Thủ thuật 'cực hay' cho Android 7.0 Nougat

Ẩn đằng sau giao diện không mấy khác biệt so với Android 6.0 Marshmallow, nhưng phiên bản Android 7.0 Nougat lại mang trong mình rất nhiều tính năng quan trọng giúp trải nghiệm người dùng tốt hơn.

1. Tiết kiệm lưu lượng truy cập dữ liệu

Chức năng Data Saver là một trong những tính năng quan trọng nhất của Android 7.0 Nougat. Cải tiến lần này của Google giúp cho hệ điều hành Android tiết kiệm lưu lượng dữ liệu di động, bên cạnh đó cũng giúp thiết bị cũng tiết kiệm pin hơn. Tính năng này được xem như là phiên bản mở rộng của tính năng Data Saver trên trình duyệt Chrome, kết hợp hiệu quả của thuật toán nén dữ liệu và quản lý truy cập theo từng ứng dụng.



Thiết lập chế độ tiết kiệm lưu lượng dữ liệu di động.

Mặc định, tùy chọn Data Saver được tắt, bạn có thể kích hoạt bằng cách vào Settings > Data Usage > Data Saver. Ở giao diện tiếp theo, bạn chuyển tùy chọn Data Saver sang ON, sau đó, nhấn chọn vào từng ứng dụng để đặt chế độ tiết kiệm lưu lượng truy cập dữ liệu. Bạn nên chuyển mục Background Data trên các ứng dụng ít sử dụng sang OFF để ngăn chế độ chạy nền. Sau khi thiết lập hoàn chỉnh chế độ này, bạn sẽ không còn lo thiết bị mình “ngốn” nhiều băng thông 3G/4G nữa.

2. Thay đổi kích cỡ giao diện sử dụng

Tính năng này giúp cho bạn có thể chỉnh kích cỡ chữ (DPI), biểu tượng, bố cục giao diện sao cho phù hợp với mình thay vì cỡ mặc định (Default). Bạn có thể vào Settings > Display > Display Size và di chuyển qua lại giữa các mục chọn Small (giao diện cỡ nhỏ), Default (mặc định), Large (cỡ lớn), Larger (cỡ lớn hơn) và Largest (cỡ lớn nhất).

Thay đổi qua lại giữa các cỡ giao diện sử dụng.

Nếu dùng smartphone có màn hình lớn hơn 5 inch thì bạn nên chọn cỡ Larger để có được trải nghiệm tốt nhất. Với cỡ này, chữ và biểu tượng đủ lớn để bạn dễ dàng thao tác và không làm mỏi mắt khi dùng lâu. Riêng với cỡ Largest thì giao diện sử dụng sẽ có kích thước rất lớn, do đó sẽ hơi khó chịu khi sử dụng vì nội dung hiển thị trên màn hình không nhiều, bạn sẽ phải kéo lên xuống nhiều lần hơn.

3. Đặt kiểu thông báo linh hoạt cho từng ứng dụng

Đây là điểm mà iOS hiện chưa được hỗ trợ, nhờ tính năng này mà giờ đây người dùng Android 7.0 có thể chọn hiện thông báo với âm thanh và rung với tùy chọn Don’t silence or block, tắt toàn bộ thông báo liên quan đến ứng dụng đó (Block all notifications) hoặc hiện thông báo nhưng tắt âm thanh và rung (Show notifications silently). Điều này có nghĩa là bạn có thể chọn hiện thông báo, âm báo cho các ứng dụng quan tâm như Facebook, Email, SMS… và chặn thông báo, âm báo của ứng dụng ít quan tâm (chụp ảnh, dựng video…).

Thiết lập kiểu thông báo cho ứng dụng Hangouts.

4. Xem toàn bộ thư mới của Gmail trên thanh thông báo

Gmail và các ứng dụng của Google đã được hãng tích hợp khá sâu vào hệ thống cùng với gói dịch vụ Google Play Services trên Android 7.0 Nougat. Do đó, nếu bạn muốn xem toàn bộ những thư mới của Gmail và đánh dấu đã đọc, xóa hay lưu trữ các thư này ngay trên thanh thông báo thì chỉ cần chạm vài nút mũi tên nhỏ bên phải để mở rộng khung này là xong.

5. Trả lời nhanh ngay trên thanh thông báo

Ngoài ứng dụng Messaging mặc định trên Android 7.0, phiên bản này đã hỗ trợ trả lời nhanh ngay trên thanh thông báo cho hầu hết các ứng dụng (Direct Reply Notifications). Bạn chỉ cần vuốt thanh thông báo xuống và chọn Reply, sau đó gõ nội dung vào và nhấn Send. Chức năng này giúp bạn trả lời nhanh các tin nhắn, email quan trọng mà không cần phải khởi động ứng dụng, khá tiết kiệm thời gian.

Trả lời nhanh tin nhắn ngay trên thanh thông báo.

