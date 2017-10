'Sói săn mồi' trong thế giới mạng

Ẩn mình chờ thời, tin tặc ranh mãnh luôn biết giấu mình, chui sâu vào hệ thống mạng doanh nghiệp và chờ đợi thời cơ đánh cắp thông tin và dữ liệu nhạy cảm.

Tin tặc thường được ví như sói săn mồi, rất tinh khôn và ranh mãnh. Không thiếu những mánh khóe được sử dụng và đa phần đều thành công ngay cả với hệ thống mạng doanh nghiệp được bảo vệ cao độ.

Ngày nay, tình hình an ninh mạng diễn biến vô cùng phức tạp. Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của Tập đoàn bảo hiểm hàng đầu nước Anh Lloyd’s được công bố hồi trung tuần tháng 7/2017, thiệt hại kinh tế toàn cầu do tấn công mạng có thể lên tới 53 tỉ USD(*).

Trong khuôn khổ chiến dịch toàn cầu nhằm nâng cao nhận thức của doanh nghiệp về tầm quan trọng của bảo mật an ninh mạng, hãng HP tiếp tục ra mắt phim ngắn “The Wolf 2” (Tạm dịch: Con sói, Phần 2) mang tên “Cuộc săn tiếp diễn” với nội dung cảnh báo nguy cơ tấn công vào hệ thống dữ liệu thông qua các thiết bị máy in và máy tính cá nhân gây thiệt hại lớn cho doanh nghiệp.

The Wolf 2 có sự tham gia của diễn viên Christian Slater – người từng đoạt giải thưởng Quả Cầu Vàng – trong vai một tin tặc tấn công vào hệ thống hồ sơ bệnh án của các bệnh viện, được lưu trữ bởi một trong những công ty công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực y tế. Với thông điệp “Không có gì là an toàn”, series phim “The Wolf” nêu lên thực trạng các hệ thống mạng của các doanh nghiệp lớn dù được xem là bất khả xâm phạm nhưng vẫn tồn tại những lỗ hổng đến từ những thiết bị đầu cuối mà người quản lý hệ thống không ngờ tới. Chỉ khi có giải pháp đồng bộ, bảo vệ tất cả các thiết bị kết nối vào mạng doanh nghiệp, kể cả những thiết bị ít được chú ý nhưng ngày càng có vai trò quan trọng như máy in, thì khả năng bảo an của hệ thống mạng dữ liệu doanh nghiệp mới được bảo đảm.

Giải pháp bảo mật toàn diện

Là nhà cung cấp giải pháp bảo mật hàng đầu thế giới cho máy tính và máy in, triết lý của HP là bảo mật toàn diện từ phần cứng tới phần sụn và phần mềm, tạo thành nhiều lớp bảo vệ nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các tài nguyên quý giá của doanh nghiệp.

55% gia tăng số người làm việc tại nhà hoặc từ các địa điểm từ xa thông qua các công cụ truyền thông nhất định cho thấy không gian làm việc không còn là những văn phòng cố định và tách biệt. Xu hướng mới này đặt ra nhu cầu ngày càng cao đối với bảo mật khi 68% doanh nghiệp báo cáo về những vụ tổn hại nhắm vào máy tính xách tay. Tìm hiểu thêm tại đây.

Với hệ thống máy tính, HP tập trung vào 3 trụ cột: Thiết bị, Danh tính và Dữ liệu với loạt giải pháp bảo mật tích hợp sẵn, được triển khai ở mức độ tinh vi, đan xen và được đánh giá là hệ thống máy tính cá nhân với độ bảo mật và khả năng quản lý hàng đầu thế giới.

HP đặc biệt chú trọng đến các biện pháp bảo mật thiết bị với nhiều giải pháp như HP BIOSphere Gen3 bảo vệ BIOS trước các hành vi tấn công độc hại và bảo vệ hệ thống cũng như dữ liệu quan trọng với tùy chỉnh xác thực bảo mật cùng mật khẩu cấp độ BIOS; hay HP Sure Start Gen3 có khả năng phát hiện và tự sửa lỗi BIOS trong thời gian thực mà không cần can thiệp. Gần đây nhất hãng này đã cho ra mắt giải pháp bảo mật dựa trên phần cứng cho các trình duyệt web – HP Sure Click giúp bảo vệ máy tính khỏi các trang web bị ảnh hưởng bởi malware, ransomware và virus.

