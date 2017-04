Kaspersky: Người dùng ngày càng hiểu biết hơn về an ninh mạng

Hãng Kaspersky vừa cập nhật bộ chỉ số Kaspersky Cybersecurity Index, qua đó cho thấy mức độ rủi ro cho người dùng Internet trên toàn cầu trước những mối đe dọa bảo mật, an ninh mạng.

Theo đó, trong nửa sau của năm 2016 vừa qua, nghiên cứu của Kaspersky cho thấy một xu hướng tích cực, đó là sự gia tăng không ngừng của số lượng người dùng quan tâm đến sự an toàn cũng như sẵn sàng tự bảo vệ chính mình nhằm chống lại các cuộc tấn công mạng.

Được biết, bộ chỉ số Kaspersky Cybersecurity Index được hãng bảo mật Nga thực hiện thông qua một cuộc khảo sát trực tuyến của người dùng Internet trên khắp thế giới với tần suất 2 lần/năm.

Đại diện Kaspersky cho biết, trong đợt khảo sát của nửa sau năm 2016, họ đã ghi nhận tổng cộng 17.377 phản hồi từ 28 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Năm nay, bộ chỉ số Kaspersky Cybersecurity Index đã có sự thay đổi nhỏ, theo đó các chỉ số chính đã được sửa đổi để phản ánh chính xác hơn cuộc sống số của người dùng ở các quốc gia khác nhau. Hiện tại, Kaspersky Cybersecurity Index bao gồm 3 chỉ số chính:

Không quan tâm (Unconcerned) - tỷ lệ người dùng không tin rằng họ có thể trở thành mục tiêu cho tội phạm mạng

Không được bảo vệ (Unprotected) - số người dùng chưa cài đặt giải pháp bảo mật trên máy tính, máy tính bảng và điện thoại thông minh

Bị lây nhiễm (Affected) - tỷ lệ phần trăm người dùng đã trở thành nạn nhân của tội phạm mạng. Trong 6 tháng cuối năm 2016, danh sách các sự cố được đưa vào chỉ số này đã được mở rộng hơn.

Người dùng của Kaspersky Cybersecurity Index giờ đây có thể xem các số liệu thống kê về tổn thất tài chính cụ thể đã xảy ra do hoạt động tội phạm mạng, cũng như so sánh dữ liệu cho các nhóm người dùng khác nhau (ví dụ như việc sử dụng điện thoại thông minh giữa người cao tuổi ở Mỹ và thanh niên ở Thụy Điển).

Chỉ số toàn cầu trong nửa sau của năm (Unconcerned-Unprotected-Affected) là 74-39-29. Tức là, 74% người dùng không tin rằng họ có thể trở thành mục tiêu của tội phạm mạng, 39% người trả lời không sử dụng các giải pháp bảo vệ trên tất cả thiết bị được kết nối của họ, và 29% số người được khảo sát đã bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công mạng trong vài tháng qua. Các chỉ số này trước đó là 79-40-29, tức là 6 tháng trước nhiều người tin là mình dễ bị xâm nhập nhưng vẫn trong tình trạng không được bảo vệ.

Tỷ lệ nạn nhân của tội phạm mạng vẫn ở cùng mức (29%) chỉ vì chỉ số này trong bản cập nhật hiện tại đã bị thay đổi. Để làm cho bức tranh hoàn thiện hơn, danh sách các mối đe dọa mạng hiện nay bao gồm "gian lận tài chính" và "thiết bị đã được sử dụng cho các cuộc tấn công mạng", không có điều này thì chỉ số trung bình của những người "bị ảnh hưởng" trên toàn thế giới sẽ là 27% chứ không phải là 29%.

Thực tế, điều này có nghĩa là số nạn nhân trong 6 tháng cuối năm 2016 giảm cùng với sự gia tăng trách nhiệm của người dùng cho an toàn của chính họ.

Ví dụ, số lượng người dùng gặp phải phần mềm độc hại đã giảm từ 22% xuống 20%; Chi phí để loại bỏ hậu quả sự lây nhiễm đã giảm từ 121USD xuống còn 92USD.

Tuy nhiên, tỷ lệ những người trở thành nạn nhân của các mối đe dọa khác tăng lên. Ví dụ, số lượng người dùng bị ảnh hưởng bởi ransomware, lừa đảo, trộm cắp và rò rỉ dữ liệu tăng lên. Đồng thời, số tiền trung bình bị đánh cắp bởi những kẻ lừa đảo trực tuyến đã tăng từ 472USD lên 482USD.

Ngoài chỉ số và các tổn thất tài chính, tại trang web http://index.kaspersky.com, hãng Kaspersky còn cung cấp thêm những thông tin giúp tạo ra một bức tranh hoàn chỉnh về người dùng internet hiện nay. Ví dụ, thống kê về số thiết bị trung bình kết nối Internet trong một gia đình tiếp tục tăng: trong nửa đầu năm mỗi gia đình có 5,9 thiết bị, trong khi nửa cuối năm con số này đã đạt 6,3.

Ngoài ra, khảo sát của Kaspersky cũng cho thấy ngày càng có nhiều người sử dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến (59% trong nửa đầu năm so với 77% trong nửa cuối năm), mua hàng trực tuyến (73% so với 90%) và sử dụng các hệ thống thanh toán online (44% so với 65%).

Để tìm hiểu thêm về Kaspersky Cybersecurity Index và hành vi người dùng trực tuyến cho các nước, độ tuổi và giới tính khác nhau, vui lòng truy cập http://index.kaspersky.com.