6. Nhấn đôi 2 lần để chuyển ứng dụng vừa mở

Chức năng này khá thú vị, giúp bạn bật lại nhanh ứng dụng lỡ tắt mà không cần vào giao diện đa nhiệm Recent Apps. Thao tác khá đơn giản, bạn nhấn đôi 2 lần vào nút đa nhiệm (biểu tượng hình vuông).

7. Kiểm tra mức độ tiêu tốn pin ngay màn hình chủ

Trên Android 7.0 Nougat, bạn không cần vào Settings để kiểm tra mức tiêu hao năng lượng nữa. Từ màn hình chủ, bạn chỉ cần vuốt thanh thông báo xuống và chạm vào biểu tượng pin để mở giao diện Battery usage. Giao diện này sẽ hiển thị biểu đồ tiêu thụ pin của máy theo từng giờ, thời gian sử dụng thực tế, thời gian sử dụng còn lại của pin và có thêm liên kết More Settings để bạn vào bên trong tùy chọn thiết lập nâng cao cho pin.

Xem thống kê thời lượng pin ngay trên màn hình chủ.

8. Sử dụng đa nhiệm Multi-Window

Cuối cùng thì Android 7.0 Nougat cũng hỗ trợ đa nhiệm đa cửa sổ giống như cách Samsung hay LG tùy biến trên các dòng sản phẩm của mình. Giờ đây, mọi thiết bị dùng Android mới đều có thể dùng Multi-Windows bằng cách nhấn đè lên nút Recent Apps (biểu tượng ô vuông) và chọn ứng dụng cần chạy đa nhiệm.

Hiện tại, một số ứng dụng chưa được hỗ trợ đa nhiệm. Do đó, bạn nên thường xuyên cập nhật ứng dụng phiên bản mới để có thể trải nghiệm được tính năng hữu ích này, nhất là đối với người dùng thiết bị Android có màn hình lớn.

9. Chơi game tìm mèo

Android 7.0 Nougat tích hợp một trò chơi nhỏ tương tự như Neko Atsume bên trong mục Settings. Để chơi game này, bạn vào Settings > About > nhấn vào mục Android version 3 lần. Lúc này, bạn sẽ thấy logo N hiện ra, bạn nhấn vào biểu tượng này cho đến khi menu trò chơi hiện ra và bắt đầu chơi.

10. Sử dụng chế độ Doze Mode

Doze Mode phiên bản mới trên Android Nougat ấn tượng hơn nhiều lần so với chế độ Low Power Mode trên iOS 9 của Apple. Phiên bản đầu tiên của “Doze” được Google tích hợp trên Android Marshmallow. Về cơ bản, Doze đặt thiết bị ở trạng thái không hoạt động khi không sử dụng. Bên cạnh đó, “Doze” cũng sẽ theo dõi cử động của người dùng để từ đó xác định ra bạn đang muốn làm gì và không muốn làm gì, từ đó sẽ tắt các ứng dụng, dịch vụ chạy nền để tiết kiệm pin.

Chế độ Doze Mode 2.0 trên Android Nougat còn mạnh mẽ hơn nữa. Thay vì đòi hỏi điện thoại phải ở trạng thái Stand by trong một thời gian, Doze có thể được kích hoạt ngay khi màn hình điện thoại Android tắt đi. Điều này sẽ giúp điện thoại Android Nougat có thể tiết kiệm được nhiều năng lượng hơn nữa.

Để sử dụng tính năng này, vào Settings > Device > Battery, sau đó nhấn vào More Options (biểu tượng 3 chấm ở trên góc phải) và chọn Battery optimization. Để nhanh hơn, bạn có thể tìm kiếm trên mục Setings với từ khóa “doze” thì tùy chọn tối ưu pin sẽ hiện ra.

Tại giao diện Battery optimization, bạn có thể chọn vào từng ứng dụng và đặt chế độ Optimize > nhấn Done.

Kích hoạt chế độ tối ưu Doze.

11. Mở khóa chế độ Developer Mode

Việc mở chế độ dành cho lập trình viên giúp Android 7.0 Nougat cho phép bạn dùng các tính năng nâng cao bên trong hệ thống, trong đó có System Tuner UI.

Bạn có thể vào Settings > About > nhấn nhiều lần vào Build Number cho đến khi thông báo kích hoạt Developer Options hiện ra (You are now a developer) là bạn đã mở khóa thành công.

Mở khóa chế độ Developer Mode.

12. Thêm thông tin đề phòng trường hợp khẩn cấp

Trên Android Nougat, Google đã thêm tùy chọn cập nhật thông tin phục vụ trong trường hợp khẩn cấp như tên họ, ngày sinh, địa chỉ, nhóm máu…

Bạn có thể thêm các thông tin này tại Settings > User > Emergency Information. Trong trường hợp khẩn cấp, người cầm điện thoại của bạn có thể truy cập các thông tin này ngay từ màn hình khóa bằng cách chạm vào Emergency Info.

Thêm thông tin đề phòng trường hợp khẩn cấp.

