Nghiên cứu từ các nhà khoa học cho thấy việc dùng vào smartphone trong lúc đi bộ gây giảm đáng kể khả năng quan sát và phản xạ của người dùng thiết bị với chướng ngại vật trên đường.

Trong thời buổi công nghệ phát triển như vũ bão hiện nay, hình ảnh con người nhìn chằm chằm vào smartphone có lẽ đã dần trở thành những hành động bình thường. Gần như ở bất kỳ đâu bạn cũng có thể dễ dàng bắt gặp hình ảnh một ai đó đang “cắm mặt” vào chiếc smartphone, thậm chí cả khi họ đang đi bộ.

Có thể nhận thấy, sự phát triển của smartphone qua thời gian đã khiến con người thay đổi rất nhiều. Theo nghiên cứu từ các chuyên gia, smartphone thậm chí còn ảnh hưởng đến cả cách mà con người đi bộ và tệ hơn là ảnh hưởng này chẳng mấy tốt đẹp. Cụ thể, kết quả nghiên cứu từ các nhà khoa học thuộc Đại học Anglia Ruskin University (Anh Quốc) cho thấy việc sử dụng smartphone đã thay đổi đáng kể cách mà con người quan sát bất kể họ vừa đi bộ vừa nhắn tin, hay nghe điện thoại.

Dùng smartphone trong lúc đi bộ làm giảm đáng kể khả năng quan sát, phản xạ khi phát hiện chướng ngại vật của người dùng.

Được biết, các nhà khoa học tại Đại học Anglia Ruskin University đã dùng hàng loạt cảm biến để theo dõi chuyển động cơ thể, cũng như hệ thống đặc biệt giúp theo dõi cách mà người tham gia thử nghiệm quan sát khi nhắn tin, nói chuyện điện thoại hoặc không dùng điện thoại trong lúc đi bộ với vật cản ở phía trước. Từ cuộc thử nghiệm này, các nhà khoa học khẳng định khả năng quan sát của con người giảm đáng kể, đến 61% khi sử dụng smartphone trong lúc đi bộ, bất kể họ dùng smartphone vào việc nhắn tin hay để gọi điện. Được biết, tỷ lệ giảm khả năng quan sát tăng cao hơn khi người dùng nhắn tin, song mức chênh lệch giữa bài thử nghiệm này so với khi thử nghiệm dùng smartphone để thực hiện cuộc gọi trong lúc đi bộ không đáng kể.

Cũng từ quá trình nghiên cứu, giới chuyên gia cho biết thêm rằng hành động đi bộ trong khi sử dụng smartphone cũng đã bị thay đổi. Cụ thể, người dùng smartphone trong lúc đi bộ có khuynh hướng nhấc chân cao hơn và di chuyển chậm hơn so với khi không dùng smartphone. Lý do cho sự thay đổi này theo nghiên cứu chính là do người dùng ưu tiên quan sát smartphone và mong muốn tránh sai lỗi chính tả khi nhắn tin, cũng như muốn đọc tin nhắn nhận được một cách chính xác. Sự ưu tiên này đương nhiên thúc đẩy con người có khuynh hướng quan sát tầm xa để định vị trước các mối nguy hiểm và hạn chế đáng kể khả năng phát hiện, tránh né vật cản xuất hiện bất ngờ trong lúc di chuyển.

Nói một cách ngắn gọn hơn, việc dùng smartphone trong lúc di chuyển mà cụ thể là đi bộ cũng có thể gây nguy hiểm cho chính bạn cũng như người khác. Vẫn biết rằng một số quốc gia trên thế giới đã xây dựng hẳn những tuyến đường đặc biệt để gây sự chú ý cho người dùng smartphone cả trong lúc đi bộ. Sự phát triển của các thiết bị tăng cường thực tế ảo cũng được kỳ vọng sẽ giúp người dùng an toàn hơn so với khi vừa dùng smartphone vừa đi bộ. Tuy vậy, theo giới quan sát, khi những thiết bị AR này phát triển với nhiều tính năng hơn, người dùng sẽ lại tập trung hơn vào “không gian” riêng với đầy rẫy menu, tính năng của thiết bị và biết đâu mối nguy hiểm mới sẽ lại hình thành.