5 hãng công nghệ thành công nhất 2016

(PCWorldVN) Hãy cùng điểm qua những gương mặt sáng giá nhất, có đóng góp nhiều nhất trong làng công nghệ năm 2016 vừa qua.

Apple

Sau khi Steve Jobs qua đời, mọi người đều lo ngại cho một tương lai không mấy xán lạn của Apple. Nhưng tính cho đến hôm nay, 5 năm sau khi Tim Cook được trao nhiệm vụ không phải ai cũng có thể đảm nhận đó là nắm quyền lãnh đạo từ người sáng lập lâm bệnh nan y, hãng công nghệ Apple vẫn ngự trị trên đỉnh của thế giới công nghệ. Theo Tim Cook, Apple dù không sản xuất mọi thứ, nhưng có một điều chắc chắn rằng Apple luôn mang đến những sản phẩm tốt nhất với mục tiêu tạo ra những sự khác biệt nhất.

Apple vẫn trên đỉnh dù không có Steve Jobs.

Có thể nói, 2016 là một năm gặt hái khá nhiều thành công của Apple. Trong năm 2016, Apple đã tổ chức chúc mừng sự kiện hãng chạm mốc bán ra chiếc iPhone thứ 1 tỷ trên phạm vi toàn cầu. Doanh thu đến từ mặt hàng này trong năm 2016 vào khoảng 60% so với tổng doanh thu của Apple. CEO Tim Cook khẳng định iPhone đã trở thành một trong những sản phẩm quan trọng nhất, thành công nhất và tạo ra sự thay đổi có ảnh hưởng nhất trong lịch sử của Apple.

Tuy nhiên, nói chính xác hơn, không chỉ iPhone mà mảng dịch vụ cũng đã mang thắng lợi về cho Apple. Sự đa dạng của Apple còn thể hiện ở việc hãng đã chú trọng không chỉ phần cứng mà còn phát triển mảng dịch vụ phần mềm như App Store, iTunes và Apple Music. Điều này cho thấy Apple đang đặt nhiều hy vọng vào việc mở rộng nền tảng và phát triển dịch vụ. Thậm chí, kinh doanh mảng dịch vụ còn giúp hãng kiếm bội tiền gấp nhiều lần so với việc bán iPad hay MacBook, vốn là những sản phẩm biểu tượng một thời.

Facebook

Facebook hiện là một trong những mạng xã hội hàng đầu thế giới và gần như đang trở thành một phương tiện thông tin không thể thiếu đối với nhiều người. Trước đây, ngoài việc là nơi cho phép người dùng kết bạn, đăng tải các dòng trạng thái cảm xúc của mình cũng như chia sẻ hình ảnh, tin tức hấp dẫn với bạn bè, bây giờ Facebook ngày càng trở nên lợi hại hơn. Mọi người không còn cần phải truy cập vào các trang tin tức riêng lẻ nữa mà chỉ cần mở Facebook là biết hết mọi thứ đang xảy ra trên thế giới. Trong khi người dùng doanh nghiệp có thể dùng Facebook để lập fanpage, tạo các hoạt động kinh doanh thu hút người tham dự và nhiều thứ khác.

Facebook đang khiến người dùng ngày càng bị nghiện.

Trong năm qua, Facebook đã giới thiệu nền tảng chatbot mới cho Messenger, cho phép người dùng tiếp cận dễ dàng hơn với nền tảng Internet và các dịch vụ của hãng hay bên thứ ba. Chatbot là công nghệ trí tuệ nhân tạo giúp máy có thể giao tiếp như con người. CEO Mark Zuckerberg đã vạch ra một kế hoạch rất tham vọng cho Facebook là trong vòng 10 năm phải kết hợp thực tế ảo với trí tuệ nhân tạo. Hồi tháng 4/2016, Facebook công bố mảng Oculus VR của họ đang nghiên cứu một sản phẩm kính đeo có gọng như kính thông thường, vừa có chức năng thực tế ảo VR (Virtual Reality), vừa tương tác ảo AR (Augmented Reality).