13. Chặn số điện thoại quấy rầy

Chức năng hữu ích này đã được tích hợp khá sâu bên trong hệ điều hành Android 7.0 Nougat. Bạn có thể vào danh sách lịch sử cuộc gọi (Call Log) và chạm vào số điện thoại thường xuyên quấy rầy và chọn Block. Ngoài ra, bạn cũng có thể vào Settings > Call blocking và thêm thủ số điện thoại muốn chặn.

Hai cách chặn số điện thoại trên Android 7.0 Nougat.

14. Sử dụng chức năng chụp ảnh

Một nâng cấp đáng giá trong Android 7.0 Nougat là ứng dụng Camera đã hỗ trợ khả năng chỉnh bù trừ sáng khi chụp ảnh. Trong lần đầu sử dụng, mục EV được hiện sẵn trên màn hình để bạn có thể biết, tuy nhiên sau đó tính năng này đã bị ẩn đi trên màn hình. Tuy nhiên, bạn có thể trượt ngón tay trong ứng dụng Camera để thay đổi mức EV từ -2 đến 2.

Tùy chọn mở camera nhanh từ Settings của Android 7.0 Nougat.

Ngoài ra, Android 7.0 Nougat cũng cho phép bạn kích hoạt camera nhanh bằng cách nhấn 2 lần nút nguồn. Thao tác bằng cách vào Settings > Display và đánh dấu chọn trước 2 mục “Double twist for camera” và “Press power button twice for camera”.

Bên cạnh đó, Google cũng cập nhật ứng dụng Google Camera với nhiều tính năng chụp ảnh chuyên dụng như chân dung, Panorama... tương thích tốt hơn với Android 7.0 Nougat. Bạn có thể tải về ứng dụng này từ kho ứng dụng Play Store.

15. Bật chế độ sử dụng ban đêm

Giống như iOS 9 trở lên, Google cũng đã bổ sung chức năng sử dụng máy ban đêm (Night Mode). Tuy nhiên, chức năng này lại bị ẩn nên muốn sử dụng, bạn cần kích hoạt nó quay trở lại trong System UI Tuner. Thao tác bằng cách vuốt 2 lần từ viền trên màn hình xuống (hoặc dùng 2 ngón tay vuốt 1 lần từ trên xuống) để hiện thanh Quick Settings - thanh chứa các chức năng tắt mở nhanh các kết nối trên thiết bị. Cách này có thể áp dụng cho cả Android 6.0.

Kích hoạt Night Mode trong Android 7.0 Nougat.

Sau đó, tiếp tục bạn nhấn đè biểu tượng bánh răng (Settings) cho đến khi thông báo “Congrats! System UI Tuner has been add to Settings” (biểu tượng bánh răng sẽ quay trong suốt quá trình bạn nhấn), là bạn đã kích hoạt chức năng tùy biến thành công. Lúc này, bạn có thể vào Settings > kéo xuống dưới cùng và chọn System UI Tuner để thêm bớt chức năng cho thanh Quick Settings theo ý mình, trong đó có Night Mode. Chức năng này sẽ giúp mắt bạn thoải mái hơn khi dùng ban đêm nhờ việc hệ thống giảm bớt tia sáng xanh.

Mục System UI Tuner ẩn trong Android.

Để tắt tùy chọn System UI Tuner, bạn cũng làm tương tự như cách kích hoạt cho đến khi thông báo “Remove System UI Tuner frome Settings...” > nhấn Remove.

16. Kéo thả nội dung giữa hai cửa sổ

Trong chức năng đa nhiệm Multi Window, bạn có thể chuyển nội dung qua lại giữa hai ứng dụng với khả năng “drag-and-drop”. Để làm được điều này bạn nhấn chọn đoạn văn bản muốn di chuyển > chọn Select all > sau đó nhấn đè, giữ và kéo qua khung soạn thảo của ứng dụng khác.

Kéo thả nội dung văn bản từ ứng dụng Gmail sang Messaging.

17. Kích hoạt chức năng thông báo bằng đèn LED

Nếu smartphone của bạn có đèn LED ở mặt trước thì nên kích hoạt chức năng này bằng cách vào Settings > Notifications > nhấn tiếp biểu tượng chiếc bánh răng ở trên góc phải và chuyển tùy chọn Pulse notification light sang ON. Kể từ lúc này, nếu có thông báo mới thì đèn LED trên thiết bị sẽ chớp để báo hiệu cho bạn biết.

Bật thông báo bằng đèn LED.

18. Tắt các âm báo không cần thiết

Nếu bạn không muốn nghe các âm thanh gõ bàn phím ảo, âm báo sạc pin, âm thao tác cảm ứng… thì có thể tắt đi bằng cách vào Settings > Sounds > Other Sounds và tắt các tùy chọn Dial pad tones (âm báo quay số điện thoại), Screen locking sounds (khóa màn hình), Charging sound, Touch sound và Vibrate on tap (rung khi chạm vào màn hình) là xong.