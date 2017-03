An Huy

Lãnh đạo Cục hàng không Việt Nam xác nhận trang web của sân bay Tân Sơn Nhất bị tin tặc tấn công vào đêm 8/3, theo tường thuật của trang Zing.vn.

[Cập nhật]

*Chiều tối ngày 9/3, tài khoản Facebook của một chuyên gia an ninh mạng tại TP.HCM viết rằng ngoài Tân Sơn Nhất thì hệ thống mạng của sân bay Rạch Giá cũng bị tấn công.

* Lúc 19 giờ 40 phút ngày 9/3, cộng đồng mạng lan truyền thông tin cho biết, website của sân bay Tuy Hòa là tuyhoaairport.vn đã bị hacker chèn "trang con" với nội dung cảnh báo mức độ bảo mật - an toàn của website ở mức thấp (Your security is low). Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, theo ghi nhận, toàn bộ website hiển thị dòng thông tin "Website đang bảo trì, vui lòng quay lại sau.". Hình ảnh mà nhóm hacker để lại trên webiste của sân bay Tuy Hòa được khẳng định là hoàn toàn giống hình ảnh trên website của sân bay Rạch Giá - rachgiaairport.vn vốn cũng bị hack vào chiều hôm nay 9/3.

Tuy nhiên, tin tặc đã không đánh cắp dữ liệu và không phá hoại hệ thống thông tin của sân bay.

Theo lời một lãnh đạo Cục Hàng không, ở thời điểm bị tấn công vào đêm 8/3, trên trang web - ww.tansonnhatairport.vn xuất dòng thông tin cảnh báo an ninh mạng của sân bay đang có vấn đề.

Website của sân bay Tân Sơn Nhất.

Đến 10 giờ sáng ngày 9/3, hệ thống web đã được khôi phục và trở lại hoạt động bình thường.

"Có lỗ hổng nên từ bên ngoài đã can thiệp vào hệ thống", ông Võ Đỗ Thắng - Giám đốc trung tâm an ninh mạng Athena nhận định về sự cố website của sân bay Tân Sơn Nhất bị tin tặc tấn công hồi tối 8/3.

Trên tài khoản Facebook cá nhân, ông Thắng không ngần ngại bày tỏ quan điểm rằng "các lỗ hổng này thường kín giấu kín, không công khai, đáng buồn là có biết cũng không xử lý. Nó chỉ trở nên trầm trọng khi bị tấn công thực sự".