Nếu bạn từng dùng máy tính tại nơi công cộng như ở thư viện hay ở nhà của người khác để kiểm tra email nhưng lại quên đăng xuất tài khoản sau khi xong việc thì hãy áp dụng ngay vài thao tác đơn giản sau đây.

Nhiều người dùng Gmail có thói quen đăng nhập tài khoản của mình trên các máy tính ở nơi công cộng, như ở thư viện hay là tại nhà người khác để kiểm tra nhanh các email mới. Tuy nhiên, điều đáng nói lại là họ thường chỉ đóng thẻ trình duyệt (Tab) chứ ít khi đăng xuất tài khoản Gmail của mình một cách cẩn thận.

Chính vì điều này, việc không cẩn thận đăng xuất tài khoản Gmail trước khi rời khỏi máy tính sẽ khiến khả năng bị rò rỉ hoặc lấy cắp thông tin là rất cao.

Do vậy, trong trường hợp không nhớ mình đã đăng xuất hay chưa, hoặc đơn giản chỉ là muốn đảm bảo rằng tài khoản Gmail không còn duy trì trên thiết bị đã dùng trước đó, bạn hãy thực hiện ngay vài thao tác đơn giản sau đây.

Đầu tiên, bạn hãy khởi chạy một trình duyệt bất kỳ có sẵn trên máy tính và đăng nhập vào tài khoản Gmail của mình.

Tiếp đến, trong giao diện hộp thư đến, bạn hãy cuộn xuống phía cuối trang và nhấn vào liên kết Details ngay bên dưới mục Last account activity.

Khi đó, Cửa sổ Activity information sẽ xuất hiện và hiển thị danh sách các thời điểm sử dụng tài khoản Gmail gần đây nhất kèm theo địa chỉ IP của thiết bị. Bạn cũng có thể nhấn vào mục Show details để xem thông tin chi tiết về các máy tính và trình duyệt được sử dụng khi đó.

Khi đã kiểm tra xong, bạn chỉ cần nhấn nút Sign out all other web session để đăng xuất dịch vụ thư điện tử này từ xa.

Lúc này, Gmail cũng sẽ hiển thị thông báo Successfully signed out all other sessions sau khi đăng xuất từ xa thành công. Tại đây, bạn cũng có thể thay đổi mật khẩu của mình bằng cách nhấn nút change your password và làm theo các hướng dẫn do Google đưa ra.

Từ bây giờ, bạn đã có thể yên tâm rằng tài khoản Gmail của mình đã được đăng xuất sau khi được dùng trước đó.