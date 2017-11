Thạch An

An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới

Tại TP.HCM, dưới sự bảo trợ của UBND Thành phố Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2017 với chủ đề An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới do Sở TTTT và VNISA phía Nam đồng tổ chức sẽ diễn ra vào ngày 23/11/2017 tại trung tâm Hội nghị GEM, Quận 1.

Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2017 với chủ đề “An toàn thông minh trong thế giới kết nối mới - Intelligent Security in Smart connected World” diễn ra trong bối cảnh các thách thức về an toàn thông tin và an ninh mạng ngày một hiện hữu song hành cùng sự tiến bộ của khoa học công nghệ và phổ cập rộng rãi các ứng dụng trong môi trường Internet kết nối vạn vật.

Ngày an toàn thông tin 2017.

Trong những năm qua, các cơ quan của Chính phủ đã ban hành nhiều quy định luật lệ về ATTT, nhiều chỉ dẫn chi tiết cho các tổ chức, doanh nghiệp mỗi khi xuất hiện các nguy cơ tấn công mạng, ban hành các quy định về đảm bảo cấp độ an toàn hệ thống…, tuy nhiên việc triển khai công tác đảm bảo ATTT ở các địa phương doanh nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn trở ngại. Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU)mới đây đã công bố báo cáo về Chỉ số An toàn thông tin mạng toàn cầu (Global Cybersecurity Index - GCI) 2017, trong đó Việt Nam đứng vị trí 101 trong tổng số 165 quốc gia và vùng lãnh thổ được khảo sát đánh giá. Cho dù còn nhiều yếu tố chưa hoàn chỉnh trong báo cáo đánh giá này nhưng qua đó thấy được việc triển khai công tác đảm bảo ATTT, phòng chống tội phạm công nghệ cao của Việt Nam so với thế giới vẫn còn nhiều thách thức.

Năm 2017, bên cạnh các nguy cơ tấn công mạng như lây nhiễm mã độc, xâm nhập hệ thống lấy cắp dữ liệu, tấn công có chủ đích ATP… thì sự xuất hiện các nguy cơ mã độc tống tiền đã trở nên ngày một tinh vi và gây tổn thất lớn cho các cá nhân, doanh nghiệp. Các hạ tầng công nghệ như hạ tầng viễn thông, trung tâm dữ liệu, ứng dụng cho thương mại điện tử, hệ thống camera cảnh báo… cũng là những đích nhắm của các tin tặc và tội phạm mạng. Đặc biệt lỗ hổng bảo mật wifi mới đây gây lo ngại sâu sắc cho người dùng đầu cuối.

Vấn đề an ninh thông tin một lần nữa lại được đặt lên hàng đầu khi cuộc cách mạng công nghiệp l4.0 (còn được gọi là cuộc cách mạng số) đã và đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, thông qua các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tại ảo (AR), mạng xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (SMAC)... Theo các chuyên gia, đó cũng chính là quá trình chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số, và trong đó điện toán đám mây đóng vai trò nền tảng khuyến tạo, có tác động lớn đến nhịp độ và lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp, các tổ chức. Những tiến bộ vượt bậc của công nghệ cũng là những cơ hội để tội phạm công nghệ cao khai thác tấn công mạng, thách thức các người dùng đầu cuối, cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp...

Xu thế bắt buộc của quá trình đô thị hóa là triển khai các ứng dụng đô thị thông minh trên nền tảng một thế giới kết nối, ở đó các ứng dụng phục vụ người dân, doanh nghiệp và chính quyền trên nền tảng di động thời gian thực, với ứng dụng chính phủ điện tử… đem lại nhiều lợi ích to lớn song cũng lại là một thách thức cho công tác đảm bảo ATTT, là môi trường thuận lợi cho tin tặc khai thác tấn công.

Cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” lần thứ 10 dành cho sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc

Công tác diễn tập, tổ chức ứng cứu sự cố, phối hợp hành động giữa các cơ quan có liên quan, công tác phát triển nguồn nhân lực ATTT, hoàn thiện luật pháp… luôn là những vấn đề khó và đòi hỏi một chiến lược và kế hoạch hành động cụ thể cho công tác đảm bảo ATTT và an ninh mạng. Những thách thức và các vấn đề cấp bách của công tác đảm bảo ATTT như nêu trên là những nội dung sẽ được các chuyên gia CNTT và ATTT, các nhà lãnh đạo quản lý đề cập đến trong chuỗi sự kiện Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2017.

Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2017 sẽ bắt đầu với cuộc thi “Sinh viên với An toàn thông tin” lần thứ 10 dành cho sinh viên các học viện, trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc do VNISA phối hợp cùng Bộ GDDT, Bộ TTTT tổ chức. Cuộc thi sẽ được tổ chức tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM với tổng số 58 đội dự thi.

Thực tế một số năm qua cho thấy cuộc thi sinh viên với ATTT đã có khả năng rất lớn trong việc phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ có chuyên môn giỏi. Vòng thi sơ khảo năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 4/11/2017 đồng thời tại 3 khu vực. Khu vực phía Nam, vòng sơ khảo được tổ chức tại trường Đại học CNTT – ĐHQG TP.HCM.

Nằm trong chuỗi sự kiện Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2017 năm nay, Sở TTTT TP.HCM sẽ chủ trì buổi Diễn tập An toàn Thông tin. Ngoài ra, năm nay còn có buổi Tọa đàm dành cho Lãnh đạo Quản lý Nhà nước với chủ đề “An toàn thông tin trong thời kỳ mới”. Buổi Tọa đàm sẽ diễn ra trong phạm vi hẹp, dành cho các cơ quan ban ngành TP.HCM và các Sở Thông tin và Truyền thông trên toàn quốc, với sự chủ trì của Sở TTTT TP.HCM.

Hội thảo Ngày An toàn Thông tin Việt Nam theo truyền thống cũng là cơ hội gắn kết giữa Nhà nước – Xã hội – Doanh nghiệp nhằm đảm bảo một môi trường an toàn, thuận lợi cho ứng dụng công nghệ số trong quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh, học tập, giải trí. Những vấn đề nóng của ATTT, những công nghệ mới của các hãng bảo mật, những biện pháp bắt đầu có hiệu lực cho quản lý hành chính mang tính chất quốc gia sẽ được đề cập trong Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2017.

Dự kiến, sự kiện Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2017 sẽ thu hút sự quan tâm của hơn 500 khách tham dự là lãnh đạo Bộ TTTT, lãnh đạo UBND TP.HCM, lãnh đạo các Sở TTTT trên toàn quốc, các tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; các nhà cung cấp giải pháp, công nghệ và những chuyên gia ATTT và CNTT. Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2017 tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực ATTT, CNTT như: Kaspersky, Cisco, Microsoft, Check Point, FPT, Symantec, Microfocus, Trend Micro, FSI và các đơn vị đồng tài trợ khác.

Tạp chí Thế Giới Vi Tính - PCWorld Việt Nam hân hạnh là đơn vị bảo trợ thông tin của Ngày An toàn Thông tin Việt Nam 2017