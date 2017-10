Vinh danh 40 thương hiệu đạt Giải sản phẩm CNTT-TT Ưa chuộng nhất 2017

Lễ trao Giải SP CNTT-Ưa chuộng nhất lần thứ 21 (Best Cup 2017) và giao lưu các bạn đọc may mắn trúng thưởng khi tham gia bình chọn Best Cup 2017 sẽ được tổ chức tại hội trường SIHUB - 273 Điện Biên Phủ, Q.3 vào lúc 18 giờ ngày 10/10/2017.