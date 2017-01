(PCWorldVN) Xóa lịch sử trò chuyện là cách tốt nhất để bạn bảo vệ tối đa sự riêng tư của mình trước những cặp mắt tò mò.

Skype (phiên bản máy tính) được xem là một trong những ứng dụng trò chuyện trực tuyến được rất nhiều người tin dùng nhờ giao diện thân thiện, các thao tác đơn giản giúp người dùng dễ dàng trò chuyện, trao đổi với người thân, bạn bè, đồng nghiệp thông qua nhiều cách thức khác nhau như gửi tin nhắn, cuộc gọi trực truyến hoặc video call.

Tuy nhiên, nếu không cẩn thận trong quá trình sử dụng, chẳng hạn quên khóa máy tính, những tin nhắn riêng tư có thể bị rò rỉ và phát tán ra ngoài. Do đó, cách tốt nhất để tránh khỏi việc bị lộ những tin nhắn này, đó là bạn hãy xóa chúng đi sau khi sử dụng máy tính bằng các thao tác đơn giản sau đây.

Trong giao diện chính của Skype, bạn hãy nhấn chọn Tool > Options…

Tiếp đến, hãy truy cập thiết lập IM & SMS ở sidebar bên trái của cửa sổ Skype.

Sau đó, hãy nhấn nút Show Advanced options ở vùng giao diện bên phải.

Khi đó, trong vùng thiết lập ở bên phải, bạn chỉ cần nhấn nút Clear History và chờ trong giây lát để Skype tự động xóa mọi tin nhắn đang được lưu trên ứng dụng này.

Ngoài ra, nếu muốn Skype tự động xóa các tin nhắn sau một khoảng thời gian cụ thể, tại trình đơn thả xuống Keep history for, bạn hãy nhấn chọn mức thời gian mình muốn. Bạn cũng có thể chọn No History nếu muốn thiết lập Skype sẽ tự động xóa các tin nhắn sau khi đăng xuất khỏi ứng dụng này.

Cuối cùng, hãy nhấn nút Save để lưu lại mọi thiết lập.