Đây là mục tiêu chính yếu của loạt hội thảo đã và đang được Google triển khai tại một số đơn vị trường học trên địa bàn TP.HCM nhằm giúp các bậc phụ huynh có thể hiểu, đồng hành và bảo vệ con trẻ trong thời đại bùng nổ kỹ thuật số và Internet.

Theo đó, vào sáng ngày 16/5/2017, Google đã phối hợp cùng Trường THCS Trần Văn Ơn (Q.1, TP.HCM) tổ chức buổi trao đổi Cafe cùng Google, nhằm tạo kênh trao đổi, hỗ trợ các bậc phụ huynh về kiến thức, kỹ năng sử dụng công nghệ để thông qua đó có thể đồng hành cùng con trẻ trong việc khai thác Internet phục vụ học tập cũng như giải trí.

Sự kiện tương tự sẽ được tổ chức tại Trường tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Q.1) vào ngày mai 18/5.

Bà Hà Lâm Tú Quỳnh - Giám đốc truyền thông Google khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết, theo khảo sát của Google trên quy mô toàn cầu, trẻ em tiếp xúc với môi trường Internet ngày càng sớm và trung bình ở độ tuổi lên 9 thì trẻ đã có thể tiếp cận Internet từ thiết bị riêng, và có 22% trẻ sử dụng ít nhất 2 thiết bị để truy cập Internet.

"Chính vì điều này, 2 mối lo ngại lớn nhất của phụ huynh khi có con tiếp xúc môi trường Internet, đó là hiểm nguy đến từ người lạ, và sau nữa là nội dung không phù hợp với độ tuổi", bà Quỳnh nói.

Bà Hà Lâm Tú Quỳnh - Giám đốc truyền thông Google khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang trao đổi, chia sẻ thông tin tại buổi "Cafe cùng Google".

Cũng theo đại diện Google, tính đến thời điểm hiện tại thì không có bất kỳ phần mềm nào là đủ khả năng bảo vệ trẻ nhỏ "an toàn tuyệt đối" trước các mối nguy hiểm đến từ mạng Internet tốt hơn sự quan tâm từ chính các bậc phụ huynh.

"Do đó, Google tin rằng khi phụ huynh am hiểu về công nghệ cũng như các nguyên tắc an toàn trên mạng thì sẽ thêm phần tự tin và thuyết phục khi trao đổi với trẻ để tìm hiểu, tư vấn cho nhu cầu giáo dục, giải trí cũng như nhu cầu tự bảo vệ của các em nhỏ trong môi trường kỹ thuật số", bà Quỳnh chia sẻ.

Vì vậy, bên cạnh việc trao đổi những thông tin cơ bản, Google cũng cung cấp những kiến thức về cách sử dụng các tính năng hữu ích trên bộ ứng dụng của hãng, giúp phụ huynh quản lý thời gian hiệu quả và đồng hành cùng trẻ trong các bài tập trên trường và hoạt động ngoại khóa.

Đồng thời, theo ghi nhận của phóng viên PC World Vietnam tại buổi chia sẻ thông tin vào sáng 16/5, đại diện đến từ Google cũng dành nhiều thời gian hướng dẫn các phụ huynh thực hành các nguyên tắc về an toàn trên mạng và bảo vệ thông tin cá nhân cũng như ngăn chặn những thông tin không phù hợp với trẻ.