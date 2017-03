Bạn muốn ai đó dùng máy tính của mình nhưng không được quyền truy cập mọi tập tin, thư mục?. Hãy tạo ngay tài khoản Guest cho họ.

Về cơ bản, tính năng Guest Account trên MacOS cho phép người dùng tạo một tài khoản dành riêng cho khách vãng lai - như các thành viên trong gia đình,bạn bè hoặc đồng nghiệp, có thể sử dụng máy tính của mình trong một khoảng thời gian ngắn, thay vì cho họ dùng chung hoặc cấp một tài khoản cá nhân khác.

Bên cạnh đó, mặc dù có thể sử dụng trình duyệt Safari và một số ứng dụng khác, nhưng tài khoản Guest không thể xem các tập tin hoặc thư mục được lưu trên máy. Hơn nữa, mọi tập tin được tạo bởi tài khoản Guest chỉ được lưu trữ trong thời gian ngắn – sẽ tự động xóa đi sau khi đăng xuất.

Và để kích hoạt tính năng này, trước hết, bạn cần chắc chắn rằng mình đã đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản quản trị (administrator).

Tiếp đến, hãy truy cập System Preferences bằng cách nhấn vào biểu tượng có tên tương tự trên thanh Dock, sau đó truy cập trang thiết lập Users & Groups.

Trong giao diện Users & Groups, bạn hãy nhấn vào biểu tượng hình khóa (Click the lock to make changes) ở góc trái, sau đó đăng nhập tài khoản quản trị viên rồi nhấn Unclock.

Một khi đã “mở khóa”, thanh sidebar bên trái sẽ hiển thị một tùy chọn có tên Guest User bên dưới vùng Other Users, bạn hãy nhấn vào tùy chọn này, sau đó đánh dấu chọn vào mục Allow guests to log in to this computer.

Ngoài ra, vẫn tại trang kích hoạt Guest, bạn cũng có thể kích hoạt tính năng Parental Controls (có khả năng giới hạn sử dụng một số ứng dụng, website cụ thể,..) hoặc cho phép khách vãng lai chỉ có thể truy cập vào thư muc được chia sẻ (/User/Shared).

Tính năng Parental Controls trên tài khoản Guest.

Từ bây giờ, nếu đăng xuất khỏi hệ thống, bạn sẽ thấy tài khoản Guest xuất hiện trên màn hình Login.