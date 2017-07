Thống kê cho thấy có đến 100.000 doanh nghiệp đã chọn tải về phần mềm Kaspersky Anti-Ransomware Tool trong 12 tháng qua để chống lại các mối nguy hại từ ransomware.

Kaspersky vừa chính thức công bố bộ phần mềm bảo mật Anti-Ransomware Tool do hãng này phát triển đã chiếm được một lượng lớn cảm tình từ người dùng doanh nghiệp. Cụ thể, số liệu thống kế cho thấy đã có 100.000 doanh nghiệp tải về Kaspersky Anti-Ransomware Tool và dùng công cụ này như một biện pháp giúp bảo vệ dữ liệu quý giá của mình khỏi các phần mềm độc hại từ Internet.

Để đánh dấu cột mốc quan trọng này, Kaspersky hôm nay, 7/6/2017 cũng đã chính thức phát hành phiên bản mới của Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business hứa hẹn tiếp tục cung cấp công nghệ chống ransomware tốt nhất cho các doanh nghiệp và đương nhiên là hoàn toàn miễn phí.

Những ransomware hàng đầu được phát hiện bởi Kaspersky Anti-Ransomware Tool: 63% trong tổng số ransomware bị phát hiện là WannaCry

Được biết, Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business tương thích với hầu hết công cụ bảo mật của bên thứ ba, dễ cài đặt và không đòi hỏi người dùng doanh nghiệp phải có kiến thức sâu về kỹ thuật để cấu hình và quản lý. Công cụ bảo vệ doanh nghiệp này còn giúp các công ty hiện không sử dụng những giải pháp của Kaspersky Lab có thể thử các công nghệ chống ransomware tiên tiến mà không tốn chi phí tài chính. Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business bao gồm System Watcher của Kaspersky Lab, phát hiện các hoạt động ransomware đáng ngờ, tạo ra một bản sao lưu tạm thời các tập tin bị tấn công, gỡ bỏ những thay đổi độc hại, để hệ thống không bị ảnh hưởng. Kaspersky Anti-Ransomware Tool for Business còn tận dụng được Kaspersky Security Network, cho phép phân phối tình báo an ninh của Kaspersky Lab chỉ trong vài giây, trong khi loại trừ các sai tích cực và duy trì mức độ bảo vệ cao.

Đại diện Kaspersky khẳng định, các vụ tấn công của WannaCry và ExPert gần đây là một lời nhắc nhở rằng vấn đề ransomware có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến bất kỳ công ty nào trên thế giới. Kaspersky khuyến khích mọi doanh nghiệp nên kiểm tra xem chọn cho mình giải pháp bảo mật phù hợp để phòng tránh những thiệt hại về tài chính từ ransomware.