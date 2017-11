Đón iPhone X, chào tương lai AI

iPhone X hoàn toàn lột xác với nhiều thay đổi chưa từng thấy trên một phiên bản iPhone mới như loại bỏ nút Home, sử dụng màn hình OLED tràn viền, sạc không dây, đặc biệt là hệ thống nhận dạng khuôn mặt Face ID với bộ não trí tuệ nhân tạo.

iPhone X đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển rực rỡ của chiếc điện thoại iPhone, vốn được Apple giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2007. Tại sự kiện diễn ra tại nhà hát Steve Jobs nằm trong khuôn viên Apple Park Campus, California (Mỹ) hôm 12/9 vừa qua, Apple tuyên bố iPhone X nói lời chào đến tương lai (“Say hello to the future”).

Cùng ra mắt với iPhone X tại sự kiện năm nay còn có iPhone 8 và 8 Plus, nhưng bộ đôi này chỉ là những phiên bản cải tiến nhỏ. iPhone X đổi mới thiết kế với nhiều đột phá công nghệ, mức giá khởi điểm lên đến ‘nghìn đô’ mới thực sự khiến làng di động dậy sóng.

Lời chào đến tương lai trí tuệ nhân tạo

Đây là lần đầu tiên Apple trang bị cho iPhone màn hình OLED với độ phân giải rất cao, lên tới 2.436 x 1.125 pixel, công ty gọi là màn hình Super Retina Dipsplay, độ tương phản tốt hơn, hỗ trợ màu sắc chuẩn và dải màu rộng hơn, độ sáng cao hơn. Thiết kế màn hình 5,8-inch của iPhone X cũng lột xác với kiểu không viền.

Camera chính tiếp tục được cải tiến, vẫn là camera kép với độ phân giải 12 megapixel nhưng theo Apple chất lượng hình ảnh đã được nâng lên, và iPhone mới là smartphone đầu tiên quay video 4K ở tốc độ 60 khung hình mỗi giây (60fps). Tuy nhiên, ấn tượng hơn cả là camera trước cùng công nghệ nhận dạng khuôn mặt Face ID mà theo tuyên bố của Apple thì có độ bảo mật rất cao, với tỷ lệ sai sót chỉ 1 phần triệu (so với 1/50.000 của Touch ID). iPhone X không còn giữ nút Home, đồng thời từ bỏ công nghệ nhận dạng dấu vân tay Touch ID có từ thời iPhone 5S, thay vào đó công nghệ nhận diện khuôn mặt Face ID được sử dụng để mở máy hết sức nhanh chóng. Theo Apple, Face ID có thể nhận dạng chính xác khuôn mặt chủ nhân của máy cả trong bóng tối nhờ 30.000 chấm do máy chiếu đèn hồng ngoại chiếu lên.

Apple cho biết, camera trước thực sự thông minh, hoạt động như một máy quét 3D được huấn luyện bằng thuật toán AI (trí tuệ nhân tạo). Đó là nhờ chip xử lý A11 Bionic có “neural engine” chuyên để xử lý tác vụ AI, hỗ trợ các thuật toán cho máy học (machine learning), trong đó có nhận dạng khuôn mặt. Thêm vào đó, hai cảm biến, Apple gọi là “Floor illuminator” và “Dot projector”, giúp camera nhận diện chiều sâu (TrueDepth), tránh bị đánh lừa bằng ảnh chụp. Đặc điểm khuôn mặt còn được bảo vệ bởi Secure Enclave trong chip A11 Bionic. SoC mới này có 4,3 tỷ transistor, gồm 6 nhân xử lý: 2 nhân hiệu năng cao, nhanh hơn 25% so với A10 Fusion; 4 nhân tiết kiệm điện nhanh hơn 70%. Trong khi đó GPU của A11 Bionic cũng được giới thiệu nhanh hơn 30%.

Dù không ít người tỏ ra thất vọng với iPhone X, nhưng nhiều chuyên gia nhận định việc tích hợp một SoC 6 nhân được tối ưu hóa cho AI như A11 Bionic vào trong một chiếc điện thoại nhỏ bé là cả một cuộc cách mạng công nghệ thực sự. Trọng tâm của cuộc cách mạng này là ứng dụng mạng nơ-ron với “neural engine” có thể thực hiện tới 600 tỷ phép tính đặc trưng AI trong mỗi giây. “Neural engine” được thiết kế để làm việc với các công cụ phát triển Core ML của Apple, vốn dĩ được khai thác để mang máy học đến với các nhà phát triển ứng dụng.

Nhờ hệ thống AI hoàn chỉnh này, các nhà phát triển ứng dụng trên nền tảng iOS có thể đưa AI vào các ứng dụng của họ. Hiện tại ít có ứng dụng của bên thứ ba khai thác sức mạnh của máy học, điều đó có lẽ sẽ thay đổi nhanh chóng trong thời gian tới. Thậm chí có thể kỳ vọng vào AI như là một động lực quan trọng thúc đẩy công nghệ phát triển như cách điện đã tạo ra những thay đổi sâu rộng trong nhiều ngành công nghiệp kể từ khi được ứng dụng rộng rãi trong đời sống.

