Khai mạc Techmart chế biến thực phẩm năm 2017

Tối ngày 9/11, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM phối hợp cùng Sở KHCN TP.HCM chính thức khai mạc Chợ công nghệ và thiết bị (Techmart) chuyên ngành chế biến thực phẩm năm 2017.

Techmart chế biến thực phẩm năm 2017 là sự kiện trong khuôn khổ Hội chợ triển lãm Nông nghiệp công nghệ cao và Công nghiệp thực phẩm lần thứ 6 - năm 2017 (HITECH ARGO 2017) diễn ra trong thời gian từ 9-12/11/2017 do Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp với Sở KHCN, Sở NN&PTNT, Ban quản lý Khu nông nghiệp công nghệ cao, Hội lương thực - thực phẩm TP.HCM tổ chức.

Đại diện Ban tổ chức cho biết, HITECH ARGO 2017 có 300 gian hàng 220 doanh nghiệp đến từ TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận, trong đó có 80 gian hàng thuộc khu vực Chợ công nghệ và thiết bị chuyên ngành chế biến thực phẩm (Techmart) do Trung tâm thông tin và thống kê KHCN (đơn vị thuộc Sở KHCN TP.HCM) được giao nhiệm vụ phụ trách tổ chức.

Theo lời ông Phan Thiết Hòa - Giám đốc ITPC, so với các triển lãm trước, quy mô của HITECH ARGO 2017 đã phát triển hơn nhiều với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực như sản xuất nông sản, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến, cá cảnh, máy móc và trang thiết bị, máy móc phục vụ sản xuất cũng như các công nghệ, giải pháp mới trong ngành, lĩnh vực liên quan.

Phó Giám đốc Sở KHCN TP.HCM Nguyễn Kỳ Phùng cho biết, với tiêu chí chọn lọc các đơn vị có những kết quả nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực chế biến thực phẩm trên cơ sở kết quả khảo sát nhu cầu của doanh nghiệp, Techmart chuyên ngành chế biến thực phẩm năm 2017 với sự tham gia của 80 đơn vị là các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp khởi nghiệp (startup) có các kết quả nghiên cứu, quy trình công nghệ chế biến thực phẩm, ứng dụng KHCN nói chung sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại TP.HCM và các tỉnh, thành trên toàn quốc, và đáng chú ý đây là đơn vị sẵn sàng chuyển giao phù hợp với điều kiện kinh tế, nhu cầu đầu tư của các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Đại diện CESTI cho biết thêm, tại Techmart kỳ này, có khoảng 200 giải pháp, sản phẩm được giới thiệu và chào bán, có thể kể đến như công nghệ và thiết bị cô đặc dịch (nước quả, thực phẩm chức năng, dược phẩm,...) mẫn cảm nhiệt tại nhiệt độ thấp và áp suất thường; công nghệ Plasma trong xử lý, chế biến thực phẩm; công nghệ chế biến nguyên liệu cafein; dây chuyền cấp đông nhanh; dây chuyền làm đậu phụ; dây chuyền sản xuất nước quả đóng lon; dây chuyền sản xuất nước trà đóng chai PET; dây chuyền sấy nông sản, thực phẩm FD, AD; hệ thống tưới điều khiển từ xa; giải pháp nuôi trồng khí canh trụ đứng; giải pháp điều khiển thông minh trong sản xuất nông nghiệp, ứng dụng nano bạc trong sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, ....

Ngoài ra, vào các ngày 10 và 12/11, CESTI cũng tổ chức loạt hội thảo chuyên đề như Công nghệ cô đặc dịch mẫn cảm nhiệt (nước quả, thực phẩm chức năng, dược phẩm…) tại nhiệt độ thấp và áp suất không khí bình thường do TS. Nguyễn Minh Tân - giảng viên ĐHBK Hà Nội, Trung tâm Ứng dụng KHCN và Khởi nghiệp, Hội nữ trí thức Việt Nam trình bày; Thiết bị điện phân tạo dung dịch khử khuẩn bảo quản rau quả, an toàn cho sức khỏe người dùng do ThS. Đinh Thị Hồng Sương - Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật Môi trường Dương Hà trình bày; Nông nghiệp hiện đại và giải pháp ứng dụng điều khiển thông minh do ông Lại Quang Tuyến - Phó Giám đốc Công ty TNHH TM & DV Điều khiển Thông Minh trình bày; Giải pháp quản lý doanh nghiệp chế biến thực phẩm và thức ăn chăn nuôi do ông Phạm Anh Quốc - Trưởng Trung tâm giải pháp phần mềm, Công ty cổ phần Fujinet Systems trình bày; Giải pháp ứng dụng Nano bạc trong chế biến các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao và Ứng dụng công nghệ Biofloc xử lý khí độc trong ao tôm mang lại hiệu quả và giá trị kinh tế cao do TS. Trần Thị Ngọc Lan - Giám đốc Công ty TNHH Sinh hóa Môi trường Bình Lan trình bày.