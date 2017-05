Dự án No More Ransom: 14 ngôn ngữ, 39 công cụ giải mã

Sau 9 tháng chính thức ra mắt, dự án No More Ransom đã thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan hành pháp và các đối tác tư nhân, qua đó giúp nhiều nạn nhân của ransomware lấy lại dữ liệu mà không phải trả tiền chuộc cho hacker.

Được biết, dự án No More Ransom ra mắt hồi tháng 7/2016 bởi cảnh sát Hà Lan, Europol, Intel Security và Kaspersky Lab, đánh dấu mối hợp tác mới giữa các cơ quan hành pháp và khối tư nhân để cùng chống lại sự bùng nổ của mã độc tống tiền (ransomware).

Đại diện Kaspersky cho biết, nền tảng www.nomoreransom.org hiện đã hỗ trợ 14 ngôn ngữ và cung cấp tổng cộng 39 công cụ giải mã miễn phí.

Kể từ báo cáo hồi tháng 12/2016 của Kaspersky, hơn 10 000 nạn nhân từ khắp nơi trên thế giới đã có thể giải mã các thiết bị bị ảnh hưởng của họ nhờ các công cụ được cung cấp miễn phí trên nền tảng này.

So với phiên bản trước đó, đã có 14 công cụ (giải mã ransomware) được bổ sung vào nền tảng No More Ransom.

Ngoài ra, cũng theo thông tin từ Kaspersky, dự án No More Ransom đã ghi nhận sự tham gia của nhiều đối tác mới như AVAST, CERT Polska và Eleven Paths - bộ phận an ninh mạng của Telefonica với tư cách là đối tác liên kết. Tính đến thời điểm hiện tại, đối tác liên kết của No More Ransom là 7 thành viên. Trong khi đó, số đối tác hỗ trợ tham gia chương trình hiện có thêm 30 thành viên mới, nâng tổng số thành viên lên mức 70.

Trong buổi gặp gỡ báo giới hồi cuối tháng 4/2017, đại diện Kasperky tại Việt Nam và công ty Nam Trường Sơn cũng cho biết, Kaspersky Lab vừa công bố phiên bản mới của Kaspersky Anti-Target Attack Platform, một giải pháp để phát hiện các mối đe dọa cấp cao và các cuộc tấn công mục tiêu cho các doanh nghiệp.

Giải pháp này kết hợp các thuật toán machine learning tiên tiến, thông tin tình báo về các mối đe dọa và khả năng thích ứng với cơ sở hạ tầng của khách hàng để giúp các doanh nghiệp lớn phát hiện ra các cuộc tấn công tinh vi và phá hoại ở bất kỳ giai đoạn phát triển nào.