Xbox One được thiết kế nhằm mang đến sự trung thực nhất của đồ họa 4K, mang đến hình ảnh mượt mà hơn và cho tốc độ tải game nhanh hơn.

Microsoft vừa chính thức giới thiệu máy chơi game chuyên dụng Xbox One X (trước đây mang tên mã Project Scorpio) và loạt 42 tựa game 4K đa dạng đi kèm (trong đó có 22 trò chơi dành riêng cho Xbox).

Trưởng bộ phận Xbox tại Microsoft Phil Spencer giới thiệu máy chơi game Xbox One X.

Ngoài ra, hàng loạt trò chơi hiện hữu như Gears of War 4, Forza Horizon 3, Minecraft, Resident Evil 7, Final Fantasy 15, Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, Rocket League và một số tựa game khác sẽ sớm có bản cập nhật nhằm tận dụng sức mạnh của đời máy chơi game mới nhất này.

Ông Phil Spencer - Trưởng bộ phận Xbox tại Microsoft cho biết những trò chơi 4K dành cho Xbox One X có khả năng thể hiện tốt trên những đời máy Xbox One. Mặt khác, game thủ vẫn có thể trải nghiệm đầy đủ thư viện và phụ kiện chơi game của Xbox One trên máy Xbox One X mà không hề gặp trở ngại nào.

Thêm vào đó, theo ông Spencer, hiện có gần 400 tựa game của cả hai đời máy cũ Xbox 360 và Xbox có khả năng cho trải nghiệm đầy đủ trên Xbox One X.

Dự kiến, Xbox One X sẽ có mặt trên toàn cầu từ ngày 7/11/2017 với giá bán ở mức 499USD.