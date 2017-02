(PCWorldVN) Không hiểu vì lý do gì mà một số tựa game dành cho Nintendo Switch lại có dung lượng thực tế cao hơn hẳn so với khả năng lưu trữ của hệ máy chơi game mới này.

Lưu trữ offline ngay trên thiết bị chơi game mới nhất của Nintendo là Switch đã lộ ngay vấn đề, vì một số game vừa được tung ra cho nền tảng mới này đã có dung lượng vượt quá dung lượng lưu trữ của máy.

Trên trang web tiếng Nhật của Nintenedo mới đây cung cấp thêm thông tin của 8 tựa game dành cho Switch ngay sau khi Nintendo tung ra thiết bị này, trong đó có thông tin về người dùng cần bao nhiêu dung lượng lưu trữ để tải game về. Một ví dụ như game Dragon Quest Heroes I and II đều yêu cầu 32GB trống.

Nền tảng game console mới của Nintendo là Switch chỉ có dung lượng lưu trữ nội tại là 32GB.

Đây có thể sẽ là vấn đề với Nintentdo Switch bởi vì dung lượng lưu trữ nội tại của thiết bị chỉ ở mức 32GB, trong đó một phần dung lượng này đã dùng cho hệ điều hành và dữ liệu người dùng. Điều này có nghĩa là bất kỳ ai có ý định chuyển sang chơi game trên nền tảng Switch đều cần phải mua thẻ microSDXC để mở rộng dung lượng lưu trữ của thiết bị, nhất là những ai chuộng dòng game JRPG.

Danh sách những game khác liệt kê mức lưu trữ khi cài đặt gồm: The Legend of Zelda: Breath of the Wild (13,4GB), Mario Kart 8 Deluxe (7GB), Disgaea 5 (5.92GB), Nobunaga's Ambition (5GB), Snipperclips: Cut it Out, Together (1,6GB), I Am Setsuna (1,4GB) và Puyo Puyo Tetris (1,09GB). Tổng cộng, bạn cần ít nhất 67,41GB dung lượng trống cho 8 tựa game trên. Vào thời điểm này, một thẻ nhớ microSDXC 128GB có mức giá khoảng 1,5 triệu đồng.

Nhưng dung lượng cũng tùy thuộc nhiều vào từng tựa game. Như chỉ một game là Dragon Quest Heroes I and II lại chiếm dung lượng bằng hai tựa game PS4 khác là The World Tree's Woe and the Blight Below tung ra năm 2015 và tựa game năm ngoái là Twin Kings and the Prophecy's End. Trong khi phiên bản PS4 của game Dragon Quest đều cập trên được lên lịch sẽ xuất hiện tại châu Âu vào ngày 28/4 tới, không dành cho nền Nintendo và hãng sản xuất Square Enix cũng chưa xác nhận sẽ có tung ra phiên bản nào khác nữa hay không.

Nhưng may mắn là khác với PS4 hay Xbox One, game dành cho Nintendo Switch không yêu cầu cài đặt trên hệ máy này, nên vấn đề về dung lượng lưu trữ chỉ dành cho các phiên bản tải về mà thôi. Có thể đây là mục đích thiết kế ban đầu của Nintendo khi muốn người dùng tiếp tục mua đĩa chơi vật lý, không phải mua phiên bản số của game.