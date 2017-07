Được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên Store, công cụ Software Repair Tool hứa hẹn sẽ khắc phục hầu hết lỗi khó chịu trên Windows 10 một cách đơn giản nhất cho người dùng máy tính.

Tương tự các phiên bản Windows trước đây, Windows 10 đôi lúc sẽ khiến người dùng nền tảng này phải đối mặt với những vấn đề không ít phần khó chịu chẳng hạn như tình trạng treo cứng File Explorer, hay lỗi 100% Disk Usage từng được PC World Vietnam giới thiệu và có cách khắc phục trong chuyên mục ‘Làm Thế Nào’.

Microsoft hiện cũng đưa ra rất nhiều hướng dẫn khác trên trang web hỗ trợ về Windows 10, giúp người dùng dễ dàng giải quyết những vấn đề liên quan đến việc vận hành của hệ thống trên máy tính của mình. Lẽ dĩ nhiên, người dùng sẽ phải mất chút thời gian đề tự tìm hiểu cách thực hiện.

Tuy nhiên, với những người dùng chưa có nhiều kinh nghiệm, có lẽ việc tự mình sửa chữa những vấn đề liên quan đến hệ điều hành này thực sự trở nên rất khó khăn.

Do vậy, Microsoft gần đây đã chính thức ra mắt công cụ mang tên Software Repair Tool, có khả năng tự động chuẩn đoán và khắc phục những vẫn đề liên quan đến hệ điều hành này. Đặc biệt hơn, Software Repair Tool được cung cấp hoàn toàn miễn phí trên cửa hàng ứng dụng trực tuyến Windows Store, giúp người dùng có thể tải ứng dụng này bất cứ khi nào mình muốn.

Cách thức sử dụng công cụ này rất đơn giản, cụ thể hãy khởi chạy Windows Store và nhập vào thanh tìm kiếm với từ khóa Software Repair Tool. Sau đó tải về (Get/Install) công cụ này từ trang kết quả tìm kiếm vừa xuất hiện.

Một khi đã tải về hoàn tất, bạn hãy khởi chạy Software Repair Tool với quyền quản trị viên bằng cách nhấn phải chuột vào biểu tượng của công cụ này trên trình đơn Start, chọn More > Run as Administrator.

Trong lần đầu sử dụng, Software Repair Tool sẽ yêu cầu người dùng phải đảm bảo máy tính luôn kết nối Internet trong khi công cụ này đang hoạt động

Tiếp đến, hãy đánh dấu chọn vào mục I have read and accepted the License Agreement để chấp nhận các điều khoản của Microsoft, nhấn Next.

Lúc này, Software Repair Tool sẽ bắt đầu quá trình quét và tự khắc phục các vấn đề liên quan đến hệ điều hành này. Bên cạnh đó, Software Repair Tool cũng sẽ tự động cập nhật một số thiết lập trên hệ thống thông qua công cụ Windows Update.

Cuối cùng, công cụ này sẽ yêu cầu bạn phải khởi động lại máy tính để áp dụng các thay đổi, hãy nhấn Restart now.