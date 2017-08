Nếu đã cài đặt bản cập nhật High Sierra, người dùng MacOS đã có thể dễ dàng chia sẻ các tập tin, thư mục đang lưu trong đám mây iCloud trực tiếp từ công cụ Finder mà không cần phải thực hiện quá nhiều thao tác phức tạp.

Về cơ bản, đúng như tên gọi của phiên bản mới nhất, MacOS High Sierra dường như không được nhà sản xuất nâng cấp tính năng nhằm tạo sự đột biến so với phiên bản trước, thay vào đó, hệ điều hành này chỉ được tinh chỉnh đôi chút với mục đích cải thiện khả năng trải nghiệm của người dùng.

Và một trong số cải tiến tuy nhỏ nhưng rất đáng chú ý trên MacOS High Sierra chính là việc người dùng có thể bắt đường dẫn của tập tin đang được lưu trên iCloud thông qua Finder một cách dễ dàng mà không cần phải truy cập trực tiếp vào dịch vụ này bằng nhiều cách khác nhau. Qua đó giúp người dùng đơn giản hóa các thao tác chia sẻ tập tin này với người khác.

Theo đó, để thực hiện điều này, bạn cần phải đăng nhập vào iCloud bằng cách nhấn vào biểu tượng của dịch vù này trên thanh điều hướng bên trái của Finder. Sau đó đăng nhập tài khoản Apple ID trong hộp thoại dạng pop-up. Một khi đăng nhập hoàn tất, iCloud sẽ tiến hành đồng bộ hóa dữ liệu trên dịch vụ này về máy tính.

Tiếp đến, bạn hãy mở Finder và nhấn tiếp iCloud ở thanh trình đơn bên trái.

Trong vùng giao diện chính của iCloud, hãy nhấn phải chuột vào tập tin, thư mục mình muốn chia sẻ với người khác, chọn Share > Add People

Lúc này, hộp thoại dạng pop-up Add People sẽ xuất hiện, tại đây bạn sẽ nhận được một số tùy chọn chia sẻ, chẳng hạn như qua Mail, Messages, Facebook,… Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ thấy một tùy chọn mang tên Copy Link, hãy nhấn vào tùy chọn này.

Tiếp đến, hãy mở rộng mục Share Options bên dưới, thay đổi tùy chọn Who can access thành Anyone with the link. Song song đó, hãy thay đổi tùy chọn Permissions để cho phép hay vô hiệu quá quyền chỉnh sửa tập tin, thư mục được chia sẻ của người nhận. Cuối cùng, nhấn nút Share để sao chép đường dẫn vào bộ nhớ tạm clipboard.

Từ bây giờ, bạn chỉ việc chia sẻ liên kết vừa sao chép cho người dùng khác. Ngoài ra, việc chia sẻ tập tin, thư mục thông qua liên kết trực tiếp này cũng cho phép người dùng khác truy cập từ mọi hệ điều hành nào chứ không dành riêng cho sản phẩm Apple.