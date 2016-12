(PCWorldVN) Bạn muốn chuyển tập tin với mọi kích thước mà không cần đến USB hay upload lên dịch vụ lưu trữ đám mây?, Take A File sẽ giúp bạn thực hiện điều này.

Về cơ bản, Take A File là dịch vụ "vận chuyển" tập tin theo cơ chế P2P đơn giản, cho phép người dùng dễ dàng gửi tập tin giữa 2 máy tính thông qua một trình duyệt trên máy tính.

Bằng cách này, việc sao chép tập tin, dữ liệu giữa 2 máy tính sẽ trở nên nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Cách thức sử dụng Take A File có thể nói là cực kỳ dễ.

Cụ thể, sau khi khởi chạy trình duyệt Chrome hoặc Firefox, bạn chỉ cần truy cập vào trang chủ của dịch vụ này với đường liên kết https://takeafile.com

Tại giao diện chính của Take A File, bạn có thể nhấn nút Drag and drop a file to start, sau đó chọn tập tin cần chuyển, hay đơn giản chỉ là kéo thả tập tin này vào khu vực được định sẵn (màu xanh lá).

Giao diện chính của dịch vụ Take A File.

Một khi đã chọn hoặc kéo thả tập tin, Take A File sẽ hiển thị một đường dẫn và 3 tùy chọn đi kèm bao gồm: Copy – sao chép đường dẫn vừa xuất hiện vào bộ nhớ tạm, Email – cho phép nhập email người nhận, và mã QR - dùng cho thiết bị di động như smartphone.

Sau khi gửi, Take A File sẽ cung cấp 3 tùy chọn đi kèm.

Đối với máy tính nhận tập tin, tất cả việc bạn cần làm là truy cập vào đường dẫn vừa được Take A File hiển thị. Một khi đã truy cập, dịch vụ này ngay lập tức sẽ tự động được tải về tập tin vừa được chuyển.

Bên cạnh đó, giao diện Take A File cũng sẽ hiển thị một thanh tiến trình với các thông số như tốc độ tải, số % đã hoàn thành trên cả 2 giao diện gửi/nhận.

Theo thông tin từ nhà phát hành, Take A File hoàn toàn không giới hạn số dung lượng của tập tin và bạn có thể chuyển mọi định dạng tập tin mình muốn. Tuy nhiên, nhược điểm của dịch vụ này đó là phụ thuộc vào đường truyền cũng như số dung lượng của tập tin người gửi.

Xét cho cùng, trong những trường hợp cần di chuyển nhanh tập tin, dữ liệu có dung lượng khoảng 200-300 MB từ máy tính này sang máy tính khác hoặc từ máy tính vào smartphone thì có lẽ, Take A File chắc chắn sẽ trở nên rất hữu ích.