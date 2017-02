Thành phố thông minh giúp căn cứ quân sự an toàn hơn

(PCWorld) Thành phố thông minh không những tăng chất lượng sống mà còn có thể giúp gia tăng an ninh cho các căn cứ quân sự.

Mạng xã hội mới đây đã khiến quân đội Mỹ một phen chộn rộn. Chả là, một số tài khoản được cho là có dính líu đến ISIS (Nhà nước Hồi giáo tự xưng) đã đăng tải tên và địa chỉ nhà riêng của các quân nhân Mỹ và kêu gọi những kẻ khủng bố thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào họ. Lầu năm góc đã phải ra lệnh cho các căn cứ quân sự khắp nước Mỹ nâng mức báo động, và thực hiện các biện pháp an ninh nghiêm ngặt trước mối đe dọa đến từ nơi chưa từng thấy trước đây – mạng xã hội.

Ở vào thời đại các cuộc tấn công có thể khởi phát nhanh chóng từ xa này, mỗi giây phút trong khoảng thời gian xảy ra khủng hoảng đều trở nên quí giá. Những kẻ cực đoan từ một nước có thể đe dọa mạng sống của ai đó ở một nước khác chỉ trong tích tắc với một cú nhấn. Nhưng công nghệ cũng cho phép các hành động đáp trả thông minh, nhanh hơn, mạnh hơn. Nghĩa là một căn cứ quân sự sử dụng công nghệ thông minh sẽ an toàn hơn.

Có thể hào quang của công nghệ sáng tạo đôi khi tỏa sáng do những chiến dịch tiếp thị quá thành công. Nhưng không thể phủ nhận công nghệ thông minh sẽ cung cấp lợi thế đáng kể cho các căn cứ quân sự. Căn cứ quân sự thông minh sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), Internet of Things (IoT), máy móc tự động và robot, và phân tích dữ liệu, sẽ giúp tăng tốc và nâng cao chất lượng của các nhiệm vụ thực thi cũng như những dịch vụ của nó. Tất cả kết hợp lại, cùng thu thập và xử lý một lượng lớn dữ liệu, giúp các cấp chỉ huy ra quyết định hợp lý và kịp thời hơn cho các hoạt động của họ.

Thực tế, nhiều căn cứ quân sự Mỹ đã ứng dụng công nghệ thông minh theo nhiều cách khách nhau. Chẳng hạn căn cứ quân đội Mỹ ở Gruzia (Georgia) mới khánh thành nhà máy năng lượng mặt trời mà cho phép hoạt động độc lập với lưới điện địa phương, đem lại khả năng duy trì mọi hoạt động bình thường cho căn cứ trong trường hợp khẩn cấp. Căn cứ Fort Bragg ở tiểu bang North Carolina đang thử nghiệm các phương tiện vận chuyển không người lái để chuyển thương, bệnh binh trên khắp căn cứ tới các điểm cấp cứu.

Trong vòng 10 năm qua, các nhà qui hoạch đô thị đã nhấn mạnh những công nghệ như cảm biến, phân tích dữ liệu, và các ứng dụng smartphone khi được ứng dụng sẽ nâng cao chất lượng sống cho người dân ở các thành phố. Và giờ đây quân đội Mỹ đang hướng tới xây dựng các căn cứ thông minh theo hướng thành phố thông minh.

Hiện tại, hàng trăm căn cứ quân sự Mỹ trải rộng trên khắp thế giới cùng hàng nghìn căn cứ trong lòng nước Mỹ, chứa hàng trăm nghìn binh sĩ và nhân viên quân sự. Theo những nguồn tin không chính thức dẫn từ tờ Wired, Lầu năm góc đang quản lý hàng trăm nghìn tòa nhà trên 5.000 địa điểm với diện tích tổng cộng khoảng 121 nghìn km2. Các căn cứ này có giá trị tương đương 880 tỷ USD, theo báo cáo của Văn phòng kiểm định chính phủ Mỹ. Do vậy ứng dụng dụng công nghệ trở nên bức thiết để giám sát và quản lý năng lượng, nước, và chi phí xây dựng liên quan đến khối tài sản lớn như vậy. Chẳng hạn, chương trình năng lượng thông minh của quân đội Mỹ đã giảm chi phí được gần 150 triệu USD.

Ngoài việc tăng cường an ninh và giúp tiết kiệm, công nghệ có thể cải thiện cuộc sống trong các căn cứ; các cảm biến với khả năng phân biệt nhân viên quân sự của căn cứ và những nhân công thời vụ là những người dân trong vùng và người từ bên ngoài tới, giúp điều phối lưu thông tránh tắc nghẽn trong giờ cao điểm buổi sáng hay khi những sự kiện công cộng lớn diễn ra. Thêm nữa, công nghệ sản xuất như dự án Print the Fleet của Hải quân Mỹ, cho phép căn cứ sử dụng máy in 3-D để sửa chữa và thay thế linh kiện thành phần nhanh hơn và chi phí hợp lý hơn với khả năng sản xuất tại chỗ. Các cảm biến trong thùng rác có thể giúp nhân viên thu dọn rác thải quản lý công việc tốt hơn; cảm biến trên các kệ hàng trong các cửa hàng tạp hóa của căn cứ thu thập dữ liệu giúp tự động hóa quá trình cung cấp quân nhu. Các công nghệ xây dựng và qui hoạch đô thị tân tiến có thể giúp các căn cứ thiết kế các khu vực sử dụng hỗn hợp giảm được hàng triệu USD về chi phí tác động của môi trường thông qua việc xác định các khu vực có thể được tái sử dụng.

Trong khi công nghệ có thể hữu ích cho các căn cứ quân sự, các thiết bị thông minh cũng đồng thời tiềm ẩn rủi ro khó lường. Tin tặc có thể lây nhiễm malware vào thiết bị thông minh; chúng đã vượt qua các hệ thống khóa của khách sạn bằng ransomware, và chúng đã sử dụng các thiết bị IoT để tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) trên diện rộng. Vì vậy, việc đưa vào một lượng lớn các cảm biến không giây và kết nối chúng tới các phần quan trọng nhất của căn cứ quân sự có thể dẫn đến những rủi ro về bảo mật. Trong lĩnh vực quân sự, an ninh được ưu tiên hơn là sự tiện dụng và tiết giảm chi phí.

Nhưng những lỗ hổng bảo mật có thể giảm thiểu bằng cách thiết lập các mật khẩu mạnh và mã hóa các luồng dữ liệu. Dĩ nhiên còn nhiều điều quan trọng khác nữa. Chẳng hạn thiết bị trước khi đưa vào sử dụng cần phải được kiểm tra nghiêm ngặt về xuất xứ và tiêu chuẩn an toàn bảo mật. Nhưng không vì thế mà tạo nên rào cản đối với việc áp dụng công nghệ.

Xung đột vũ trang vẫn đang diễn ra trên khắp thế giới, và các căn cứ quân sự phải bắt kịp với một thế giới kết nối. Trong chiến lược quốc phòng của chính quyền Donald Trump, đầu tư cơ sở hạ tầng được tăng cường, và các căn cứ quân sự nằm trong danh sách ưu tiên hàng đầu. Vì thế, những công nghệ thông minh sẽ là một phần quan trọng trong những kế hoạch đầu tư tiền tỷ (USD) tới đây cho các cứ quân sự Mỹ.