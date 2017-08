Tổng hợp những mẹo dùng Facebook siêu đơn giản nhưng cực hữu ích

Có thể nói phần lớn người dùng dành rất nhiều thời gian để truy cập Facebook cả trên điện thoại lẫn máy tính, nhưng hẳn sẽ ít ai biết hết các thủ thuật về dịch vụ mạng xã hội này.

Chỉ với vài thủ thuật đơn giản sau đây, bạn có thể khai thác Facebook một cách hiệu quả nhất.

Đọc những tin nhắn ẩn

Facebook có 2 hộp thư tin nhắn đến riêng biệt. Một trong số đó là hộp thư dành cho những người không phải bạn bè của bạn. Và trong trường hợp không để ý đến hộp thư ẩn này, bạn có thể bỏ lỡ rất nhiều những tin nhắn quan trọng đến từ những người dùng khác.

Do đó, hãy luôn cập nhật hộp thư ẩn này bằng cách nhấn vào biểu tượng Messenger ở thanh trình đơn bên trái của giao diện Facebook. Sau đó chọn tiếp Message Requests > See filtered requests

Đăng xuất từ xa

Bạn đang cảm thấy lo lắng về việc quên đăng xuất tài khoản Facebook của mình trên máy tính công cộng hoặc của người khác?. Rất may mắn, mạng xã hội này cho phép bạn dễ dàng đăng xuất tài khoản của mình từ xa chỉ với vài thao tác đơn giản.

Đầu tiên, hãy đăng nhập vào tài khoản Facebook của mình thông qua một trình duyệt bất kỳ trên máy tính. Trong giao diện chính, hãy nhấn vào biểu tượng hình tam giác ở góc trên bên phải, chọn Settings, chọn tiếp Security and Login ở trình đơn bên trái.

Lúc này, trong vùng Where You’re Logged In, danh sách các thiết bị đã đăng nhập vào tài khoản Facebook của bạn sẽ được hiển thị tại đây, hãy nhấn vào biểu tượng hình 3 chấm, chọn Log out.

Tăng độ bảo mật



Gần đây, các thủ thuật đánh cắp thông tin ngày càng tinh vi hơn và người dùng rất dễ dàng bị mất tài khoản mạng xã hội của mình. Chính vì thế, Facebook cũng đã tăng cường cơ chế bảo vệ tài khoản của người dùng khi cung cấp thêm tính năng xác minh 2 bước (Two-factor authentication).

Để kích hoạt, sau khi đăng nhập, bạn vào mục Settings và chọn mục Security and Login. Tại đây, bạn tìm đến vùng Setting Up Extra Security, và chọn tiếp Use two-factor authentication. Tại đây, hãy thực hiện theo sự hướng dẫn do mạng xã hội này đưa ra.

Lấy lại mật khẩu Facebook thông qua bạn bè tin cậy



Với tính năng Trusted Contacts, bạn có thể lấy lại tài khoản Facebook của mình nhờ trang cá nhân của người thân hay bạn bè mà bạn tin tưởng. Cụ thể hơn, bạn chỉ cần thêm tối thiểu 3 tài khoản Facebook người thân và bạn bè mà bạn tin tưởng để giao phó việc lấy lại tài khoản Facebook của mìnhkhi bị thất lạc hay bị đánh cắp trong Trusted Contacts.

Cách thức thực hiện như sau: hãy nhấn vào biểu tượng Settings ở góc trên cùng bên phải, sau đó chọn mục Security and Login và tìm đến mục Choose 3 to 5 friends to contact if you get locked out.

Xem lại toàn bộ hoạt động



Trên Facebook, bạn có thể xem loại toàn bộ tương tác của mình như like, comment, các bài đăng (post) chỉ với thao tác đơn giản là nhấn nút View Activity Log

Xem lại liên kết giữa bạn và người khác

Tương tự tính năng View Activity Log, See Friendship sẽ tổng hợp tất cả bài đăng, ảnh được gắn thẻ giữa mình và một người dùng khác. Qua đó, việc tìm lại những thông tin mình muốn giữa 2 người sẽ trở nên đơn giản hơn.

Cụ thế, trong giao diện trang cá nhân của người cần mình muốn xem lại thông tin cũ, bạn hãy nhấn biểu tượng hình 3 chấm, chọn See Friendship. Lập tức giao diện trang tổng hợp của 2 người sẽ xuất hiện.

Xem trang cá nhân của mình với tư cách người dùng khác

Đôi lúc, bạn sẽ tự hỏi rằng trang cá nhân của mình sẽ ra sao khi người khác truy cập vào?. Câu trả lời rất đơn giản, hãy nhấn vào biểu tượng hình 3 chấm và chọn View As.. Lập tức, trang cá nhân của bạn sẽ được hiển thị dưới dạng góc nhìn của người dùng khác.

Ưu tiên những thông tin ưa thích

Facebook cho phép người dùng không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào từ một trang fanpage nào đó, thậm chí là bạn bè của mình thông qua qua tính năng See First và Close friends.

Theo đó, tính năng See First và Close Friends sẽ ưu tiên hiển thị mọi những thông tin mới nhất từ trang fanpage hoặc bạn bè trên giao diện News Feed của bạn.

Chọn đối tượng xem bài viết bạn chia sẻ



Mỗi khi chia sẻ một bài viết hoặc hình ảnh, người dùng có quyền lựa chọn đối tượng nhìn thấy nội dung. Ngoài ra, Facebook cho phép thiết lập mặc định những người được xem hoặc bị hạn chế tiếp cận các bài viết của bạn.

Cụ thể hơn, trong hộp thoại soạn thảo bài đăng, hãy nhấn nút tùy chỉnh Who should see this (mặc định là public), chọn See All > Custom. Trong hộp thoại vừa xuất hiện, bạn có thể tùy chọn đối tượng sẽ được chia sẻ và không chia sẽ với một số người dùng nhất định.

Ẩn danh sách bạn bè



Vì lý do riêng tư, bạn cũng có thể ẩn danh sách bạn bè của mình bằng cách vào Friends > Manage (biểu tượng hình cây bút) > Edit Privacy > Friend List và tùy chỉnh công khai hoặc ẩn.

Lưu lại các bài đăng



Save là một tính năng cực kỳ hữu ích trên Facebook giúp bạn lưu lại những thông tin mà mình yêu thích được chia sẻ trên Facebook để có thể xem lại vào những lúc rảnh rỗi.

Đầu tiên, bạn chỉ cần nhấp vào nút mũi tên ở góc phải của mỗi bài viết và chọn Save link bất kể nó là nội dung gì. Khi cần xem lại, bạn chỉ cần tìm và nhấn vào đến mục Saved ở cột bên trái của trang chủ Facebook.

Cách đơn giản nhất để tải về video



Để thực hiện, trong giao diện Facebook phiên bản trình duyệt trên máy tính, bạn hãy nhấn phải chuột vào video mình muốn tải về, chọn Show video URL và sao chép toàn bộ liên kết vừa được hiển thị.

Tiếp đến, hãy dán liên kết này vào thanh URL của trình duyệt, sau đó thay đổi www thành m để truy cập vào phiên bản di động của Facebook.

Từ bây giờ, bạn chỉ việc nhấn phải chuột vào video này và chọn Save video as rồi tiến hành tải về bình thường.