Khoảng 20% trang web thuộc darkweb bị tấn công và không thể truy cập được. Freedom Hosting II là một trang web dịch vụ, hiện host khoảng 10.000 trang web khác nền Tor, bị tấn công sau khi một tin tặc cho biết có nhiều trang web được host tại đây đăng tải nội dung về ấu dâm.

Hôm thứ sáu tuần vừa qua, người dùng đến bất kỳ trang web nào của Freedom Hosting II đều thấy được dòng tin nhắn: "Hello, Freedom Hosting II, you have been hacked." Tin tặc tấn công giải thích rằng hắn tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu của công ty này và phát hiện có đến khoảng 50% trang web liên quan đến ấu dâm.

Các chuyên gia bảo mật cũng xác nhận trường hợp này và họ có đăng tải một danh sách những trang web bị ảnh hưởng nhưng không phải toàn bộ website bị tấn công.

Kẻ tấn công còn cho biết đã chiếm được 74GB tập tin (file) và 2,3GB dữ liệu.

Nói về vụ rò rỉ này, Hunt cho biết đây thực sự là vụ nghiêm trọng và cơ sở dữ liệu ấy có một số dữ liệu quan trọng, trong đó có một số trang web Wordpress được host nơi dark web. Còn với email, có đến hàng ngàn email có đuôi là .gov nhưng cũng có thể nhiều email không tồn tại.

Trong khi dark web nổi tiếng về nội dung khiêu dâm, ấu dâm, thuốc men bất hợp pháp và các dịch vụ bất hợp pháp khác thì đây cũng là nơi được giới báo chí quốc tế sử dụng nhiều, bởi vì họ tránh được theo dõi luồng thông tin. Có vẻ như những email bị rò rỉ ảnh hưởng trực tiếp đến những ai sử dụng phương pháp lướt web nặc danh cho mục đích hợp pháp.

Nhà nghiên cứu quyền riêng tư và dark web, Sarah Jamie Lewis, hồi tháng 10/2016 nhận xét về Freedom Hosting II rằng có từ 1.500 đến 2.000 trang web đang hoạt động được host tại đây. Lewis đăng trên tweet của cô rằng: "FHII tạo thuận lợi cho nhiều người dùng muốn xuất bản một thứ gì đó nặc danh, và làm như vậy lại tạo ra lỗ hổng bảo mật vô cùng lớn. Tôi không bao giờ ưa các nhà cung cấp dịch vụ hosting darkweb, bởi vì mô hình ấy rất khó làm cho an toàn."

I believe my original analysis on FHII to be pretty accurate; somewhere in the realm of 1500-2500 active sites with some level of content.