Thủ thuật Facebook: Tùy biến thông tin trên News Feed

Chỉ cần vài thao tác đơn giản là bạn đã có thể tùy chỉnh Facebook luôn ưu tiên hiển thị những bài đăng mới nhất từ bạn bè, người thân.

Về cơ bản, News Feed được coi là một trong những thành phần cốt lõi của Facebook, cho phép người dùng nhanh chóng nắm bắt được những thông tin từ mới nhất từ những người dùng khác (có mối liên hệ - tức thuộc tính bạn bè), hoặc từ một trang nào đó đã được gán thuộc tính theo dõi (Follow).

Thông thường, News Feed hoạt động rất chính xác. Ví dụ, khi bạn bè hoặc một trang- mà bạn đang theo dõi (Follow) nhấn nút Like hoặc Share một nội dung bất kỳ, thì nội dung ấy gần như là ngay lập tức sẽ hiển thị trên trang News Feed của bạn. Và chỉ cần lướt mắt sơ qua, bạn đã tiếp cận được một phần nào thông tin này

Tuy nhiên, không phải lúc nào Facebook cũng làm tốt việc cập nhật News Feeds, rất nhiều người dùng đã than phiền rằng mạng xã hội này thường xuyên hiển thị những nội dung không hữu ích, thậm chí là spam tin từ những người họ không quen biết.

Trong khi đó, thông tin của người thân, bạn bè của mình lại bị mạng xã hội này ẩn đi, thậm chí không bao giờ xuất hiện trên trang News Feed nữa.

Do vậy, với vài thao tác đơn giản sau đây, bạn có thể thiết lập lại quyền ưu tiên hiển thị trên trang News Feed của Facebook. Qua đó, những thông tin được ưu tiên sẽ luôn xuất hiện đầu tiên sau khi bạn truy cập vào mạng xã hội này.

Và để thực hiện điều này, trên giao diện chính của Facebook, bạn hãy nhấn vào biểu tượng mũi tên xuống và chọn News Feed Preferences để khởi chạy cửa sổ Preferences.

Về cơ bản, đây là trang thiết lập News Feed của Facebook, cho phép người dùng dễ dàng quyết định ai hoặc trang nào sẽ được ưu tiên hiển thị trên giao diện News Feed cũng như ngừng/bỏ theo dõi (Unfollow) bất kỳ người dùng/trang nào bạn không muốn xuất hiện nữa.

Theo đó, tại cửa sổ dạng pop-up Preferences, bạn sẽ thấy một số tùy chọn liên quan đến việc thiết lập trang News Feed, bao gồm:

- Prioritize who to see first: Facebook sẽ cho phép bạn tùy ý chọn lựa các người dùng hoặc trang mà mình muốn ưu tiên hiển thị trên trang News Feed.

- Unfollow people to hide their posts: sẽ có chức năng chính là giúp người dùng dễ dàng Unfollow những người dùng/trang mình không muốn thích hoặc thường xuyên đăng những nội dung không có ích, thậm chí là spam.

- Reconnect with people you unfollowed: đây là nơi lý tưởng để tìm lại những người bạn hoặc trang tin đã lâu không còn xuất hiện trên trang News Feed nữa.

- Discover Pages that match your interests: gợi ý và cung cấp một số trang hữu ích cho người dùng.

Tại đây, ví dụ để có thể ưu tiên hiển thị các thông tin từ bạn bè hoặc gia đình trên trang News Feed của mình, bạn hãy nhấn vào mục Prioritize who to see first. Sau đó chọn những người mình muốn và nhấn Done để lưu lại.

Từ bây giờ, Facebook sẽ luôn ưu tiên hiển thị các thông tin liên quan đến người dùng vừa được chọn ở thao tác trên tại vị trí đầu trang mỗi khi bạn truy cập hoặc làm mới (refresh) trang mạng xã hội này

Đối với phiên bản thiết bị di động của Facebook (Android và iOS), người dùng cũng có thể sử dụng công cụ này bằng cách truy cập Settings > News Feed Preferences và thực hiện các thao tác tương tự phiên bản web trên Windows.