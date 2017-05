Kiến tạo hệ sinh thái - Điện toán đám mây cùng Cloud8

Điện toán đám mây (Cloud) hiện được cộng đồng công nghệ nhắc đến với tần suất cao, mọi lúc, mọi nơi và đã có không ít khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, thậm chí người dùng đầu cuối nhầm tưởng Cloud là khái niệm gì đó rất to lớn, hoành tráng. Đúng, nhưng chưa rõ.

Về cơ bản, điện toán đám mây là một mô hình, mà tại đó, tất cả ứng dụng đều được cung cấp cho khách hàng/người dùng dưới dạng dịch vụ thông qua “thế giới” Internet.

Cũng chính với khái niệm rộng như thế, tất cả ứng dụng truyền thống đang có xu hướng “lên online” đều có tiềm năng trở thành một thành viên trong cộng đồng Cloud.

Trên thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, hệ sinh thái đám mây ngày càng trở nên đa dạng với đầy đủ các đơn vị làm phần cứng, phần mềm, trung tâm dữ liệu, hạ tầng lưu trữ, truyền dẫn và bảo mật.





Để tất cả ứng dụng, phần mềm có thể cùng nhau “lên mây” thì vai trò của hạ tầng điện toán đám mây trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, bởi đây chính là nền tảng vững chắc để duy trì và phát triển toàn bộ hệ sinh thái đám mây.

Tại Việt Nam, để sẵn sàng cho trào lưu “lên mây” cho nhiều doanh nghiệp, cộng đồng Cloud8 đã ra đời, nhằm liên kết, kiến tạo một cộng đồng đơn vị cung cấp hạ tầng với đầy đủ các tiêu chí cần thiết như:

• Độ ổn định cao: khi mọi ứng dụng chạy online, đòi hỏi tính liên tục phải được đảm bảo, nếu không muốn chính dịch vụ đám mây này gây ảnh hưởng và thiệt hại đến cho hàng chục, thậm chí hàng ngàn người đang sử dụng. Để một hệ thống dịch vụ đám mây đảm bảo được độ ổn định, cần phải có các yếu tố sau:

- Hệ thống lưu trữ hiệu năng cao và đảm bảo không bị gián đoạn dữ liệu. Hiệu năng của hệ thống lưu trữ đóng vai trò quan trọng trong quá trình xử lý dữ liệu. Với công nghệ vi xử lý ngày nay, các cụm máy chủ thường dư thừa năng lực CPU, nhưng lại hay “nghẽn cổ chai” tại các hệ thống lưu trữ. Các đơn vị cung cấp hạ tầng đám mây như CMC, FPT và VinaCIS đang cung cấp dịch vụ lưu trữ hiệu năng cao với chi phí hợp lý đã giúp thị trường giải quyết bài toán nan giải này.

- Đường truyền mạng băng thông lớn và đảm bảo hoạt động liên tục. Trong đó, CDN là giải pháp hợp lý và tiết kiệm chi phí nhất cho việc phân phối nội dung trên toàn cầu. Nội dung càng nhiều, nhu cầu về truyền dẫn và phân phối càng cao. VietnamCDN.com là một trong những đơn vị đi đầu trong lĩnh vực truyền tải nội dung này.

- Máy chủ xử lý phải được phân tán và hoạt động liền mạch. Nếu như trước kia các ứng dụng được gom về xử lý tập trung, thì ngày nay phương thức lập trình được ưa chuộng là dưới dạng “micro service” phân tán. Máy chủ thường được ảo hóa và cấp phát linh hoạt theo từng thời điểm ngày và đêm, từ đó nâng cao năng lực xử lý với chi phí hợp lý.

• Độ an toàn cao: Dữ liệu người dùng được lưu giữ toàn bộ trên “đám mây”, do đó đòi hỏi phải được đảm bảo khỏi các sự cố gây mất mát do tác động vật lý, do sai sót hoặc do phá hoại có chủ đích. Để một hệ thống được an toàn, có rất nhiều yếu tố cần phải được xem xét:

- Trung tâm dữ liệu (datacenter) đảm bảo tiêu chuẩn an toàn thông tin, được đầu tư đúng mức từ hệ thống điện nguồn, điện dự phòng, máy lạnh và các hệ thống chống cháy. Các trung tâm dữ liệu tăng cường bảo mật ở mức cao nhất theo tiêu chuẩn ISO/IEC 27001:2013.

Trong 10 năm vừa qua, liên tục các datacenter đạt chuẩn được ra đời tại Việt Nam. Nổi bật phải kể đến các đơn vị như FPT với các trung tâm dữ liệu trải đều 2 miền Nam–Bắc, và VNTT với 1 trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn và rất tốt cho mục đích dự phòng tại Thành phố mới Bình Dương.

