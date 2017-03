Ứng dụng CNTT phục vụ dân sinh

Từ 18/1/2017, người tiêu dùng tại TP.HCM cũng đã có thể sử dụng smartphone để truy xuất nhiều sản phẩm rau của hai hợp tác xã Phú Lộc và Phước An bán ra thị trường. Theo ông Nguyễn Phước Trung – GĐ Sở NT&PTNT TP.HCM, sản phẩm rau truy xuất nguồn gốc sẽ có mặt tại các điểm của siêu thị Co.opmart (33 điểm), Big C, Lotte và AEON với số lượng 5,3 tấn/ngày từ hai HTX nói trên. Khi tham gia vào chương trình truy xuất nguồn gốc rau, nông dân ở hai HTX Phú Lộc và Phước An sẽ phải nhập thông tin về chủng loại, nhật ký canh tác (ngày giờ bón phân, thu hoạch…), sơ chế, đóng gói… Các loại rau tham gia truy xuất nguồn gốc này là cải ngọt, cải xanh, cải ngồng, cải thìa, mồng tơi, rau mát, rau dền, rau muống, bồ ngót, rau lang, cần nước… Sản phẩm trước khi ra thị trường sẽ dán tem có mã QR để người mua có thể dùng điện thoại kiểm tra. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm trực tiếp dùng smartphone truy xuất nguồn gốc rau. Khác với việc truy xuất thịt lợn (phải tải ứng dụng TE-FOOF riêng của Sở Công thương TPHCM), khi truy xuất nguồn gốc rau, người mua chỉ cần dùng ứng dụng đọc mã QR hay ứng dụng Zalo để quét lên những con tem dán trên sản phẩm rau được bao gói. Từ đó, người tiêu dùng có thể biết được thông tin về nguồn gốc của sản phẩm, quá trình canh tác ở nông trại, quá trình vận chuyển, sơ chế, đóng gói sản phẩm đến khi sản phẩm được bày bán ở siêu thị. Mô hình truy xuất nguồn gốc rau an toàn được thực hiện theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ tháng 1 đến hết tháng 3/2017) sẽ tiến hành thí điểm tại HTX Phước An, HTX Phú Lộc và Công ty CP Kỹ thuật Việt - Veetek Farm (huyện Củ Chi); giai đoạn 2 (từ tháng 4 đến hết năm 2017) sẽ tiến hành mở rộng ra tất cả HTX kinh doanh rau đạt tiêu chuẩn VietGAP trên địa bàn Thành phố. Truy xuất nguồn gốc rau thông qua ứng dụng trên smartphone.