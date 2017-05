Doanh nghiệp thiệt hại vì mực in giả mạo

Tưởng rẻ nhưng hóa ra không rẻ chút nào. Doanh nghiệp phải trả cái giá cao hơn rất nhiều cho những hộp mực in giả mạo đang bày bán tràn lan trên thị trường.

Doanh nghiệp cần cẩn trọng để mua đúng Mực in Chính hãng.

Mực in giả mạo đang là ngành kinh doanh hái ra tiền. Theo ước tính của tổ chức chống hàng giả Imaging Supplies Coalition (ISC) tại Hoa Kỳ, mỗi năm ngành kinh doanh mực in giả toàn cầu kiếm được 3 tỉ USD. Tất nhiên, đi kèm với đó là thiệt hại vô cùng lớn mà doanh nghiệp, người tiêu dùng phải gánh chịu.

Những thiệt hại do mực in giả mạo gây ra

Cũng giống quần áo và nước hoa nhái nhãn mác, mực in giả mạo có chất lượng kém hơn nhiều so với hàng thật. Những hộp mực in giả mạo này trông thì giống mực chính hãng nhưng lại gây ra nhiều hậu quả cho doanh nghiệp.

Khi sử dụng mực in giả, chất lượng in ấn sẽ kém đi, thậm chí in sai màu hoặc chữ bị biến dạng. Nếu ngành nghề kinh doanh của bạn cần đến tài liệu in ấn, chẳng hạn bán hàng hoặc marketing, thì các bản in từ mực in giả dễ khiến đánh mất thiện cảm của khách hàng, tạo cảm giác doanh nghiệp hoạt động thiếu chuyên nghiệp, ảnh hưởng tới uy tín và hình ảnh công ty.

Thực tế, mực in giá rẻ không phải lúc nào cũng là hàng giả. Nhưng chất lượng in ấn mà chúng mang lại kém xa tiêu chuẩn chung, và đặc biệt không thể sánh với tiêu chuẩn in ấn cao cấp của các nhà sản xuất chính hãng danh tiếng. Về lâu dài, các tài liệu và ấn bản in ấn kém sẽ ảnh hưởng gián tiếp tới công việc kinh doanh tuy rằng bài toán chi phí đầu vào luôn là vấn đề đau đầu với bất cứ doanh nghiệp nào.

Thêm vào đó, mực in giả có thể gây hỏng đầu phun máy in, gây hư hại phần cứng, dẫn tới máy dừng làm việc, ảnh hưởng đến hiệu suất công việc. Máy in dù mua chính hãng nhưng nếu sử dụng mực in giả sẽ bị mất hiệu lực bảo hành từ nhà sản xuất, gây thêm phí tổn ngân sách công ty để sửa máy.

Chính vì thế, mực in giá rẻ ban đầu tuy có thể tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp nhưng với nguy cơ gây hỏng hóc thiết bị, chất lượng in ấn kém lại khiến doanh nghiệp phải bỏ ra chi phí khắc phục cao hơn nhiều.

Ngoài gây thiệt hại cho công việc kinh doanh, mực in giả mạo còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây hại đến sức khỏe người dùng, gây ô nhiễm môi trường. Việc sử dụng mực in giả vô tình tiếp tay cho nạn buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng vi phạm pháp luật.

Bảo vệ lợi ích doanh nghiệp

HP là một trong số ít nhà sản xuất đã có nhiều nỗ lực nhằm bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Hãng đã thiết kế riêng chương trình chống hàng giả và gian lận để bảo vệ các doanh nghiệp, tránh thiệt hại từ việc mua và sử dụng mực in giả.

HP cung cấp một số hướng dẫn đơn giản giúp doanh nghiệp tránh mua phải hàng giả khi đánh giá các đề xuất chào hàng trong quá trình mời thầu.



Đầu tiên, hãy cảnh giác trước những phương thức bán hàng đáng ngờ như bán sỉ trên các trang web đấu giá trực tuyến, hoặc chào mời giá quá thấp so với các đơn vị khác. Hãy luôn thận trọng: nếu thỏa thuận có vẻ hấp dẫn đến khó tin, thì rất có thể đó là một chiêu lừa đảo.

Chỉ mua từ các nhà phân phối được HP ủy nhiệm, đừng biến thành nạn nhân của hàng giả.

Đồng thời, nêu rõ yêu cầu mua sản phẩm HP Chính hãng khi đặt hàng hoặc mời thầu.

Khi đơn hàng được giao, hãy kiểm tra kỹ lưỡng các đặc điểm trên tem an ninh của HP để có thể giúp doanh nghiệp đảm bảo sản phẩm mình mua là hàng chính hãng. Khi nghiêng hộp mực từ trước ra sau sẽ thấy chữ "OK" và dấu " " chuyển động ngược chiều nhau. Còn khi nghiêng hộp từ phải sang trái sẽ thấy chữ "OK" và dấu " " chuyển động cùng chiều nhau.

Để tìm hiểu thêm về cách phòng chống mực in giả, hãy truy cập tại đây hoặc gọi điện đến Tổng đài hỗ trợ của HP 1800 58 88 68 (24/7 miễn phí) để được tư vấn. HP cũng đã phát triển ứng dụng HP SureSupply để giúp bạn kiểm tra mã code sản phẩm mực in có phải là hàng Chính hãng hay không. Hoặc kiểm tra online trực tiếp tại địa chỉ http://hp.com/go/ok.