Mobile Fablab Vietnam 2017: ươm mầm đổi mới sáng tạo công nghệ trong học sinh

Mobile Fablab Vietnam 2017 Mobile Fablab Vietnam 2017 - “Hội trại sáng chế 48h” đã diễn ra tại 3 địa điểm là trường PTTH Bùi Thị Xuân (Đà Lạt), ĐH An Giang (An Giang), trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long). Chương trình cũng khuyến khích các bạn nữ dù chưa biết gì về lập trình nhưng yêu khoa học, dám thử thách những điều mới mẻ, nhưng có nhiệt huyết mạnh dạn đăng ký tham dự. Nhờ đó, một số dự án tại Đà Lạt do các bạn nữ sinh lập trình, làm trưởng nhóm đã có những màn thuyết trình khá ngoạn mục. Trong suốt 48h tham gia hội trại, các bạn trẻ được học về Lập trình Arduino, vẽ 3D bằng phần mềm Fusion 360, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng làm việc nhóm. Các sản phẩm được các bạn tạo ra rất sáng tạo thiên về tự động hoá, ứng dụng IoT như: xe tránh đồ vật, nhà cảm biến thông minh, máy đo nhiệt độ thời tiết, máy hút rác trên hồ, sản phẩm cảnh báo té ngã, thiết bị dò đường cho người khuyết tật… Cụ thể, ở 36 giờ đầu tiên, các bạn học sinh được học và bắt tay vào thực hiện các sản phẩm với sự hỗ trợ của ban tổ chức và các bạn tình nguyện viên. Trong 12h còn lại, các bạn hoàn thiện và thực hiện trang trí, thuyết trình cho sản phẩm. Riêng ở ngày cuối cùng, phụ huynh học sinh và bạn bè được thưởng nghiệm thành quả của các nhóm đã thực hiện sau 48 giờ miệt mài sáng tạo.