Facebook đã khiến người dùng ngày càng bị mê hoặc với những trải nghiệm thú vị và không ngừng cập nhật trên ứng dụng Facebook và Messenger. 2016 là một năm đầy bận rộn và thành công của Facebook với chiến lược ngày càng thu hút nhiều người dùng hơn nữa. Hồi tháng 7/2016, mạng xã hội khổng lồ này cho biết số người dùng thực sự (active user) hằng tháng của họ đã ở mức 1,71 tỷ. Với tốc độ này, Facebook kỳ vọng sẽ cán mốc 2 tỷ người dùng hoạt động hằng tháng vào cuối năm 2017. Hãng cũng cho biết thêm rằng đã có hơn 1 tỷ người truy cập vào Facebook hằng ngày thông qua smartphone, vốn là mảng kinh doanh đóng góp hơn 80% doanh thu cho công ty.

Microsoft

Đối với hãng phần mềm Microsoft, 2016 là năm để mọi người có thể kết nối và sáng tạo. 2016 đánh dấu thời điểm hưng thịnh của Windows 10, phiên bản hệ điều hành Windows mới nhất vừa được ra mắt 1 năm trước đó. Windows 10 được xem như là sự kỳ vọng sẽ vực dậy thị trường máy tính đầy ảm đạm. Microsoft gần đây có nhiều động thái để cố gắng đưa Windows 10 trở thành hệ điều hành hợp nhất, sử dụng được trên mọi thiết bị.

CEO Satya Nadella vẫn tiếp tục chèo lái con thuyền Microsoft.

Cách đây không lâu, Microsoft bị xem là một đế chế độc quyền, làm lụi tàn những ý tưởng mới và là hiện thân những gì sai lầm của doanh nghiệp CNTT thế hệ đầu tiên. Nhưng dưới thời của CEO Satya Nadella, Microsoft đã thực sự phục hồi sức sáng tạo. Hôm nay, Satya Nadella là bộ mặt mới của Microsoft, đang tỏa hào quang lãnh đạo tại tổng hành dinh Redmond. Nadella đã đưa ra chiến lược để định vị lại Microsoft bằng câu thần chú “di động tiên phong, đám mây tiên phong” (Mobile first, Cloud first).

Phát triển nhảy vọt gần đây của Microsoft thực sự đáng kể, từ một công ty chỉ chuyên sản xuất phần mềm đã trở thành một công ty kiếm được hàng tỷ doanh thu từ máy tính bảng Surface. Bên cạnh đó, Microsoft đã tập trung nhiều vào mảng điện toán đám mây trong tình hình thị trường PC đang bị sụt giảm. Các nhà đầu tư giờ đây đã có thể hứng khởi đặt niềm tin vào Microsoft khi CEO Nadella chuyển hướng tập trung sang đám mây và di động, thay vì các sản phẩm phần mềm truyền thống như hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng văn phòng Office.

Amazon

Theo bảng xếp hạng những công ty có giá trị nhất thế giới năm 2016, Amazon đứng vị trí thứ tư. Người khổng lồ thương mại điện tử này đang nỗ lực để thúc đẩy lĩnh vực streaming và sản xuất nội dung, mang lại những cải tiến đáng chú ý cho cả mảng âm nhạc cũng như các dịch vụ video của mình. Amazon giống như một con tàu đồ sộ đang tiếp tục đà tăng trưởng với tốc độ vô cùng ấn tượng. Mảng kinh doanh có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất là Amazon Web Service, đã giúp CEO Jeff Bezos trở thành người giàu thứ 3 thế giới theo công bố của Forbes hồi tháng 7/2016.

Amazon thành công với nhiều sản phẩm dịch vụ mới.

