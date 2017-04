Mặc dù Microsoft sẽ chính thức tung ra Windows 10 Creators vào ngày 11/4 sắp tới, nhưng người dùng phải chờ một thời gian dài nữa để PC tự động nâng cấp lên phiên bản này.

Do vậy, nếu không muốn “dài cổ” chờ đợi Windows Update thông báo máy tính đã có thể nâng cấp lên Windows 10 Creators, bạn có thể áp dụng một số phương pháp sau đây.

Sử dụng Update Assistant

Là một phần của bản cập nhật Windows 10 Creators, Microsoft cũng cung cấp bộ công cụ Update Assistant mới, cho phép người dùng cài đặt thủ công phiên bản mới này, ngay cả khi PC của mình chưa chính thức được nâng cấp qua tính năng Windows Update.

Theo đó, tương tự cách thức cài đặt bản cập nhật Anniversary từng được PC World Vietnam hướng dẫn, bạn có thể tải về công cụ Update Assistant từ website của Microsoft thông qua đường dẫn tại đây.

Trong giao diện trang web, bạn hãy nhấn nút Update Now.

Sau khi tải về và khởi chạy, trong giao diện chính của Windows 10 Update Assistant, bạn sẽ biết được số hiệu của phiên bản Windows 10 hiện tại (14393 nếu đang dùng Anniversary) và số hiệu của bản Creators (15063) sau khi nâng cấp. Tại đây, hãy nhấn nút Update Now.

Từ bây giờ, công cụ này sẽ kiểm tra các yêu cầu tối thiểu cho việc nâng cấp. Nếu đủ điều kiện, quá trình tải về sẽ tự động diễn ra trong khi bạn vẫn có thể sử dụng máy tính bình thường.

Tải về bản cài đặt ISO

Ngoài việc sử dụng Update Assistant, Microsoft cũng cho phép người dùng tải về bản cài đặt ISO qua công cụ Media creation tool. Nhờ vậy, người dùng có thể dễ dàng cài đặt bản cập nhật này trên các máy tính chạy Windows khác.

Để thực hiện điều này, tại giao diện trang web được chia sẻ ở phần trên, bạn hãy nhấn nút Download tool now

Sau khi cài đặt và khởi chạy, bạn hãy chọn Creator installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for another PC và chọn tiếp ISO. Khi đó, công cụ này sẽ cho phép bạn chọn nơi lưu trữ tập tin ISO sau khi quá trình cài đặt hoàn tất.

Theo đó, trên Firefox, bạn hãy cài đặt một tiện tích mở rộng (add-on) mang tên User Agent Switcher (tải về tại đây)

Trong trường hợp không muốn sử dụng Media creation tool, bạn vẫn có thể áp dụng một phương pháp khác thông qua trình duyệt Firefox.

Một khi đã cài đặt, bạn nhấn vào biểu tượng User Agent Switcher trên thanh add-on (nằm cạnh thanh tìm kiếm) và chọn iPhone 3.0

Sau đó truy cập vào liên kết tại đây.

Lúc này, nhà sản xuất sẽ cho phép bạn tùy chọn tải về tên phiên bản Windows 10 (Windows 10, Windows 10 N hoặc Windows 10 Single Language), phiên bản bit (32/64), ngôn ngữ (Language),..

Lưu ý, liên kết tải về chỉ hoạt động trong vòng 24 tiếng.

Ngoài ra, tập tin ISO của Windows 10 Creators sẽ không được kích hoạt. Điều này có nghĩa rằng bạn sẽ phải mua bản quyền từ Microsoft. Nếu đã sở hữu bản quyền, bạn chỉ cần nhập chuỗi số này khi cài đặt Windows 10 Creators.