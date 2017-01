(PCWorldVN) Với chủ đề Kết nối đam mê - Hội tụ quần hùng, buổi tổng kết cộng đồng công nghệ ITLC đã thu hút gần 100 thành viên gồm các quản lý, lãnh đạo CNTT từ các doanh nghiệp

Câu lạc bộ Lãnh đạo CNTT (ITLC - IT Leader Club) chiều ngày 6/1 tổ chức tổng kết hoạt động năm 2016 và công bố kế hoạch năm 2017 trong việc hỗ trợ cộng đồng CNTT gắn với chiến lược phát triển các doanh nghiệp.

Cộng đồng ITLC không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ người làm nghề CNTT, mà còn hỗ trợ các lãnh đạo doanh nghiệp trong việc áp dụng CNTT thông qua chương trình tư vấn mở - Open Consultant.

Đại diện ITLC cho biết, chương trình này trong năm 2016 vừa qua đã kết nối được 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực về giáo dục và bất động sản...

Lễ tổng kết hoạt động năm 2016 của CLB Lãnh đạo CNTT.

Với chủ đề Kết nối đam mê - Hội tụ quần hùng dành cho cộng đồng CNTT, buổi tổng kết ITLC diễn ra hôm 6/1 đã thu hút gần 100 thành viên gồm các nhà quản lý, lãnh đạo CNTT từ nhiều doanh nghiệp cùng tham gia giao lưu, chia sẻ.



Được biết, trong năm 2016, ITLC đã thực hiện chương trình Huấn luyện hạt giống lãnh đạo CNTT với 10 đề tài, chương trình "Yes, I Can Share " 7 chủ đề, cập nhật xu hướng mới như Internet của vạn vật - IoT, an ninh trên mây - hành trình đã bắt đầu…; ngoài ra còn các chương trình khác như là F5 - Beer Friday (3 số), quy tụ các chuyên gia chia sẻ những đề tài hấp dẫn như U60 khởi nghiệp hay đi làm tiếp, Tư vấn CNTT trắng và đen, Di chuyển lên Cloud: lên hay không lên?.



Chia sẻ về chương trình Huấn luyện hạt giống lãnh đạo CNTT, ông Đoàn Đức Đề - giảng viên quốc tế của VINSYS và cũng là Huấn luyện viên trưởng của cho biết “chương trình có 6 huấn luyện viên và 6 học viên diễn ra xuyên suốt 10 tháng với 10 chủ đề, bao gồm các kỹ năng mềm và kỹ năng nghề. Các học viên đã đạt được 57% ở mức độ 3 (trên mức trung bình) của phương pháp đánh giá hai chiều, huấn luyện viên đánh giá học viên, và học viên tự đánh giá lẫn nhau”.



Cũng tại sự kiện, bà Văn Thị Bích Ty - Trưởng Ban Truyền thông sự kiện Hội Tin học TP.HCM cho biết cộng đồng ITLC đã có được tiếng nói chung trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và phát triển doanh nghiệp CNTT...

"Cùng với đó, Hội Tin học Thành phố (HCA) sẽ tiếp tục hỗ trợ, cụ thể là gắn kết chương trình Huấn luyện hạt giống lãnh đạo của ITLC với các chương trình, hoạt động cốt lõi của HCA trong năm 2017 như khởi nghiệp, hỗ trợ đổi mới sáng tạo…".