Sự thành công của hãng hiện nay cũng là nhờ chiếc loa thông minh điều khiển bằng giọng nói Amazon Echo , tích hợp công nghệ Alexa và hoạt động tương tự như trợ lý ảo Siri của Apple. Dòng sản phẩm Echo của Amazon đã được bổ sung thêm rất nhiều thiết bị mới và hứa hẹn sẽ không ngừng lại. Chính Alexa đã tạo nên trào lưu và khiến các công ty khác tập trung nhiều hơn vào việc phát triển trí thông minh nhân tạo AI. Ngoài ra, hãng bán lẻ trực tuyến này cũng đã ra mắt Amazon Dash - dịch vụ đặt hàng chỉ bằng một nút bấm - giúp cho người mua sắm dễ dàng, thuận tiện hơn khi bỏ qua nhiều công đoạn.

Mới đây, Amazon đã tạo ra dấu mốc mới khi thực hiện thành công chuyến giao hàng đầu tiên bằng phương thức sử dụng máy bay không người lái (drone). Amazon cho biết trong mùa nghỉ lễ cuối năm 2016 đã vận chuyển hơn 1 tỷ món đồ đến khắp nơi trên thế giới, đạt doanh thu cao gấp 5 năm lần so với kỳ nghỉ lễ trước. Bên cạnh đó, phải kể đến mô hình cửa hàng Amazon Go không cần đến quầy tính tiền. Khách hàng có thể vào đây, lựa chọn những thứ muốn mua và sau đó rời đi mà không cần phải thanh toán tại quầy như những siêu thị hay cửa hàng bán lẻ khác. Tổng số tiền các mặt hàng khách đã mua tại cửa hàng sau đó sẽ được trừ vào tiền trên tài khoản Amazon của người dùng.

Nintendo

Nintendo đã trở thành tâm điểm của giới công nghệ năm 2016 và đây hẳn là một sự kiện không phải không có lý do. Thành công vang dội nhất của hãng trong năm qua chính là nhờ Pokémon Go vốn đã làm điên đảo cả thế giới. Trò chơi di động dựa trên nền tảng thực tế ảo AR này đã giúp nâng giá trị Nintendo thêm 7,5 tỷ USD chỉ trong vỏn vẹn 2 ngày sau khi ra mắt. Sau khi được phát hành, Pokémon Go nhanh chóng leo lên vị trí ứng dụng miễn phí có nhiều người dùng nhất ở Mỹ.

Pokemon Go được xem là cứu cánh của Nintendo.

Ra đời từ năm 1889, Nintendo là công ty game lâu đời nhất Nhật Bản và là công ty phát hành video game lớn nhất thế giới xét về doanh thu. Trước đây, Nintendo từng là một tượng đài của ngành công nghiệp game thế giới. Trong thời kỳ hoàng kim, hãng đã phát triển ra 2 thương hiệu là Mario và Pokémon. Nintendo cũng từng rất thành công khi ra mắt chiếc máy chơi game Wii với ý tưởng hoàn toàn mới so với các hệ console khác, cho phép người chơi vận động để điều khiển nhân vật trong game. Nhưng không lâu sau đó, Wii không còn thực sự hấp dẫn khi các đối thủ cạnh tranh PlayStation và Xbox đều ra sức chạy đua. Nintendo bắt đầu lao dốc không phanh.

Do đó, cũng dễ hiểu khi có nhiều người ví von rằng Pokémon Go đã kéo Nintendo từ vực thẳm lên. Và cũng có thể khẳng định rằng, Nintendo không phải là kẻ ăn may sau thành công của Pokemon Go. Đó là những nỗ lực liên tục của đội ngũ phát triển Nintendo trong một thời gian dài. Mới đây, Nintendo đã chính thức phát hành game Super Mario Run, vốn là một tựa game dựa trên nhân vật Mario từng được yêu thích nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, game này hiện chỉ dành cho thiết bị di động chạy hệ điều hành iOS, còn phiên bản dành cho Android sẽ sớm xuất hiện trong thời gian sắp tới.