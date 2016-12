Triển lãm Canon Zen - One Stop Solution đến Hà Nội

(PCWorldVN) Tiếp sau TP.HCM, trong hai ngày 17 và 18/12/2016, Canon tổ chức Triển lãm Thiết bị và Công nghệ hình ảnh và hội thảo Zen - One Stop Solution tại Hà Nội.

Sự kiện là dịp để cập nhật những xu hướng tân tiến nhất về ứng dụng công nghệ trong vận hành doanh nghiệp.

Zen – One Stop Solution với sự tham gia của các diễn giả giàu kinh nghiệm đến từ FPT Telecom, Microsoft Việt Nam cũng như Canon Marketing Việt Nam… đã mang đến những góc nhìn và giải pháp hữu ích, giải đáp cho bài toán hóc búa của doanh nghiệp trong việc kiểm soát chi phí, tối ưu hệ thống quản lý, tăng năng suất công việc, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Đặc biệt, tại sự kiện lần này, Canon Marketing Việt Nam đã giới thiệu “Giải pháp Toàn diện” – One Stop Solution mới giúp theo dõi hoạt động của các thiết bị đa chức năng cũng như phần mềm quản lý tài liệu.

Đại diện Canon khẳng định, với “Giải pháp Toàn diện” – One Stop Solution, doanh nghiệp Việt Nam, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể quản lý công việc hiệu quả hơn nhờ có những công cụ tối ưu hóa hoạt động điều hành doanh nghiệp. Giải pháp toàn diện mới này hứa hẹn sẽ mang đến sự tiện nghi, giảm thiểu thời gian và chi phí vận hành, tăng tính bảo mật và lợi nhuận cho các doanh nghiệp.

Ông Hiroshi Yokota – Tổng Giám Đốc công ty Canon Marketing Việt Nam khuyến nghị, để có thể quản lý hiệu quả, các doanh nghiệp nên tìm kiếm những đối tác có khả năng chuyên môn giúp phân tích khách hàng và tạo ra một báo cáo toàn diện, từ đó xác định chính xác khu vực điều hành không hiệu quả.

"Khi những thói quen đã được xác định, một giải pháp hình ảnh phù hợp cho các doanh nghiệp sẽ được triển khai ngay sau đó. Thời điểm hiện tại, giải pháp toàn diện của Canon sẽ giúp cân bằng mọi vấn đề như chi phí, năng suất, trách nhiệm người sử dụng, an ninh và bảo trì thiết bị”, ông Yokata nói.

Trình bày tại hội thảo, ông Bill Đàm – Phó Tổng Giám đốc Công ty Canon Marketing Việt Nam chia sẻ rằng "khả năng quy tụ và tập hợp công nghệ thông tin đang dần trở thành một quy chuẩn mới trong hành trình toàn cầu hóa của những doanh nghiệp có ý định vươn ra thế giới. Bởi lẽ một cơ sở dữ liệu đầy đủ và dễ dàng tra cứu sẽ thể hiện sự chuyên nghiệp của doanh nghiệp trong công nghệ cũng như các công việc thực tế. Kết hợp những giá trị tiềm năng này, tích hợp công nghệ đánh dấu một chương mới tiếp nối sự phát triển của những chiến lược đột phá cho doanh nghiệp trong tương lai".

Bên lề hội thảo, triển lãm Zen – One Stop Solution còn mang đến cho các bạn trẻ yêu nhiếp ảnh, cũng như những nhà quản lý quan tâm đến công nghệ cơ hội trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác độc đáo như trải nghiệm nhìn xuyên màn đêm trong căn phòng tối với camera an ninh, vẽ tranh tương tác trên ánh đèn nền của máy chiếu Canon, khám phá hàng loạt sản phẩm thiết bị mới nhất của Canon như thiết bị văn phòng thông minh, thiết bị in ấn – chụp ảnh chất lượng cao...