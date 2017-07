Mặc dù tài khoản Microsoft rất cần thiết để sử dụng các dịch vụ và sản phảm của hãng, tuy nhiên nếu muốn đóng vĩnh viễn tài khoản này, PC World Vietnam sẽ hướng dẫn bạn cách nhanh nhất để thực hiện.

Microsoft cho phép người dùng sử dụng một tài khoản duy nhất để đăng nhập vào mọi dịch vụ của hãng, từ email Hotmail hay Outlook.com cho đến đám mây OneDrive, Skype, Xbox Live, Zune, hay thậm chí đăng nhập vào máy tính chạy phiên bản Windows 8 trở về sau.

Qua đó, giúp người dùng có thể đồng bộ các tập tin và dữ liệu khác giữa nhiều thiết bị với nhau, tương tự như việc đăng nhập vào máy tính Mac, iPad và iPhone bằng một tài khoản Apple ID, hay đồng bộ thiết bị Android và Chromebook bằng tài khoản Google.

Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, vì một lý do nào đó mà bạn quyết định đóng vĩnh viễn tài khoản Microsoft của mình – chẳng hạn như bạn muốn đồng nhất mọi tập tin, dữ liệu vào một tài khoản Microsoft mới thay vì sử dụng cả 2 tài khoản (cũ và mới) cùng lúc.

Rất may mắn, Microsoft cho phép bạn dễ dàng thực hiện điều này với chỉ vài thao tác đơn giản sau đây.

Tuy nhiên, bạn cần phải lưu ý rằng việc đóng vĩnh viễn tài khoản cũng có nghĩa rằng tài khoản này sẽ bị xóa bỏ khỏi hệ thống của Microsoft. Lẽ dĩ nhiên là bạn không thể đăng nhập vào các sản phẩm và dịch vụ của hãng bằng tài khoản đã đóng.

Vì vậy, trước khi quyết định đóng vĩnh viễn tài khoản, hãy dành thời gian để giải quyết những vấn đề chưa được giải quyết, chẳng hạn như dữ liệu quan trọng đang được lưu trong OneDrive, email trong Outlook.com,.. Bạn cũng có thể cho mọi người biết cách liên hệ với bạn sau khi địa chỉ email tài khoản Microsoft của bạn không còn được sử dụng nữa.

Một khi đã hoàn tất việc sao lưu, hãy truy cập vào đường dẫn tại đây, sau đó đăng nhập tài khoản Microsoft mình muốn xóa. Lưu ý, nếu đã kích hoạt tính năng xác thực 2 bước của Microsoft, bạn cũng sẽ cần phải thực hiện theo các yêu cầu xác thực do nhà phát hành đưa ra.

Tiếp đến, hãy nhấn Next để tiếp tục trong trang web “Make sure example@outlook.com is ready to close”.

Trong giao diện “Mark example@outlook.com for closure”, hãy đánh đấu chọn từng tùy chọn để xác nhận rằng bạn đã đồng ý với các khuyến cáo về việc đóng vĩnh viễn tài khoản Microsoft của mình.

Bên cạnh đó, bạn cũng phải chọn một lý do đóng tài khoản trong trình đơn thả xuống “Still want to close this account? We're sorry to see you go. Before you do so, please tell us why you're leaving”.

Cuối cùng nhấn nút Mark account for closure.

Trong trang kế tiếp, Microsoft cũng sẽ cung cấp một thời hạn nhất định để người dùng có thể đổi ý định đóng vĩnh viễn tài khoản này. Một khi thời hạn này kết thúc, tài khoản Microsoft này sẽ không thể sử dụng từ mọi dịch vụ và sản phẩm của hãng.