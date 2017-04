Trong khi người dùng Windows phải nhập dòng lệnh cứng nhắc hoặc cài đặt phần mềm từ hãng thứ 3 để lên lịch tắt máy, thì Apple đã tích hợp mặc định trên MacOS tính năng Energy Saver, cho phép thực hiện các chức năng tương tự chỉ với vài thao tác đơn giản.

Về cơ bản, tính năng Energy Saver được thiết kế với khả năng chính là tự động đưa máy tính hoặc màn hình vào trạng thái Sleep (ngủ) sau một khoảng thời gian không được sử dụng. Bên cạnh đó, người dùng còn có thể can thiệp vào khả năng hoạt động của Energy Saver thông qua việc tùy chỉnh giới hạn thời gian máy tính không được sử dụng, giúp linh hoạt hơn trong việc quản lý thời gian hoạt động của thiết bị cũng như giảm tối đa thời lượng pin lãng phí.

Đáng chú ý hơn nữa , Energy Saver còn được tích hợp một tính năng rất hữu ích khác, cho phép người dùng có thể thiết lập để máy Mac tự động Shut down, Sleep, hoặc Restart vào bất kỳ thời điểm nào mình muốn.

Và để thực hiện, bạn hãy mở ứng dụng System Preferences. Trong giao diện chính của System Preferences, hãy nhấn chọn Energy Saver với biểu tượng hình bóng đèn nằm ở hàng thứ 2.

Khi đó, trong cửa sổ Energy Saver vừa hiển thị, bạn hãy nhấn nút Schedule.

Lúc này, một hộp thoại dạng pop-up sẽ xuất hiện, cho phép bạn kích hoạt 2 tùy chọn chính là: Start up or Wake và Sleep.

Nếu đánh dấu chọn để kích hoạt Sleep, hệ thống cũng sẽ cung cấp thêm tùy chọn Shut down trong trình đơn sổ xuống của mục này. Tiếp đến, bạn hãy chọn thời gian mình muốn máy tính Sleep hoặc Shut down tại 2 trình đơn về thời gian nằm kế bên. Cuối cùng, nhấn OK để hoàn tất.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo thời gian biểu để máy Mac tự động Start up hoặc Wake. Tuy nhiên, tính năng này chỉ có thể được sử dụng khi thiết bị đang được kết nối nguồn điện. Bên cạnh đó, nếu dùng Macbook và đang trong tình trạng sạc pin, bạn cũng sẽ không thể lên lịch để khởi động hoặc thức dậy (Wake).

Hơn nữa, tùy thuộc vào phiên bản MacOS đang dùng mà cách thức thực hiện sẽ có đôi chút khác biệt, chẳng hạn như với Macbook, bạn sẽ thấy thẻ Battery xuất hiện trong cửa sổ Energy Saver. Ngoài ra, nếu máy Mac đã ở chế độ Sleep, thiết bị này sẽ không thể Shut down theo lịch đã định.