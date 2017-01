An Huy

(PCWorldVN) FPT sẽ triển khai công nghệ điện toán đám mây Microsoft cho toàn bộ hoạt động của mình, đồng thời cung cấp các dịch vụ cloud của Microsoft cho khách hàng.

Theo đó, vào sáng ngày 20/1, Microsoft Việt Nam và tập đoàn FPT tổ chức buổi ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược liên quan đến chuyển đổi công nghệ số, cụ thể là về việc triển khai công nghệ điện toán đám mây (cloud).

Đại diện Microsoft Việt Nam cho biết, thỏa thuận này nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ chiến lược lâu dài, bền vững trong gần 20 năm qua giữa hai tập đoàn Microsoft và FPT.

Đại diện Microsoft và FPT tại buổi ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược.

Với thỏa thuận hợp tác chiến lược vừa ký kết, FPT sẽ là doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam triển khai công nghệ điện toán đám mây của Microsoft cho toàn bộ hoạt động của tập đoàn để tối ưu hóa hiệu quả vận hành, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, FPT cũng sẽ thúc đẩy việc cung cấp và triển khai các dịch vụ đám mây tiên tiến nhất của Microsoft cho các khách hàng của tập đoàn.

Trong giai đoạn đầu, FPT sẽ ứng dụng công nghệ điện toán đám mây Microsoft Office 365 để dịch chuyển toàn bộ hệ thống và dữ liệu của tập đoàn lên đám mây, đồng thời triển khai One Drive for Business và Skype for Business để tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

Giai đoạn tiếp theo, FPT sẽ cùng Microsoft đẩy mạnh phát triển thị phần mảng cloud (bao gồm Office 365 và Microsoft Azure) để chuyển đổi số cho khách hàng tại Việt Nam và các nước khác.

Trước đó, FPT đã triển khai thành công việc chuyển đổi lên cloud cho nhiều khách hàng lớn. Trong đó, dự án FPT Nhật Bản chuyển đổi Notes lên Office 365 cho Calsonic Kansei (hãng sản xuất phụ tùng ô tô hàng đầu thế giới) được Microsoft Nhật Bản lựa chọn làm dự án điển hình (case study) trong mảng công nghệ đám mây của hãng.