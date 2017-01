Theo tờ New York Times, tổng thống thứ 45 của Mỹ, ông Donald Trump, đã trao nộp lại điện thoại cũ của ông và chuyển sang dùng một chiếc điện thoại mới và số điện thoại mới mà ít người có được, do cơ quan Mật vụ Mỹ (Secret Service) cung cấp.

Trước đây, cựu tổng thống Obama từng nói trên chương trình truyền hình Mỹ Tonight Show rằng sau nhiều năm sử dụng BlackBerry trong khi nhiều người quanh ông dùng iPhone, ông cũng bị buộc phải đổi điện thoại khác. Nhưng ông cũng nhận thấy rằng mình cần đổi điện thoại mới vì lý do an toàn, và vì các đơn vị an ninh yêu cầu. Điện thoại của ông Obama không có camera, không thể nhắn tin, không chơi nhạc và thiếu nhiều tính năng phổ biến của một điện thoại "thông minh". Lúc ấy, ông cho biết: "Đứa con ba tuổi của bạn có chiếc điện thoại nào để chơi không? Điện thoại của tôi y như vậy."