bạn được đồng bộ hóa với một số thư mục dữ liệu cá nhân nhạy cảm và thiết bị chẳng may bị bỏ quên ở nơi công cộng. Khi phát hiện ra, bạn có thể nhanh chóng đăng nhập vào tài khoản của mình bằng thiết bị khác và ngắt liên kết với máy tính xách tay để người khác không truy xuất dữ liệu của mình.

Dùng ứng dụng mã hóa dữ liệu

Có lẽ phương pháp hiệu quả nhất để cải thiện độ bảo mật cho tài khoản Dropbox là bắt đầu sử dụng một ứng dụng mã hóa của bên thứ ba. Về mặt kỹ thuật, đó là một chương trình có chức năng mã hóa toàn bộ tập tin trong tài khoản Dropbox mà không đòi hỏi bạn phải thực hiện quá nhiều thao tác.

BoxCryptor hỗ trợ mã hóa cho nhiều dịch vụ đám mây.

Trong lĩnh vực bảo mật, có thể nói mã hóa (encryption) là một trong những cách tốt nhất nhằm ngăn chặn rò rỉ thông tin cá nhân dù tài khoản bị hack. Kẻ xấu sẽ cần đến những giải thuật để giải mã các tập tin đó nhưng trong hầu hết các trường hợp thì đó hoàn toàn không phải là việc dễ dàng. Hiện nay, có rất nhiều phần mềm có chức năng mã hóa dữ liệu cho Dropbox, chẳng hạn như BoxCryptor, Viivo, TrueCrypt,…