Trong hệ thống máy tính doanh nghiệp, danh tính người dùng có vai trò rất quan trọng, bởi từ đây nó sẽ dẫn tới nguy cơ dữ liệu bị xâm nhập. Để bảo vệ mắt xích quan trọng này, HP cung cấp bộ công cụ HP Client Security Suite Gen3 giúp bảo vệ dữ liệu khỏi kẻ trộm, các đợt tấn công và người dùng trái phép. Bộ công cụ này còn giúp hỗ trợ giải pháp xác thực đa nhân tố HP Muti-factored Authenticate – kết hợp nhiều yếu tố xác thực trong việc đăng nhập người dùng bao gồm xác thực phần cứng như dấu vân tay hoặc mã PIN/ thẻ thông minh với các yếu tố phần mềm như mật khẩu và nhận dạng khuôn mặt, giúp tăng tối đa khả năng truy cập an toàn vào hệ thống.

Với bảo vệ dữ liệu máy tính, HP có rất nhiều giải pháp độc đáo như: màn hình tích hợp công nghệ chống nhìn trộm HP Sure View ngăn chặn đánh cắp nội dung hiển thị trên màn hình; ổ cứng tự mã hóa Self-Encrypting Drives mã hóa dữ liệu dựa trên phần cứng; HP Secure Erase giúp xóa vĩnh viễn dữ liệu mật trên tất cả các ổ lưu trữ kể cả ổ SSD; và Bitlocker kết hợp với chip TPM cũng giúp mã hóa các ổ lưu trữ đảm bảo an toàn dữ liệu.

Theo nghiên cứu của Spiceworks**, chỉ có 16% các doanh nghiệp quan tâm đến bảo mật máy in, trong khi máy in không được bảo mật đang trở thành một lỗ hổng tiềm ẩn. Tìm hiểu thêm tại đây.

Với bảo mật máy in, HP cũng đồng thời là nhà cung cấp các giải pháp in ấn an toàn hàng đầu thế giới. Triết lý bảo mật máy in của HP cũng tập trung vào 3 trụ cột chính: thiết bị, dữ liệu và tài liệu.

Với thiết bị in ấn, HP áp dụng các giải pháp giám sát và quản lý bảo mật giúp hạ thấp rủi ro, nâng cao tính năng tuân thủ quy định và bảo vệ mạng lưới doanh nghiệp một cách toàn diện như: HP Sure Start kiểm tra tính toàn vẹn của mã BIOS; Danh sách trắng đảm bảo chỉ có mã hợp lệ mới được tải vào bộ nhớ; Tính năng phát hiện xâm nhập thời gian thực giúp phát hiện những bất thường trong quá trình vận hành của máy; và HP JetAdvantage Security Manager tự động đánh giá và khắc phục các cài đặt bảo mật.

Dữ liệu máy in là một thành phần quan trọng cũng cần được bảo vệ trong mạng lưới doanh nghiệp. Giải pháp bảo mật in ấn của HP tích hợp chức năng mã hóa dữ liệu ngay cả khi máy đang hoạt động hay đang nghỉ, bảo vệ tường lửa và xác thực người dùng nhằm bảo vệ các thiết bị đầu cuối trước sự tấn công của tin tặc và mã độc.

Với tài liệu in ấn, HP cung cấp các giải pháp phần cứng và phần mềm thông minh như HP JetAdvantage Secure Print cho phép các tài liệu nhạy cảm chỉ được in ra khi người dùng xác thực bằng thẻ thông minh hay mã QR, nhằm giảm thiểu các tài liệu in vô thừa nhận qua đó hạ thấp chi phí và giảm lãng phí cho doanh nghiệp.

****

(*) Thông tin tìm hiểu từ https://www.lloyds.com/news-and-insight/press-centre/press-releases/2017/07/cyber-attack-report

(**) Nghiên cứu của Spiceworks đối với 309 người ra quyết định về CNTT tại Bắc Mĩ, khu vực Châu Âu, Trung Đông và Châu Phi và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, tháng 11/2016.