Ngăn website hiển thị thông báo

(PCWorldVN) Các thông báo xuất hiện khi truy cập vào website khiến việc lướt mạng của bạn bị gián đoạn?. Hãy áp dụng ngay một số thao tác đơn giản sau đây.

Google Chrome

Để vô hiệu hóa những thông báo phiền toái này trên Chrome, bạn hãy nhấn nút Menu (biểu tượng hình 3 chấm) ở góc bên trên bên phải của cửa sổ trình duyệt, chọn Settings.

Khi trang Settings của trình duyệt được hiển thị, bạn cuộn xuống phía dưới của trang này và nhấn vào liên kết Show Advanced Settings để Chrome hiển thị thêm một số thiết lập nâng cao.

Tiếp đến, hãy tiếp tục nhấn nút Content Settings thuộc vùng Privacy.

Lúc này, bạn chỉ cần tìm và nhấn chọn Do not allow any site to show notifications thuộc vùng Notifications, sau đó nhấn Done là hoàn tất.

Bên cạnh đó, vẫn tại vùng Notifications, nếu chỉ muốn nhận thông báo từ một số trang cụ thể như Facebook chẳng hạn, bạn hãy nhấn nút Manage Exceptions, sau đó cho phép (Allow) các trang mình muốn tiếp tục hiển thị thông báo.

Mozilla Firefox

Không giống Chrome, Firefox hầu như không có bất kỳ nút nhấn hay một thiết lập sẵn có nào giúp người dùng dễ dàng vô hiệu hóa những thông báo phiền toái. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể thực hiện điều này thông qua trang cấu hình ẩn about:config.

Cụ thể hơn, sau khi truy cập vào liên kết about:config, Firefox sẽ hiển thị giao diện nhắc nhở rằng các thay đổi tại trang thiết lập tiếp theo có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận hành trình duyệt, hãy nhấn I accept the risk để tiếp tục.

Tiếp đến, hãy nhập từ khóa “notifications” vào hộp thoại tìm kiếm, sau đó nhấn đúp chuột vào mục dom.webnotifications.enabled vừa xuất hiện và thay đổi thiết lập mặc định của tùy chọn này thành False.

Một khi đã thực hiện thao tác này, bạn đã hoàn toàn vô hiệu hóa tính năng hiển thị thông báo của Firefox

Apple Safari

Đối với Safari, bạn hãy thực hiện một số thao tác sau đây để vô hiệu hóa các thông báo từ website. Đầu tiên, hãy truy cập Safari > Preferences.

Trong cửa sổ vừa xuất hiện, bạn hãy chuyển sang thẻ Notifications, sau đó bỏ ô tùy chọn Allow websites to ask for permission to send push notifications nằm gần cạnh dưới của cửa sổ này là hoàn tất.

Tuy nhiên, điều này chỉ hoạt động đối với website chưa được bạn cấp quyền cho phép hiển thị thông báo. Do vậy, vẫn tại thẻ Notifications, bạn cần phải lọc lại danh sách các website xuất hiện tại đây bằng cách chọn Deney ứng với những trang web mình muốn chặn.

Microsoft Edge

Đối với Microsoft Edge, tất cả thông báo của tránh duyệt này đều được tích hợp vào tính năng Notifications trên Windows 10 mà phiên bản mới nhất là Anniversary.

Không may thay, Microsoft không hề cung cấp bất kỳ tùy chọn nào để người dùng ngăn chặn hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn thông báo từ website.

Do vậy, việc duy nhất mà người dùng có thể làm đó là cam chịu nhấn nút No mỗi khi trình duyệt yêu cầu bạn cho phép hiển thị thông báo.