Những công nghệ đang được phát triển trong các lĩnh vực thực tế ảo và thực tế ảo tăng cường, ô tô tự hành, người máy, dịch thuật ngôn ngữ, tất cả đều có sự hiện diện của AI. AI chính là máy tính thực hiện những tác vụ với trí tuệ của con người, như: khả năng học hỏi, ra quyết định, nhận dạng lời nói và hình ảnh, và rất nhiều điều khác vượt khả năng của con người.

Tương lai của iPhone với tham vọng của Apple

Face ID được giới thiệu nhận dạng khuôn mặt nhanh, bảo mật rất cao, chính xác cả trong bóng tối. iPhone mới ra mắt luôn nhận được những lời khen chê trái chiều, và iPhone X cũng không phải là ngoại lệ. Việc loại bỏ nút Home là điều đem đến sự ngạc nhiên đầu tiên và nghi ngờ lớn nhất với nhiều người. Công nghệ nhận dạng khuôn mặt vốn không mới và lâu nay chưa thuyết phục được người dùng về tính bảo mật. Trên hết, mức giá ‘nghìn đô’ khiến giới quan sát e dè trong nhận định về sự thành công trên thị trường của iPhone X.

Nhưng Apple vốn thế, vẫn luôn kiên định trên con đường sáng tạo của riêng mình trong vị thế dẫn dắt cuộc cách mạng công nghệ di động trong nhiều năm qua. Năm ngoái, công ty đã mạnh dạn loại bỏ ngõ cắm tai nghe truyền thống 3,5mm ra khỏi iPhone 7, giờ đến lượt iPhone X mới không còn nút Home, liệu tiếp theo sẽ là gì?

Kèm theo những đổi mới đôi khi còn phải chấp nhận những mất mát nào đấy, thậm chí có thể không ít. Như iPod một thời đình đám dần lùi về quá khứ khi mà iPhone ngày càng được người dùng ưa thích cho cả việc nghe nhạc.

Tham vọng của Apple là quá lớn khi luôn tìm cách thay thế cái cũ, dù một thời là “đỉnh”, bằng cái mới tốt hơn. Thực tế, không phải mọi cải tiến của Apple đều được công chúng hưởng ứng ngay từ đầu. iPhone 5 từng bị chê tơi tả với thiết kế chẳng khác gì thanh kẹo khi Apple kéo dài từ iPhone 4, nhưng iPhone 5S cũng cùng thiết kế đó vẫn được rất nhiều người ưa chuộng. Dĩ nhiên không có gì là mãi mãi, kể cả thành công đến với một công ty đầy sáng tạo như Apple.

Face ID và ứng dụng AI cùng máy học trong iPhone X liệu có nhanh chóng tạo ra xu hướng sản phẩm công nghệ mới hay không vẫn cần có thời gian để kiểm chứng. Nhưng nhiều công nghệ được Apple tích hợp cho iPhone những năm qua đã dẫn dắt làng smartphone tiến lên. Siri tích hợp vào iPhone 4 đã khởi xướng cho làn sóng trợ lý ảo trên di động; iPhone 5S thì mở ra thời kỳ kiến trúc 64-bit đối với điện thoại; Touch ID cũng khẳng định smartphone cao cấp thời nay dường như không thể thiếu công nghệ nhận dạng sinh trắc học. Trước nữa, màn hình cảm ứng điện dung lên ngôi cùng iPhone, dù Apple không phải là công ty đầu tiên ứng dụng.

Công nghệ phức tạp ẩn sâu để thiết bị trở nên dễ dùng, trực quan với người sử dụng là cách mà Apple đã và đang sáng tạo, đem lại những cuộc cách mạng trong thế giới tiêu dùng. Chào đón iPhone X, chúng ta hy vọng tương lai AI đang tới gần.

Thiết kế và thông số kỹ thuật nổi bật của iPhone X Thiết kế: Màn hình tràn viền, 2 mặt kính, khung viền thép không gỉ, chống nước chuẩn IP67, không có nút Home Màn hình: OLED 5,8-inch, Super Retina Display, độ phân giải 2.436 x 1.125 pixel (458ppi) Thông số kỹ thuật: SoC Apple A11 Bionic (6 nhân), Face ID, Sạc nhanh, Sạc không dây, iOS 11 Camera chính: Camera kép 12MP, khẩu độ f/1.8 và f/2.4, zoom quang 2X, quay phim 4K 60fps Camera trước: 7MP, TrueDepth, Retina Flash, quay phim Full HD Giá và ngày bán: 999 USD (64GB) và 1.149 USD (256GB); đặt trước từ 27/10, bán ra từ 3/11.

PC WORLD VN, T10/2017