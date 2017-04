Những công nghệ tiên tiến của Ford không chỉ đủ thông minh để giúp đảm bảo an toàn cho người điều khiển xe, mà còn mang lại sự tiện dụng, kinh tế nhờ khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

Trước thời buổi công nghệ đang dần len lỏi vào từng ngõ ngách của cuộc sống, nhu cầu của con người ngày càng đề cao sự tiện nghi, hãng xe hơi Ford cũng đã không ngần ngại mang hàng loạt công nghệ tiên tiến ứng dụng cho các sản phẩm của mình.

Theo chia sẻ từ đại diện Ford, những công nghệ mà hãng trang bị cho các dòng xe phổ biến nhất trên thị trường cơ bản đều mang lại sự tiện nghi, đảm bảo an toàn tối đa cho người điều khiển xe và còn mang lại lợi ích kinh tế bởi khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Với các sản phẩm xe hơi của hãng này sản xuất vốn đã được thiết kế có tính an toàn cao nhưng một khi được ứng dụng những công nghệ mới, chiếc xe còn trở nên một người bạn đồng hành thông minh có thể phán đoán trước những tình huống xấu, nguy cơ gây tai nạn và đưa ra cảnh báo sớm cho người điều khiển xe.

Đại diện Ford chia sẻ về các công nghệ trên xe hơi của hãng.

Được biết, các dòng xe phổ biến của Ford hiện tại như New Explorer, New Focus, và dòng Ranger thế hệ mới đều hỗ trợ các công nghệ giúp đảm bảo tối đa sự an toàn cho người điều khiển xe như hệ thống trợ lực lái điện (EPAS), hệ thống cảnh báo và duy trì làn đường, hệ thống kiểm soát tốc độ tự động kết hợp cảnh báo va chạm phía trước, hệ thống kiểm soát cân bằng điện tử, chống bó cứng phanh. Bên cạnh đó, những mẫu xe hơi của Ford cũng được đảm bảo an toàn hơn vì có khả năng phát hiện chướng ngại vật phía trước và tự động dừng xe.

Cũng theo Ford, với hệ thống cảnh báo điểm mù, người điều khiển xe cũng sẽ yên tâm hơn mỗi khi qua mặt xe phía trước hoặc khi lùi xe. Đặc biệt, những mẫu xe hơi đời mới của Ford còn hỗ trợ tính năng hỗ trợ đỗ xe toàn diện giúp người dùng chỉ với một nút bấm có thể dễ dàng đỗ xe trong gần như mọi hoàn cảnh. Không chỉ thông minh trong việc đảm bảo an toàn, giúp người dùng thuận tiện hơn trong việc đỗ xe, dòng sản phẩm xe hơi Ford còn thân thiện bởi khả năng tương tác bằng giọng nói.

Được biết, Ford đã thử nghiệm thành công tính năng cho phép người dùng không cần phải ngồi ngay sau vô lăng trong khi xe hơi có thể tự mình vào bãi đỗ. Điều này rất thích hợp cho những nơi vốn hạn chế về diện tích đỗ xe. Tuy nhiên, thời điểm ứng dụng công nghệ này lên sản phẩm thương mại hiện vẫn chưa được tiết lộ cụ thể mà đại diện Ford chỉ hứa hẹn người dùng sẽ không phải chờ đợi lâu.