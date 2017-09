Du hành vào vũ trụ như chuyên gia NASA

Bạn đã bao giờ tự hỏi sẽ vũ trụ trông như thế nào dưới con mắt của những phi hành gia đang sống và làm việc trên trạm không gian quốc tế ISS hay những hình ảnh được chụp từ vệ tinh, kính thiên văn?

Câu trả lời cho những vấn để này chính là phần mềm giả lập không gian mang tên NASA’s Eyes do “chính chủ” NASA xây dựng và phát triển. Phần mềm này được cung cấp hoàn toàn miễn phí và tương thích các máy tính chạy hệ điều hành Windows, Mac cũng như thiết bị di động. Bạn có thể tải về từ trang chủ của cơ quan này thông qua liên kết tại đây.

Theo đó, NASA’s Eyes sẽ cung cấp cái nhìn toàn cảnh về vụ trụ thông qua một môi trường 3D với những hình ảnh chân thực, được tổng hợp từ các kính thiên văn, vệ tinh trên và ngoài trái đất, cho phép người dùng có thể thỏa thích kéo chuột nhìn ngắm vũ trụ bao la hay tìm hiểu về những vệ tinh do con người tạo ra, đang thực hiện các sứ mạng của mình trên không gian, vốn chỉ được cung cấp ít ỏi thông tin trên mạng Internet.

Đáng chú ý, NASA’s Eyes cũng cho phép người dùng cập nhật những thông tin mới nhất, độc quyền từ NASA, điều mà trước đây người dùng không thể trông mong gì được từ website hay kênh YouTube chính thức của cơ quan này.

NASA’s Eyes được thiết kế với giao diện tương tự phần mềm Google Map với 3 Module chính bao gồm Eyes on the Earth, Eyes on the Solar System, Eyes on Exoplanets. Bên cạnh đó, phần mềm này cũng cung cấp nhiều chế độ xem khác nhau với khung hình 3D, tùy chọn cho phép xem ở chế độ thời gian thực (Real time).

Giao diện NASA's Eyes trên PC.

Ở phần module đầu tiên - Eyes on the Earth, NASA’s Eyes sẽ cho phép người dùng quan sát được chuyển động của các vệ tinh và những hoạt động đang diễn ra trên trái đất theo thời gian thực, chẳng hạn như số lượng vệ tinh, nhiệt độ, độ ẩm, lượng khí CO2,..

Giao diện 3D của NASA's Eyes

Eyes on the Solar System là bản mở rộng của module thứ nhất để tiến vào hệ mặt trời mà chúng ta đang sống. Người dùng có thể nhấn vào các vệ tinh, các kính thiên văn hay các hành tinh để biết các thông tin liên quan đến chúng.

Trong khi đó, ở module thứ 3 Eyes on Exoplanets sẽ tái hiện toàn bộ khung cảnh trong và ngoài hệ thống mặt trời. Người dùng có thể tiến xa hơn vào khoảng không gian rộng lớn nhưng chỉ một số ít tiểu hành tin là có thể nhấn chọn để xem chi tiết thông tin liên quan đến chúng.

Ngoài 3 module chính vừa kể trên, NASA’s Eyes còn trược trang bị một số module đặc biệt chẳng hạn như module chuyến hành trình của vệ tinh Juno tới Mộc Tinh hay Cassini tới sao Thổ và một số thông tin khác.

Nhìn chung, mặc dù giao diện tương đối phức tạp trong lần đầu sử dụng, nhưng NASA’s Eyes được xem là công cụ rất hữu dụng trong việc hỗ trợ trẻ nhỏ tìm hiểu về hệ mặt trời, vũ trụ và các vệ tinh do con người tạo ra.

Lưu ý, NASA’s Eyes yêu cầu thiết bị phải kết nối Internet để sử dụng phần mềm này. Bên cạnh đó, đối với thiết bị di động, người dùng nên kết nối vào mạng Wi-Fi thay vì sử dụng dữ liệu mạng để tránh hao hụt số dung lượng ít ỏi do nhà mạng cung cấp.