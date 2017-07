Giữ an toàn cho con trẻ

Với Kaspersky Safe Kids, phụ huynh có thể chủ động hơn trong việc quản lý và bảo vệ con trẻ trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng trên mạng Internet.

Về cơ bản, Kaspersky Safe Kids là giải pháp giúp các bậc phụ huynh có thể bảo vệ những đứa con thân yêu của mình trước những mối đe dọa trực tuyến, giám sát vị trí và quản lý thời gian trực tuyến của chúng.

Qua đó, bậc phụ huynh có thể an tâm rằng con mình luôn được tiếp cận với những điều tốt nhất từ mạng Internet, trong liên lạc và học tập mà không bị bất kỳ ảnh hưởng nào từ người lạ.

Kaspersky Safe Kids hỗ trợ cho cả 4 hệ điều hành thông dụng hiện nay là Microsoft Windows, macOS, Android và iOS. Theo đó, người dùng chỉ cần truy cập vào đường dẫn https://www.kaspersky.com/safe-kids và chọn tải về phiên bản dành cho thiết bị cần quản lý.

Đối với thiết bị di động, người dùng có thể chọn một trong hai chế độ Parent và Child.

Bên cạnh đó, mặc dù người dùng có thể tải miễn phí Safe Kids, nhưng để đạt hiệu quả cao nhất việc kiểm soát thiết bị của trẻ thì bạn đừng ngần ngại nâng cấp lên bản Premium.

Lưu ý, Safe Kids cũng sẽ yêu cầu người dùng tạo và kích hoạt tài khoản Kaspersky dựa trên một tài khoản email có sẵn.

Sau khi đã cài đặt và khởi chạy, nếu sử dụng smartphone hoặc tablet, người dùng có thể chọn một trong hai chế độ (quyền) Parent và Child tương ứng với thiết bị cần quản lý. Trong khi đó, phiên bản trên PC chỉ cho phép chạy chế độ Child.



Giao diện Safe ở chế độ Child trên thiết bị di động của trẻ.

Cụ thể hơn, đối với thiết bị được chọn vận thành theo chế độ Child, trong lần đầu sử dụng, người dùng có thể chọn trẻ sử dụng thiết bị này.

Một khi đã chế độ bảo vệ được kích hoạt, Safe Kids không cung cấp bất kỳ tính năng hoặc thiết lập nào liên quan đến quá trình vận hành của ứng dụng. Thậm chí, nếu như trẻ có ý định gỡ bỏ (Uninstall), Safe Kids sẽ yêu cầu đăng nhập tài khoản Kaspersky và gửi thông báo về thiết bị đang giữ quyền Parent.

Giao diện Safe ở chế độ Child trên thiết bị di động của trẻ.

Đối với thiết bị được cấp quyền Parent (tùy thuộc vào thiết bị đang dùng) hoặc truy cập My Kaspersky bằng trình duyệt trên PC, người dùng sẽ được cung cấp một số tính năng như:

- Giám sát truy cập Internet: Dễ dàng thiết lập các quyền truy cập hoặc chặn toàn một website cụ thể, thống kê số lượt truy cập Internet và các truy vấn tìm kiếm của trẻ.

- Giám sát ứng dụng: Cho phép cấu hình quyền truy cập đến các ứng dụng được cài đặt trên thiết bị của trẻ và thống kê việc sử dụng chúng.

- Giám sát sử dụng thiết bị: Thiết lập hạn chế thời gian sử dụng thiết bị và xem thông tin thống kê về lượng thời gian thiết bị được sử dụng.

Nếu nâng cấp lên phiên bản Premium, người dùng có thể sử dụng tính năng giám sát vị trí của trẻ.

Ngoài ra, nếu nâng cấp lên phiên bản Premium, người dùng có thể sử dụng thêm một số tính năng cực kỳ hữu ích khác trong việc quản lý như:

- Giám sát vị trí: Tính năng này sẽ xác định vị trí của thiết bị di động của trẻ và cho phép người dùng quy định các khu vực cho phép trên bản đồ cũng như thời gian áp dụng chúng.

- Giám sát cuộc gọi và SMS: Cho phép người dùng nhận thống kê về các cuộc gọi, tin nhắn SMS đến và đi trên thiết bị di động của trẻ (chỉ dành cho thiết bị Android).

- Giám sát mạng xã hội: Với tính năng giám sát mạng xã hội, bạn có thể xem các bản sao của tất cả bài - đăng từ dòng thời gian của trẻ và nhận thông tin về số bạn bè mà trẻ có trên mạng xã hội.

Giao diện thiết lập của ứng dụng Safe Kids.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể tùy chỉnh một số thiết lập khác liên quan đến việc vận hành của ứng dụng như Alert settings, thay đổi hoặc vô hiệu hóa Mã truy cập (Access code) và một số hướng dẫn sử dụng cơ bản.

Ví dụ, để có thể sử dụng tính năng quản lý thời gian sử dụng thiết bị của trẻ, bạn chỉ cần truy cập vào My Kaspersky theo đường dẫn https://my.kaspersky.com/ và đăng nhập tài khoản Kaspersky như đã giới thiệu ở phần trên.

Dễ dàng cấu hình thời lượng sử dụng thiết bị của trẻ.

Một khi đã đăng nhập, bạn hãy nhấn vào mục Kids, chọn tên trẻ và nhấn tiếp vào mục Device use trên thanh sidebar của giao diện vừa xuất hiện.

Tại thẻ Settings, hãy trượt kích hoạt tùy chọn "tên-thiết-bị device use monitoring" và nhấn vào thẻ Time Limit. Lập tức, My Kaspersky sẽ hiển thị một số thiết lập như Set the type of limit, When the limit is exceeded, Set time limit per day in hours.

Tại đây, bạn hãy đặt giới hạn cho thời gian sử dụng thiết bị của trẻ. Bên cạnh đó, nếu đã nâng cấp lên phiên bản Premium, bạn cũng có thể đặt một thời gian biểu khá chi tiết cho từng ngày trong tuần.

Cuối cùng, nhấn Save để lưu lại các thiết lập trên.

Từ bây giờ, nếu con trẻ dùng máy ngoài thời gian quy định, chúng sẽ nhìn thấy thông báo và không sử dụng được.

PC WORLD VN, 03/2017