Việt Nam trước cơ hội phát triển Internet of Things

Trước việc IoT phát triển mạnh mẽ trên thế giới, câu hỏi đặt ra là Việt Nam sẽ đón đầu xu thế này như thế nào?

Thực tế cho thấy, ngay từ đầu năm 2017, hàng loạt nhà mạng tại Việt Nam đã bắt đầu triển khai 4G và đây chính là nền tảng giúp phát triển các dịch vụ IoT.

Cơ hội phát triển IoT tại Việt Nam

Theo ông Jan Wassenius - Tổng giám đốc Ericsson Việt Nam và Myanmar thì Internet vạn vật - IoT sẽ có tác động trực tiếp lên các nhà khai thác viễn thông.

"Các nhà khai thác viễn thông và các công ty thuộc các ngành công nghiệp khác nhau đang nắm bắt cơ hội từ IoT, các nhà khai thác viễn thông hiện giờ thường chia thành 3 nhóm phụ thuộc vào chiến lược của họ", ông Jan Wassenius nói, "IoT có ảnh hưởng khác nhau tới từng nhóm đó".

Với các công ty đặt chiến lược vào hệ thống mạng tối ưu (Network Developer), họ sẽ thu lợi nhuận từ việc cung cấp mạng như dịch vụ tiện ích cho các nhà cung cấp dịch vụ khác khai thác.

Nhóm hai là các công ty thúc đẩy nền tảng cung cấp dịch vụ (Services Enabler), họ tập trung vào việc quản lý mạng mang tính linh hoạt cao, với hệ thống giám sát và quản lý vận hành rất tốt để tích hợp giải pháp hiệu quả và hợp tác với các doanh nghiệp IT khác để cung cấp các dịch vụ sáng tạo.

Nhóm thứ ba là các công ty tạo ra các dịch vụ và ứng dụng sáng tạo mới (Services Creator) – nhóm công ty này rất tích cực trong việc tạo ra hệ sinh thái, xây dựng hệ thống mạng chất lượng cao, trải nghiệm tốt để cung cấp các dịch vụ sáng tạo trong các lĩnh vực như giao thông, dịch vụ tiện ích, tài chính, y tế, truyền thông.

Những thách thức đối với sự phát triển của IoT

Ba thách thức được đề cập lâu nay là giá thành thiết bị, năng lượng pin, vùng phủ kết nối. Và gần đây, nổi trội hai thách thức mới là yêu cầu về độ linh hoạt và tính đa dạng. Tính linh hoạt là rất cần thiết bởi khi có nhiều thiết bị IoT kết nối thì tốc độ kết nối diễn ra nhanh hơn tốc độ kết nối của băng rộng di động hiện tại.

Mật độ kết nối thiết bị IoT không đồng bộ tạo ra lưu lượng lớn đột ngột đối với một số cells. Sự đa dạng cũng đặc biệt quan trọng.

Hiện tại, người dùng smartphone có chung sự kỳ vọng về vùng phủ và dung lượng và họ thỏa mãn khi ứng dụng họ dùng hoạt động tốt bất cứ lúc nào và ở đâu khi họ muốn sử dụng. Nhưng đối với các kết nối IoT thì mọi yêu cầu trở nên phức tạp hơn, đa dạng hơn, công suất và cường độ lớn hơn, đòi hỏi các nhà mạng phải nâng cao nỗ lực quản lý và vận hành.

Theo Ericsson, để có thể triển khai IoT thành công và bền vững, cần phải cân nhắc đến bốn yếu tố là nền tảng phần mềm, hệ sinh thái giữa các ngành, quá trình chuẩn hóa về công nghệ và giải quyết được những lo lắng của khách hàng liên quan tới đảm bảo tính riêng tư và an toàn.

An ninh mạng cần được chú trọng nâng cao

Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia bị đe dọa an ninh mạng nhiều nhất.

Theo Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT), thì chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016, Việt Nam đã hứng chịu 127.000 vụ tấn công mạng, nghiêm trọng nhất là vụ việc tấn công nhằm vào 2 sân bay lớn khiền hơn 100 chuyến bay bị chậm và dữ liệu khách hàng bị đe dọa, xảy ra vào tháng 7/2016.



Khi các tổ chức, cơ sở hạ tầng và dịch vụ ngày càng liên kết chặt chẽ với nhau thì thiệt hại và tác động của các cuộc tấn công mạng ngày càng nghiêm trọng trên quy mô lớn hơn. Các tổ chức muốn tận dụng IoT không thể tiếp cận an ninh như một giải pháp đến sau mà phải là nền tảng trong chiến lược IoT của họ. Do đó, các tổ chức cần phải có tầm nhìn trên toàn bộ hệ thống mạng và bám vào thông tin an ninh toàn cầu để đưa ra quyết định tốt hơn trong khi đảm bảo được khả năng có thể ngăn chặn và khắc phục các mối đe dọa trước, trong và sau các cuộc tấn công.

Điều này có thể xảy ra khi nhúng các tính năng bảo mật vào từng sản phẩm trên toàn bộ cơ sở hạ tầng CNTT, từ các cảm biến tới các mạng lưới cho tới dữ liệu.

Trước làn sóng mạnh mẽ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 trên toàn thế giới, Việt Nam cũng đang dần chuyển mình trong những bước tiến mạnh mẽ hào cùng sự phát triển đó. Các doanh nghiệp CNTT Việt Nam có những phát minh, cải tiến mạnh mẽ, đầu tư mạnh dạn vào IoT và các công nghệ mới, tiên tiến nhất hiện nay.

Triển lãm quốc tế về sản phẩm, dịch vụ Viễn thông, CNTT, Truyền thông và Phát thanh truyền hình (ICT Comm 2017) là nơi quy tụ của hơn 300 doanh nghiệp đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ có nền CNTT phát triển như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ,… cùng với các doanh nghiệp lớn trong ngành CNTT, viễn thông, phát thanh truyền hình và an ninh mạng tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm ấn tượng về công nghệ cho người Việt, mở ra cơ hội giao thương, hợp tác, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ hơn trong tương lai, đặc biệt đối với các doanh nghiệp kinh doanh trong ngành viễn thông và công nghệ thông minh, phát thanh truyền hình.

