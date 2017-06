Thủ thuật Windows 10 Creators: ẩn các trang thiết lập trong Windows Settings

System - Display: display

- Notifications & actions: notifications

- Power & sleep: powersleep

- Battery: batterysaver

- Battery > Battery usage by app: batterysaver-usagedetails

- Storage: storagesense

- Tablet mode: tabletmode

- Multitasking: multitasking

- Projecting to this PC: project

- Shared Experiences: crossdevice' About: about Devices - Bluetooth & other devices: bluetooth

- Printers & scanners: printers

- Mouse: mousetouchpad

- Touchpad: devices-touchpad

- Typing: typing

- Pen & Windows Ink: pen

- AutoPlay: autoplay

- USB: usb Network & Internet - Status: network-status

- Cellular & SIM: network-cellular

- Wi-Fi: network-wifi

- Wi-Fi > Manage known networks: network-wifisettings

- Ethernet: network-ethernet

- Dial-up: network-dialup

- VPN: network-vpn

- Airplane mode: network-airplanemode

- Mobile hotspot: network-mobilehotspot

- Data usage: datausage

- Proxy: network-proxy Personalization - Background: personalization-background

- Colors: colors

- Lock screen: lockscreen

- Themes: themes

- Start: personalization-start

- Taskbar: taskbar Apps - Apps & features: appsfeatures

- Apps & features > Manage optional features: optionalfeatures

- Default apps: defaultapps

- Offline maps: maps

- Apps for websites: appsforwebsites Accounts - Your info: yourinfo

- Email & app accounts: emailandaccounts

- Sign-in options: signinoptions

- Access work or school: workplace

- Family & other people: otherusers

- Sync your settings: sync Time & language - Date & time: dateandtime

- Region & language: regionlanguage

- Speech: speech Gaming - Game bar: gaming-gamebar

- Game DVR: gaming-gamedvr

- Broadcasting: gaming-broadcasting

- Game Mode: gaming-gamemode Ease of Access - Narrator: easeofaccess-narrator

- Magnifier: easeofaccess-magnifier

- High contrast: easeofaccess-highcontrast

- Closed captions: easeofaccess-closedcaptioning

- Keyboard: easeofaccess-keyboard

- Mouse: easeofaccess-mouse

- Other options: easeofaccess-otheroptions Privacy - General: privacy

- Location: privacy-location

- Camera: privacy-webcam

- Microphone: privacy-microphone

- Notifications: privacy-notifications

- Speech, inking, & typing: privacy-speechtyping

- Account info: privacy-accountinfo

- Contacts: privacy-contacts

- Calendar: privacy-calandar

- Call History: privacy-callhistory

- Email: privacy-email

- Tasks: privacy-tasks

- Messaging: privacy-messaging

- Radios: privacy-radios

- Other devices: privacy-customdevices

- Feedback & diagnostics: privacy-feedback

- Background apps: privacy-backgroundapps

- App diagnostics: privacy-appdiagnostics Update & security - Windows Update: windowsupdate

- Windows Update > Check for updates: windowsupdate-action

- Windows Update > Update history: windowsupdate-history

- Windows Update > Restart options: windowsupdate-restartoptions

- Windows Update > Advanced options: windowsupdate-options

- Windows Defender: windowsdefender

- Backup: backup Troubleshoot: troubleshoot - Recovery: recovery

- Activation: activation

- Find My Device: findmydevice

- For developers: developers

- Windows Insider Program: windowsinsider Mixed reality - Mixed reality: holographic

- Audio and speech: holographic-audio