Đây là chương trình khuyến mãi được áp dụng dành riêng cho khách hàng mua sản phẩm DWR-932C tại Sendo.vn và thực hiện thanh toán qua thẻ ngân hàng Sacombank.

Chương trình triển khai từ ngày 25/6-25/8/2017.

Giá niêm yết của thiết bị D-Link DWR-932C là 1,99 triệu đồng. Tuy nhiên, với mã giảm giá S803119, khách hàng là chủ thẻ Sacombank khi mua thiết bị này tại trang thương mại điện tử Sendo.vn sẽ được giảm ngay 600.000 đồng tiền mặt.

Ngoài ra, khách hàng còn được tặng thêm gói Data của nhà mạng di động Viettel.

Thông tin chi tiết, tham khảo https://khuyenmai.sacombank.com/chuong-trinh-khuyen-mai/the/plus-day/giam-600000-vnd-tang-kem-goi-data-viettel-khi-mua-thiet-bi-wifi-4glte-d-link#page01

Thiết bị phát Wi-Fi 4G D-Link DWR-932C

+ Tính năng:

Nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người

Cấu hình hết sức đơn giản

Tốc độ tối đa: Download 150Mbps / Upload 50Mbps

Hỗ trợ tối đa 10 thiết bị kết nối cùng lúc

Tầm xa phát Wi-Fi: tối đa 100m (không có vật chắn)

Dung lượng pin: 2.000mAh dùng nhiều giờ liên tục

Gắn sim 3G/4G vào là có thể sử dụng ngay Internet



+ Thông số kỹ thuật D-Link DWR-932C

Băng tần hỗ trợ:

LTE: Band 1,3,7,8,20,38,40

WCDMA B1/B8

GSM: 850/900/1800/1900 MHz

Tốc độ tối đa: 150Mbps Down, 50Mbps Up (LTE Cat 4)

Chuẩn Wi-Fi: 802.11b/g/n, bảo mật WPA/WPA2

Khe cắm: mini-SIM (hay còn gọi là SIM to) và microSD

Kích thước: 105x46x16mm

Trọng lượng: 100 gam