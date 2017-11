Corsair giới thiệu bộ sưu tập gaming gear '7 sắc cầu vồng'

Loạt sản phẩm mới chuyên phục vụ giới game thủ của Corsair nổi bật nhờ ứng dụng công nghệ SYNC IT độc quyền, giúp đồng bộ hóa và điều chỉnh hiệu ứng đèn LED RGB trên tất cả thiết bị của hãng này từ chuột, bàn phím, tai nghe, cho đến quạt tản nhiệt và cả thùng máy.

Chiều ngày 17/11, Corsair phối hợp với công ty Khải Thiên (KTC Co., Ltd – Nhà phân phối sản phẩm Corsair tại thị trường Việt Nam) tổ chức buổi họp giới thiệu hàng loạt những sản phẩm gaming gear mới nhất tại thị trường Việt Nam theo chủ đề - “Build It Beautiful”. Đúng theo tinh thần đặt lên hàng đầu yếu tố về thẩm mỹ, bộ sưu tập phụ kiện game thủ của Corsair đều được hãng chăm chút từng chi tiết trong thiết kế, kèm theo đó là hệ thống đèn LED RGB có khả năng mang lại hàng loạt hiệu ứng màu sắc bắt mắt. Bộ sưu tập mà Corsair mang về thị trường vào dịp cuối năm 2017 này trải đều từ thùng máy (case), quạt tản nhiệt, cho đến những bộ gear hứa hẹn đủ sức nhấn chìm game thủ vào không gian giải trí của thế giới ảo.

Loạt sản phẩm mới được Corsair mang về phục vụ giới game thủ Việt lần này đều có điểm chung là hỗ trợ đèn LED RGB cho hiệu ứng màu sắc lung linh huyền ảo, đồng thời tạo sự khác biệt và cá tính của từng game thủ.

Carbide Series SPEC-04 Tempered Glass

Dòng case (thùng máy) kính cường lực SPEC-04 có thiết kế bề ngoài được cấu thành từ những đường nét đơn giản nhưng không kém phần mạnh mẽ. Phong cách và tinh tế hơn nhờ mặt kính cường lực bên hông và mặt trước, giúp game thủ “trình diện” trọn vẹn nội thất bên trong. Thùng máy khá rộng, kết hợp với 5 quạt tản nhiệt 120mm tạo luồng gió thông thoáng và hỗ trợ hầu như mọi cấu hình phần cứng phổ biến.

Case kính cường lực SPEC-04 Tempered Glass vừa cứng cáp, vừa đẹp, thích hợp cho việc phô diễn sức mạnh phần cứng bên trong.

LL120 và LL140 RGB LED PWM fan

Dòng quạt LED Corsair LL120 và LL140 RGB là sự kết hợp giữa luồng không khí với tiếng ồn thấp và 16 đèn LED RGB độc lập, rực rỡ. Ánh sáng lan tỏa giữa hai vùng ánh sáng riêng biệt: khu vực vòng quanh quạt và phần trọng tâm giúp hệ thống máy tính trở nên huyền ảo và cuốn hút hơn. Người dùng có thể phối ghép những chiếc LL120 hoặc LL140 RGB với nhau hoặc với thiết bị Corsair Lighting Node PRO (được bán riêng) nhằm đạt được hiệu ứng trình diễn ánh sáng ấn tượng nhất.

Quạt tản nhiệt LL120 và LL140 RGB LED PWM.

ML120 PRO RGB PWM

Quạt tản nhiệt Corsair ML120 PRO RGB là một sản phẩm quạt làm mát có hiệu suất cao nhờ cơ chế quay từ tính cùng khả năng trình diễn ánh sáng RGB sôi động từ trình điều khiển Corsair Link độc quyền. Bốn đèn LED RGB độc lập nằm ở giữa quạt sẽ là điểm nhấn cho toàn hệ thống RGB cá tính và đầy sắc màu. Sản phẩm có vòng quay hoạt động từ 400 vòng/phút đến 1.600 vòng/phút.

VOID PRO RGB Wireless Headset

Tai nghe không dây VOID PRO RGB mang đến trải nghiệm vô cùng thoải mái, hiệu suất và chất lượng âm thanh tuyệt hảo với phương châm tối ưu cho game thủ. Công nghệ không dây 2.4 GHz tiên tiến, phạm vi phủ sóng xấp xỉ 12 mét đồng thời hợp chuẩn âm thanh vòm Dolby Headphone 7.1. Thể hiện cá tính của bạn với điều khiển ánh sáng RGB, cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc đầy sáng tạo và cuốn hút.

VOID PRO RGB Wireless Headset.

HS50 Stereo Gaming Headset.

Tai nghe HS50 mang lại sự thoải mái, êm ái cho game thủ trong thời gian dài chơi game nhờ thiết kế thông minh. Chất lượng gia công hàng đầu mang lại độ bền ấn tượng cùng màn loa Neodymium lên đến 50mm giúp tái hiện chất âm vượt ngoài mong đợi. Micro bất định hướng được tối ưu giúp tăng chất lượng giọng nói và có thể tháo rời dễ dàng.