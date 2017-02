(PCWorldVN) Người dùng Word 2016 từ nay đã có thể khởi động nhanh công cụ này thay vì phải mất thêm một hai thao tác rườm rà như trước.

Về cơ bản, Microsoft Word 2016 trên Windows sẽ hiển thị một giao diện Start mỗi khi khởi chạy, nhằm giúp người người dùng dễ dàng chọn mở một số định dạng văn bản thông dụng.

Tuy nhiên, trên thực tế, đa số người dùng Word rất ít khi quan tấm đến giao diện này, thậm chí họ còn cảm thấy Start khá phiền phức mỗi khi họ muốn tạo nhanh một văn bản trắng (blank document).

Giao diện Start trên Microsoft Word.

Do vậy, với vài thao tác đơn giản sau đây, bạn sẽ nhanh chóng vô hiệu hóa giao diện Start này.

Sau khi khởi chạy một văn bản Microsoft Word bất kỳ, bạn hãy truy cập trình đơn File ở góc trên của màn hình.

Tại giao diện ribbon của trình đơn File, bạn tiếp tục nhấn chọn Option ở sidebar trái.

Một khi cửa số Word Option vừa xuất hiện, tại vùng General, bạn hãy tìm đến vùng Start up options và bỏ chọn của mục Show the Start screen when this application starts.

Cuối cùng, nhấn OK để hoàn tất.

Từ bây giờ, Microsoft Word sẽ hiển thị giao diện Start khi khởi chạy mà vào thẳng giao diện văn bản trống, tương tự các phiên bản trước của công cụ này.