- Dữ liệu lưu trữ phải được nhân bản, dự phòng và sẵn sàng khôi phục khi có sự cố. Công nghệ lưu trữ ngày nay đã dần thay thế hình thức nhân bản giữa các ổ cứng trên cùng 1 máy sang thành nhân bản dữ liệu giữa các máy chủ khác nhau. Sao lưu dự phòng trên “Cloud” cũng là giải pháp góp thêm phần an toàn cho dữ liệu chính. Và các đơn vị như BAAS.VN còn có thể cam kết việc khôi phục dữ liệu được toàn vẹn trong một khoảng thời gian ngắn nhất.

- Hệ thống tường lửa layer 3 và layer 7 phải được kích hoạt và chủ động phát hiện tấn công. An ninh hệ thống là vấn đề lớn nhất hiện nay tại các tập đoàn lớn. Nhiều triệu USD đã được chi ra để đảm bảo an toàn cho các hệ thống chủ chốt. Khách hàng có thể sử dụng dịch vụ Penetration Test (pen test – đánh giá bảo mật) đến từ công ty BQT. Tuy nhiên, chính giải pháp điện toán đám mây mới là thứ đem lại cơ hội sử dụng công cụ bảo mật cho toàn dân. Tiên phong tại Việt Nam trong lĩnh vực này là CloudSafe với chi phí bảo mật hàng tháng cho mỗi website chỉ chưa đến 1USD.

Khi hạ tầng cơ sở đạt độ ổn định, các ứng dụng sẽ đóng vai trò then chốt trong việc phục vụ nhu cầu của khách hàng là cá nhân và doanh nghiệp.

• Ứng dụng chăm sóc khách hàng: xử lý các cuộc gọi, email và các đoạn chat hỗ trợ khách hàng trên 1 hệ thống. Nền tảng của các ứng dụng này là hạ tầng email, điện thoại qua internet và SMS. Cloud8 quy tụ nhiều startup chuyên sâu trong lĩnh vực này như VHT, iziHelp và AntBuddy. Đây là những ứng dụng thiết thực nhất đối với mỗi doanh nghiệp và là công cụ bảo vệ nguồn doanh thu đến từ việc chăm sóc khách hàng.

• Ứng dụng bảo vệ sức khỏe: dùng eDoctor để kết nối với bác sĩ mọi lúc mọi nơi, không cần phải đến bệnh viện bốc số rồi chờ đợi mỏi mòn, cũng không cần phải tất tả chạy đến phòng khám tư để rồi lại phải chờ đợi tiếp và trả mức phí rất cao. Bạn chỉ việc ở nhà, kết nối internet, và mở ứng dụng eDoctor. Khi không có Internet thì bạn có thể dùng tổng đài 1900 6115 để hỏi bác sĩ, eDoctor luôn có bác sĩ trực sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc

• Ứng dụng quản lý bán lẻ: eSales là giải pháp quản lý hệ thống phân phối (DMS) của HQSOFT đã được phát triển và triển khai từ năm 2006. Hiện nay eSales đang được sử dụng bởi rất nhiều tập đoàn lớn, đa quốc gia tại Việt Nam và khu vực. eSales không chỉ phù hợp cho ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) mà còn có các tính năng đặc thù theo ngành như dầu nhờn, bột mì, dược phẩm, sơn, điện máy gia dụng, bồn nước, sữa, mỹ phẩm...

• Ứng dụng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu trên “đám mây” UpBox mới ra mắt cũng đã thu hút được nhiều sự chú ý trên thị trường Việt Nam. UpBox giúp việc lưu trữ hình ảnh trên di động trở nên dễ dàng và không bị giới hạn bởi dung lượng hạn chế trên điện thoại. Hiện UpBox đang mở cửa đăng ký miễn phí lên tới 50GB cho mỗi cá nhân trong giai đoạn closed beta và cam kết miễn phí 20GB cho mọi đăng ký mới.

• Ứng dụng xử lý công việc văn phòng: nổi bật nhất phải kể đến ứng dụng Office365 của tập đoàn Microsoft. FTI là đối tác chiến lược về dịch vụ đám mây và được Microsoft cấp chứng nhận đối tác Vàng, trực tiếp cung cấp toàn bộ các dịch vụ đám mây của Microsoft cho các doanh nghiệp hoạt động đa nền tảng từ Windows, Windows phone, Mac OS, iOS, Android… cho bất cứ ai mọi lúc, mọi nơi.

• Ứng dụng nhà thông minh: là sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết bị gia dụng và điện thoại thông minh, Tako không chỉ là một ứng dụng điều khiển thiết bị từ xa trên di động mà còn mang lại nhiều tiện lợi và thoải mái cho căn nhà của bạn.

Với sự phát triển như vũ bão của hạ tầng công nghệ tính toán, lưu trữ và truyền dẫn, nhu cầu sử dụng các ứng dụng điện toán đám mây sẽ ngày càng nhiều hơn, và đây là mảnh đất rộng lớn, gần như vô tận để các doanh nghiệp phần mềm tham gia khai thác.

Cộng đồng Cloud8 ngày càng được sự quan tâm và đồng hành của nhiều đơn vị phát triển phần mềm tham gia.

PC World VN 05/2017