(PCWorldVN) Ngay cả với phiên bản miễn phí thì Filemail vẫn cho phép bạn vô tư gửi đi các tập tin có dung lượng lên đến 30GB.

Về cơ bản, Filemail là ứng dụng cho phép người dùng dễ dàng đính kèm và gửi đi nhưng tập tin có dung lượng cực lớn qua địa chỉ email của mình chỉ với vài thao tác đơn giản. Thậm chí, người dùng cũng không phải đăng ký thêm bất kỳ tài khoản nào khác.

Mặc dù, ứng dụng này được chia ra nhiều phân khúc người dùng dựa trên việc trả phí, gồm Free, Pro và Business, tuy nhiên nếu chỉ cần gửi những tập tin dưới 30GB thì bạn có thể dùng bản miễn phí một cách thỏa thích.

Theo đó, nếu là người gửi, bạn hãy khởi chạy một trình duyệt bất kỳ và truy cập vào trang chủ của ứng dụng này thông qua đường dẫn https://www.filemail.com

Tại giao diện chính, tất cả việc bạn cần làm chỉ là nhập địa chỉ email người nhận và người gửi, chủ đề và nội dung email, quan trọng nhất là hãy nhấn nút Add Files hoặc Add Folder để chèn tập tin, thư mục cần chia sẻ với người khác.

Giao diện chính của Filemail.

Cuối cùng, nhấn Send để xác nhận gủi. Lúc này, Filemail cũng sẽ cung cấp một số tùy chọn, chẳng hạn như thời gian tồn tại của tập tin/thư mục, thông báo khi người nhận tải về tập tin.

Một số tùy chọn khác.

Đối với người nhận, bạn chỉ cần nhấn vào đường dẫn do Filemail cung cấp trong hộp thư đến. Lúc này, bạn hãy nhấn vào một trong ba tùy chọn tải về do ứng dụng này cung cấp: Download Zip, Download Torrent và Download using FTP là hoàn tất.

Giao diện tải về tập tin của Filemail.

Ngoài khả năng hoạt động trên máy tính (Windows, OSX và Linux) thông qua các trình duyệt, Filemail cũng hỗ trợ rất nhiều nền tảng khác nhau, bao gồm phiên bản dành cho thiết bị di động chạy Android/iOS, tiện ích mở rộng (add-in) cho Outlook và cả API cho lập trình viên. Theo đó, bạn hãy truy cập vào đường dẫn https://www.filemail.com/apps để tải về nền tảng mình cần.