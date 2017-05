5 mối đe dọa mới nhắm vào dữ liệu cá nhân

Đối phó với các mối đe dọa mới Các chuyên gia bảo mật thường khuyên, để bảo vệ sự riêng tư bạn cần bật xác thực hai yếu tố nếu có thể; sử dụng trình quản lý mật khẩu như LastPass; chỉ tải ứng dụng ở những site đáng tin cậy. Nhưng với những mối đe dọa mới, giờ đây cần thêm các bước bổ sung sau. 1. Hãy đăng ký ở trang web có tên là " Have I Been Pwned?" (haveibeenpwned.com). Nó sẽ cảnh báo khi thông tin cá nhân của bạn xuất hiện trên mạng do bị ‘hack’. Thường tin tặc tấn công một trang web nào đó, tải về tất cả dữ liệu người dùng, sau đó tung lên mạng hoặc bán nó trên “thị trường đen”. 2. Cố nhớ tất cả các trang web mà bạn đã đăng ký nhưng rồi không dùng. Vào lại các trang đó và xóa tài khoản. 3. Xem xét dùng thông tin giả. Mỗi khi một trang web nào đó đòi dữ liệu cá nhân, hãy cung cấp thông tin giả để phòng khi thông tin của bạn bị ‘hack’, bị dò tìm hoặc bị lộ. 4. Tìm các bức ảnh của bạn có hình bàn tay và ngón tay, xử lý sao cho không có dấu vân tay nào bị lộ. 5. Đừng sa vào những cuộc tranh cãi nảy lửa với những kẻ hay bới móc, cay cú hoặc cực đoan trên mạng. 6. Vào trang Family Tree Now và loại bỏ thông tin cá nhân của bạn. Internet luôn có những cách thức mới vi phạm sự riêng tư và bảo mật thông tin của bạn. Nhưng bạn có thể chống lại.