Hơn 8.700 trang tài liệu và tập tin vừa được WikiLeaks tiết lộ hôm 7/3 cho thấy Cục Điều tra Liên bang và Cơ quan An ninh quốc gia Mỹ đã dùng mã độc cũng như khai thác nhiều lỗ hổng zero day trên thiết bị di động để thu thập thông tin người dùng.

Trang Cnet cho hay, tài khoản Twitter của WikiLeaks đã có bài viết mang tên Vault7 vào hôm ngày thứ Ba (7/3, theo giờ địa phương) và ngay lập tức thì Vault7 trở thành chủ đề "nóng hừng hực" bởi chứa đựng hàng đống thông tin có thể khiến CIA và NSA đứng ngồi không yên.

Theo Reuters, các tài liệu mà WikiLeaks vừa công bố đã hé lộ hàng ngàn trang tài liệu thảo luận nội bộ tại CIA về những kỹ thuật tấn công (hacking) được cơ quan này sử dụng trong nhiều năm qua, qua đó xới lại những mối quan ngại về tính an toàn của các thiết bị điện tử cũng như khiến các cơ quan tình báo Mỹ phải hổ thẹn.

Ảnh minh họa.

Đơn cử, các thảo luận cho thấy rằng các hacker của CIA có thể thâm nhập vào điện thoại iPhone của Apple hay các thiết bị chạy hệ điều hành Google Android cũng như các thiết bị điện tử khác để chép/chụp lại tin nhắn văn bản hay tin nhắn thoại trước khi chúng được mã hóa bởi phần mềm chuyên biệt của từng hãng.

Còn theo Cnet, ngoài iPhone và thiết bị Android, thì TV thông minh (smart TV) của Samsung và hệ điều hành Windows cũng nằm trong danh sách bị CIA và NSA tấn công, theo dõi.

Cũng theo tường thuật của Reuters, giới chuyên gia bảo mật và an ninh mạng không chỉ bày tỏ sự lo ngại về tính chính xác mà thông tin WikiLeaks tiết lộ, mà còn đặt câu hỏi rằng liệu WikiLeaks có công khai những công cụ đó là gì, hoạt động ra sao hay không. Bởi lẽ, nếu WikiLeaks tung tất cả (công ụ mà CIA và NSA sử dụng) lên mạng thì điều này sẽ dẫn đến một mối đe dọa bảo mật, an toàn và an ninh thông tin còn khủng khiếp hơn nữa.

CIA và Nhà trắng từ chối đưa ra mọi bình luận.

"Chúng tôi không bình luận về tính xác thực hay nội dung của các tài liệu tình báo có chủ đích", nam phát ngôn viên của CIA là Jonathan Liu nói trong một tuyên bố.

Trong khi đó, Google cũng từ chối đưa ra mọi bình luận liên quan đến việc thiết bị Android bị hack, tuy nhiên hãng này vẫn khẳng định đang nghiêm túc xem xét vụ việc.

Reuters cho biết họ không thể liên lạc được với Apple để hỏi thông tin về vụ việc mà WikiLeaks đăng tải.